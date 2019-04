Pornografija: zakaj mnogi Britanci zaskrbljeno čakajo 15. julij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 15. juliju na britanskem spletu ne bo dovolj le klik na gumb "Star sem 18 let", ki ga danes ob prvem obisku pokažejo mnoge spletne strani s pornografijo. Potrebna bo namreč bolj temeljita potrditev, da je uporabnik res polnoleten.

Petnajstega julija se v Veliki Britaniji začenja blokiranje spletnih strani s pornografsko vsebino. Kdor jih bo želel po tem datumu še naprej obiskovati, bo moral dokazati, da je star vsaj 18 let. Spletne strani, ki ne bodo upoštevale blokade, tvegajo visoke denarne kazni. Britanska vlada pri postavitvi velikega "pornografskega" zidu vztraja kljub številnim opozorilom, da se lahko vse skupaj konča katastrofalno.

Velika Britanija je preverjanje starosti obiskovalcev pornografskih spletnih strani napovedala že leta 2015, po 15. juliju letos pa jih Britanci ne bodo več mogli obiskati brez dokazila o polnoletnosti, je zapisano v sporočilu za javnost, ki ga je ta teden objavila britanska vlada.

Lastniki spletnih strani s pornografijo bodo morali po 15. juliju obiskovalcem najprej pod nos pomoliti poseben obrazec za vnos podatkov o kreditni kartici, s katero bodo uporabniki dokazovali, da niso otroci. Kasneje bo postopek identifikacije morda potekal tudi prek vladne elektronske baze podatkov o britanskih volivcih.

Britanska vlada želi pri pornografiji na spletu uvesti podobne varovalke kot pri nakupu pornografije v trafiki, na primer. Tudi tam mora biti tisti, ki bi rad kupil revijo in gledal gola telesa, star najmanj 18 let. Foto: Matic Tomšič / Wikimedia Commons

Po zagotovilih britanske vlade prihajajoči ukrep podpira skoraj 90 odstotkov staršev z otroki med 8. in 17. letom starosti, saj je po njihovem mnenju dostop do spletne pornografije trenutno preveč enostaven.

Razlogi, zakaj so mnogi prepričani, da gre za nesmiselno potezo, ki lahko prinese tudi velike težave

Spletnih strani s pornografijo je dobesedno na milijone. Pričakovati, da bodo prav vse upoštevale nov britanski ukrep o omejevanju dostopa do pornografije mlajšim uporabnikom, je neumno, je pred časom opozoril tehnološki medij Wired.

Britanska vlada se hvali, da je Velika Britanija prva in edina država na svetu, ki bo pornografijo na spletu blokirala na opisani način. To pomeni, da bo lahko britanski uporabnik namestil VPN, s katerim bo navidezno spremenil svojo lokacijo, in pornografsko spletno stran obiskal kot Nemec ali Američan.

Orodje VPN nam trenutno omogoča, da nas spletne strani prepoznajo kot obiskovalca iz Velike Britanije, in ne Slovenije. Večina najbolj kakovostnih in zanesljivih orodij VPN, kot je ExpressVPN na fotografiji, je plačljivih, nekaj pa jih je mogoče z določenimi omejitvami prenosa podatkov uporabljati tudi brezplačno (TunnelBear, na primer). Foto: Matic Tomšič

Blokada spletne pornografije zaradi ogibanja morebitnemu konfliktu interesov med britansko vlado in tehnološkimi velikani izključuje nekatere največje spletne platforme, kot so družbena omrežja in forumi.

Kdor obiskuje Reddit, ki velja za največji spletni forum, dobro ve, da je tudi tam mogoče najti precej nazornih vsebin. Številne iz lastnih spalnic prispevajo kar uporabnice in uporabniki sami. Foto: Matic Tomšič

Pojavljajo se tudi skrbi, da bo obvezna identifikacija uporabnikov ob obisku pornografske spletne strani postopoma botrovala nastanku velike baze podatkov o britanskih gledalcih pornografije. Če takšna baza podatkov postane tarča hekerjev in postane javna, se lahko zgodi afera, kot je še ni bilo. Še posebej, če bi se na seznamu znašle tudi znane osebe.

