Z opazovanjem koncentracij nukleinskih kislin koronavirusa sars-cov-2 lahko biologi spremljajo stanje epidemije in napovejo morebitna žarišča prej kot klinični testi – tudi v Sloveniji.

Eden od največjih izzivov pri obvladovanju epidemije novega koronavirusa je sledenje širitvi okužbe – merjenje prisotnosti virusa sars-cov-2, povzročitelja bolezni covid-19, v odpadni vodi slovenskih čistilnih naprav lahko pri tem posreduje zelo pomembne informacije in sklepe.

Študije so namreč pokazale, da se virus sars-cov-2 sprošča v blato okuženih ljudi in prek kanalizacije zaide v odpadno vodo.

Delo z vzorci odpadne vode v laminariju Foto: Nacionalni inštitut za biologijo

Metodo razvijajo že od prvega vala

S to tematiko se na Nacionalnem inštitutu za biologijo ukvarjajo že od vsega začetka prvega vala epidemije, ko so začeli razvijati ustrezne metode in analizirati vzorce odpadne vode na prisotnost novega koronavirusa.

Septembra so svoje dejavnosti nadgradili in začeli pilotni monitoring na sedmih čistilnih napravah po državi (v Ljubljani, Domžalah-Kamniku, Kranju, Kopru, Rogaški Slatini, Velenju-Šoštanju, Celju in Mariboru), s čimer so zajeli okrog pol milijona prebivalcev oziroma približno četrtino prebivalcev Slovenije.

Vpeti v evropske raziskovale tokove

Nacionalni inštitut za biologijo se je tudi vključil v raziskovalno pobudo pod vodstvom Evropskega skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije, je pojasnila vodja oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo prof. dr. Maja Ravnikar.

O najdbah koronavirusa, ki povzroča bolezen covid-19, v odpadni vodi so že spomladi poročali na Nizozemskem, v Španiji, Italiji, Avstraliji, Turčiji, delih ZDA in drugje. V Sloveniji je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v poletnem času dokazal sars-cov-2 v odpadni vodi infekcijske klinike v Ljubljani.

Filter, ki ga uporabljajo za koncentriranje virusov iz odpadne vode. Foto: Nacionalni inštitut za biologijo

Na Štajerskem zadnji teden rast, na Gorenjskem in Primorskem pa malo bolje

Rezultati pilotnega monitoringa kažejo, da je po hitrem naraščanju koncentracije novega koronavirusa v odpadni vodi v oktobru ta dosegla plato v novembru. Koncentracija virusa je v večini čistilnih naprav še vedno zelo visoka – v zadnjem tednu so izmerili novo povišanje vrednosti virusa na Štajerskem, v Kopru in Kranju pa so bile koncentracije nekoliko nižje.

Od dneva do dneva vrednosti sicer nihajo, a analiza daljšega časovnega obdobja jasno nakazuje trende. Vzorčenje je najpogostejše (dvakrat na teden) in je tudi trajalo najdlje in z največ vzorci na ljubljanski čistilni napravi, zato bodo rezultate čez nekaj tednov še lažje interpretirali.

Primerjava ocene števila aktivno okuženih oseb z novim koronavirusom (vir: COVID-19 Sledilnik) v rumenem in ocene števila kopij, odvzetih v vzorcih čistilne naprave Ljubljana Foto: Nacionalni inštitut za biologijo

Odkrije nova žarišča prej kot testi

Ugotovitve upravičujejo uvedbo celovitega projekta za tovrstni monitoring, ne nazadnje tudi zato, ker takšno spremljanje lahko zazna spremembe okuženosti pred drugimi metodami, tudi pred testi posameznikov.

Metoda je primerna ne le za celotna geografska območja, temveč tudi za manjše zaključene enote, kot so domovi za starejše, bolnišnice, šole in podjetja, poudarjajo slovenski biologi.

Analiza odpadnih voda ne spregleda asimptomatskih okuženih

Prof. dr. Maja Ravnikar Foto: Nacionalni inštitut za biologijo

Klinična testiranja namreč ne zajamejo asimptomatskih primerov, analiza odpadnih voda je nediskriminatorna in zajema vso populacijo, katere odpadne vode se proučujejo, in lahko tako prej kot preostale metode napove morebitno novo (mikro)žarišče.

Na Nizozemskem poleg podatkov o kliničnih testiranjih dnevno objavljajo tudi podatke o koncentracijah v odpadni vodi v različnih mestih po državi.

Spremljajo mesta, regije in cele države

Tudi v Turčiji in Avstraliji imajo nacionalni program monitoringa odpadne vode, ki pokriva večino prebivalstva v teh državah, na Portugalskem tako pokrivajo petino prebivalstva, v Španiji in ZDA pa to izvajajo posamezne regije oziroma zvezne države.

Naši severni sosedje in Švedi to izvajajo na ravni (nekaterih) posameznih mest, so pojasnili na slovenskem Nacionalnem inštitutu za biologijo.