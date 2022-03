Podelili smo nagrade zmagovalcem izbora Naj Digi 2022

Nagrade zmagovalcem izbora Naj Digi 2022 so podeljene. Na fotografiji od leve proti desni: vodja trženja pri Samsungu Slovenija Tomaž Semič, vodja mobilne telefonije pri družbi Samsung Slovenija Bernard Purkart, vodja odnosov z javnostmi pri Samsungu za vso jadransko regijo Marijana Brdovnik, članica uprave Telekoma Slovenije Barbara Galičič Drakslar, direktor razvoja produktov in storitev pri Telekomu Slovenije Simon Slonjšak in direktor TSmedia Rajko Gerič.

Nagrade zmagovalcem izbora Naj Digi 2022 so podeljene. Na fotografiji od leve proti desni: vodja trženja pri Samsungu Slovenija Tomaž Semič, vodja mobilne telefonije pri družbi Samsung Slovenija Bernard Purkart, vodja odnosov z javnostmi pri Samsungu za vso jadransko regijo Marijana Brdovnik, članica uprave Telekoma Slovenije Barbara Galičič Drakslar, direktor razvoja produktov in storitev pri Telekomu Slovenije Simon Slonjšak in direktor TSmedia Rajko Gerič. Foto: Bojan Puhek

S pomočjo bralcev Siol.net in strokovne žirije smo uspešno končali že tretjega v nizu izborov Naj Digi. Predstavnikom zmagovalnih znamk, ki so se v letošnjem izboru s svojimi napravami in storitvami povzpele na zmagovalna mesta, smo danes podelili simbolične nagrade in jim čestitali za njihovo priljubljenost.

Bralci so izbirali naj digitalne naprave in naj trgovino z mobilnimi pripomočki

Letos smo v izboru Naj Digi izmed nabora digitalnih naprav, ki so jih kot svoje najljubše predlagali bralci Siol.net, izbirali tiste, ki so v preteklem letu najbolj navdušile v treh kategorijah: med pametnimi telefoni, slušalkami in pametnimi urami.

O zmagovalcih vseh treh kategorij so z večinskim deležem glasov odločali bralci Siol.net, ki so prispevali 80 odstotkov vseh točk, preostalih 20 odstotkov točk pa je prišlo od strokovne žirije, kjer so svoje favorite izbrali trije predstavniki slovenskih mobilnih operaterjev in predstavnik uredništva rubrike Digisvet na Siol.net.

Izbira naj trgovine z mobilnimi dodatki je bila v celoti prepuščena bralcem.

Na zmagovalnih stopničkah digitalnih naprav znova slavi Samsung

Absolutni zmagovalec izbora digitalnih naprav v vseh kategorijah je tudi letos blagovna znamka Samsung. Svoje najljubše pametne telefone preteklega leta so bralci predlagali glede na tri lastnosti, in sicer tistega, ki po njihovem mnenju pomeni najboljši nakup, najzmogljivejšega in tistega z najboljšo kamero.

Po seštetju glasov bralcev in komisije je na prvo mesto v prav vseh treh kategorijah popeljalo Samsungove telefone. Samsung pa je slavil tudi v preostalih dveh kategorijah. Njegovi napravi sta namreč zasedli zmagovalni mesti tudi v kategoriji slušalk in pametnih ur.

Urednik Digisveta na Siol.net Srdjan Cvjetović je na današnji podelitvi tako vseh pet nagrad za Naj Digi naprave predal v roke predstavnikov blagovne znamke Samsung. Sprejeli so jih vodja mobilne telefonije pri družbi Samsung Slovenija Bernard Purkart, vodja trženja pri Samsungu Slovenija Tomaž Semič in vodja odnosov z javnostmi pri Samsungu za vso jadransko regijo Marijana Brdovnik.

Tudi letos so tako bralci ostali zvesti svoji najljubši prodajalni z mobilnimi pripomočki in na prvo mesto med njimi postavili e- trgovino Telekoma Slovenije. Čestitke ob zmagi in nagrado smo predali direktorju razvoja produktov in storitev pri Telekomu Slovenije, Simonu Slonjšku.

Tako so videti letošnje zmagovalne stopničke naprav Naj Digi:

Pametni telefon – najboljši nakup

1. Samsung Galaxy S21 FE 5G

2. Samsung Galaxy A51

3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro



Najzmogljivejši mobitel

1. Samsung Galaxy S21 Ultra

2, Samsung Galaxy Z Fold3

3. Apple iPhone 13 Pro



Pametni telefon – najboljša mobilna kamera

1. Samsung Galaxy S21 Ultra

2, Apple iPhone 13 Pro

3. Xiaomi 11T Pro



Slušalke

Samsung Galaxy Buds Apple AirPods Pro Sony WH-1000XM4



Pametna ura

1. Samsung Galaxy Watch 4

2, Huawei Watch GT 3

3. Apple Watch 7



Za najboljšo trgovino z mobilnimi pripomočki so bralci izbrali Telekomovo trgovino

Po izboru bralcev Siol.net so prva tri mesta med najljubšimi trgovinami z mobilnimi dodatki zasedli:

1. E-trgovina Telekoma Slovenije

2, Big Bang

3. Gizzmo.si

Izbor za Naj Digi tudi naslednje leto

Tudi v naslednjem letu bomo v uredništvu Tudi v naslednjem letu bomo v uredništvu Digisveta na Siol.net organizirali izbor za Naj Digi naprave, ki bodo v tem letu navdušile naše bralce. Do takrat pa lahko v rubriki Digisvet spremljajo najbolj sveže in aktualne novice iz sveta tehnologije, ocene, teste ter nasvete za uporabo mobilnih in spletnih naprav in aplikacij in še mnogo več.

