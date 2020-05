Pet razlogov, zakaj izbrati Huawei P40 lite

Oglasno sporočilo

1. Novi GPU Turbo za stabilno hitrost sličic

Huawei P40 lite poganja zmogljivi procesor Kirin 810. Čipovje, zasnovano na revolucionarni 7-nanometrski tehnologiji, prinaša odlično energijsko učinkovitost in manjšo porabo. Prilagodljiva grafično procesna enota Mali G52 pa zagotavlja izboljšane prikazne lastnosti pri igranju mobilnih iger.

Ob tem funkcija GPU Turbo nove generacije poskrbi za optimizacijo popularnih iger, kot so PUBG, Arena of Valor in druge, kar dosega s stabilnejšo hitrostjo sličic in bolj odzivnim nadzorom igre.

2. Velika baterija s 4200 mAh in možnostjo hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 W

Fotografiranje, snemanje videoposnetkov, neprekinjeno igranje iger in ogledi serij terjajo svoj davek, ki se kaže v krajši življenjski dobi in hitrem praznjenju baterije. Zato je Huawei P40 lite opremljen z veliko baterijo, kapacitete 4200 mAh, ki jo brez polnjenja lahko uporabljate ves dan. S pomočjo tehnologije hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 W lahko zdaj svoj telefon napolnite do neverjetnih 70 % v le pol ure.

3. Stranski čitalec prstnih odtisov za enostavno priročno odklepanje telefona

Huawei P40 lite uporablja inovativni stranski čitalec prstnih odtisov na tipki za vklop, kar pomeni, da je hrbtišče telefona gladko. Poleg tega je odklepanje telefona s pomočjo posebnega gumba za prstne odtise hitrejše in učinkovitejše od optičnega čitalca prstnih odtisov na zaslonu, ki ga tako pogosto vidimo na pametnih telefonih.

4. Prepoznavanje oblik z algoritmi umetne inteligence (UI)

Običajno telefoni podpirajo le prepoznavo obraza. Huawei P40 lite pa s pomočjo računskih operacij umetne inteligence, procesorja Kirin 810, inteligentno zaznava obris telesa, telesno držo in okolico, kar uporabniku daje izjemen nadzor, saj lahko s pomočjo funkcij, kot so "Beauty" (lepota) in "Shaping" (oblikovanje) v videoposnetku v realnem času ureja videz predmeta videoposnetka.

5. Urejanje videoposnetkov z uporabo umetne inteligence (UI)

Huawei P40 lite je opremljen s sklopom štirih kamer, ločljivosti 48 MP, s podporo tehnologije umetne inteligence. Glavna kamera podpira snemanje izjemnih 4 K videoposnetkov. S pomočjo skoraj neomejene računske zmogljivosti umetne inteligence nevronsko procesne enote (NPU), pametni telefon uporabnikom omogoča dodajanje prehodov, uporabo orodja za urejanje glasbe z enim dotikom ("one-tap") in ogromno drugih možnosti. Le en dotik je dovolj, da boste s pomočjo predlog ustvarili videoposnetek profesionalne kakovosti.

Ni pomembno, ali radi igrate mobilne igre, ste navdušen fotograf ali pa uživate v videoposnetkih - Huawei P40 lite je za vse odlična izbira!

Telefoni serije P že v prodaji, spoznajte Huawei AppGallery Konec meseca marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po celem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu si lahko pogledate, kako zaženete vaš novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.