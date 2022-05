Pasti svetovnega spleta

Ohranjanje zasebnosti vaših osebnih podatkov v kontekstu vsakdanje uporabe svetovnega spleta postaja vse bolj pomembno, še posebej, ko uporabljate javni internet, saj ponudniku te storitve omogočite, da vidi, kaj počnete na spletu, v nekaterih primerih pa so lahko vidni tudi občutljivi podatki . Ustrezno se lahko zaščitite z uporabo VPN . O uporabi VPN oziroma navideznega zasebnega omrežja velja vsekakor razmisliti, če vas med brskanjem po spletu skrbita zasebnost in varnost ali pa želite dostopati do določenih vsebin, ki v vaši državi niso na voljo oziroma so blokirane.

Virtualni svet, ki ga živimo na spletu, je poln razburljivih dogodivščin, neverjetnih vsebin, informacij in doživetij. Se je pa po njem treba gibati pazljivo, predvsem z zavedanjem, da nas med brskanjem zelo hitro lahko razgalijo, preberejo naše podatke in odkrijejo našo identiteto.

Z vse več dela od doma je kibernetska varnost postala v zadnjih dveh letih še bolj pomembna. Glede na količino osebnih podatkov, ki si jo danes izmenjujemo na spletu, je vsekakor smiselno, da jo zaščitimo pred radovednimi očmi. Eden najboljših načinov za zaščito vaših osebnih podatkov, da ne bi ti prišli v napačne roke, je uporaba dobre storitve VPN.

boste vi in vaši podatki varni. VPN je zelo enostaven, saj ga lahko uporabljamo prav vsi. Ker je zavest o uporabi VPN čedalje večja, skladno s tem narašča tudi število ponudnikov. Med ponudniki na tem področju izstopa ponudnik SurfShark , ki po privlačni ceni ponuja preverjene rešitve, s katerimiboste vi in vaši podatki varni.

Zaščitite se s Slovenia VPN

Zagotovite si varno brskanje z več doživetij s Slovenia VPN.

Kaj je VPN in kako deluje?

Vsakič, ko doma brskate po spletnem mestu v računalniku, je med vašo napravo in spletnim mestom vzpostavljena neposredna povezava prek vašega ponudnika internetnih storitev. V večini primerov to omogoča vašemu ponudniku internetnih storitev, da vidi, kaj počnete na spletu, in nato lahko te podatke uporabi za ciljanje na vas s posebnimi informacijami, na primer z oglasi ali v kakšne druge namene. Tako kot v dežju odprete dežnik, da bi se zaščitili, tako je z uporabno VPN na spletu. To je vaš ščit pred nevidnim.

VPN je kratica za Virtual Private Network, kar lahko prevedemo kot navidezno zasebno omrežje. Če smo VPN večinoma sicer poznali predvsem v poslovnem svetu, ko smo lahko prek njega varno dostopali do službenega omrežja, in je zato danes tudi nujno orodje za delo od doma, bi se prek njega morali pravzaprav povezati tudi v zasebnem virtualnem sprehajanju. Prek VPN lahko brez skrbi dostopate do različnih vsebin, prekrijete svoji identiteto in lokacijo, poleg tega pa zavarujete tudi vašo brezžično spletno povezavo. Namestite ga lahko na vse naprave in si tako zagotovite večjo varnost na spletu. VPN je najbolj zanesljivo orodje, ki vas ščiti na spletu in vas obvaruje pred krajo podatkov, sledenjem in ne nazadnje hekerskim vdorom.

Med brskanjem po spletu, iskanju vsebin, povezovanjem s strežniki po vsem svetu nas VPN ščiti tako, da se iz naše naprave najprej poveže z oddaljenim računalnikom, ki vaše podatke prekrije in vas šele s tem ščitom poveže s spletno vsebino. Na ta način si boste zagotovili, da se vaši podatki ne bodo beležili in da nihče ne bo nadziral vašega brskanja po spletnih vsebinah. Od doma ali kjerkoli v tujini: uporaba VPN je enostavna, saj aplikacijo prenesete na računalnik in se povežete. Uporabite ga lahko na vseh napravah in se prek njega povežete tako doma ali v kjerkoli na svetu.

Najpogostejši razlogi za uporabo VPN Razlogov za uporabo VPN je mnogo, med pogostejšimi pa so skrivanje identitete, skrivanje prave lokacije in zavarovanje brezžične spletne povezave. Številni uporabniki tudi ne želijo, da bi bilo mogoče slediti njihovim aktivnostim na spletu oziroma jih povezati z njihovo pravo identiteto. Slednje še posebej velja za dele sveta, kjer je nadzor spletnih povezav stvar vsakdana. Prikritje prave lokacije je lahko uporabno tudi zato, da uporabnik oteži sledenje njegovemu brskanju po spletu in za dostop do spletnih vsebin, ki v njegovi državi niso na voljo.

Brez skrbi do več vsebin

Med zgoraj omenjene denimo spadajo ponudniki pretočnih filmskih in TV-vsebin ali glasbe, določeni videoposnetki na YouTubu ali Twitterju, tudi spletišča, ki jih je blokirala vlada, kot so igre na srečo in stavnice.

Ne zgolj zaradi varnosti, VPN vam omogoča prost dostop do vsebin, ki so sicer morda v vaši državi blokirane oziroma prepovedane. VPN vam tudi omogoča, da boste lahko med potovanji dostopali do tistih vsebin, ki v določeni državi niso podprte (Netflix, Gmail …) in da boste imeli ves čas dostop do slovenskih TV-programov. Domotožja na poti tako gotovo ne boste občutili.

Ceneje do počitnic

VPN med drugim omogoča, da na spletu kupujete ceneje. Tako na primer lahko bolj ugodno rezervirate hotelsko sobo ali letalsko vozovnico. Cene teh storitev se pogosto razlikujejo glede na državo, v kateri kupujete. Z VPN (s predhodnim brisanjem piškotov na računalniku) pa boste lahko zakrili svojo lokacijo in tako lažje dobili vpogled v cene in jih tudi medsebojno primerjali (nakup z ali brez VPN).

Brezplačne različice še zdaleč ne ponujajo dovolj

Da, na trgu obstajajo tudi brezplačne različice uporabe VPN, a te se še zdaleč ne morejo primerjati s preverjenimi, plačljivimi. Programska oprema VPN je precej zapletena in noben brezplačen VPN vam ne more zagotoviti vrhunskega šifriranja in stabilnega delovanja.

Upoštevajte, da nekateri VPN-ji beležijo vašo dejavnost in podatke, zlasti tisti, ki so brezplačni. Če pa izberete ugledne ponudnike VPN in natančno preberete njihovo politiko zasebnosti, boste ugotovili (kasneje tudi v praksi), da so plačljive storitve VPN bolj zanesljive in pregledne.

SurfShark je na trgu razmeroma nov, a kljub temu med uporabniki širom sveta sila priljubljen – posebej, ker za svoj denar uporabnik resnično prejme veliko. je na trgu razmeroma nov, a kljub temu med uporabniki širom sveta sila priljubljen – posebej, ker za svoj denar uporabnik resnično prejme veliko.

Pri vsakdanji uporabi svetovnega spleta pač niste vedno omejeni le na naša varna, z geslom zaščitena domača omrežja, temveč uporabljate internet na javnih mestih, pri čemer večino časa ne dvomite o svoji spletni zasebnosti in varnosti. Surfshark VPN ponuja številne funkcije, ki bodo močno izboljšale vašo digitalno izkušnjo.

SurfShark ima strogo politiko brez zapisovanja dnevnikov in ne zbira občutljivih podatkov. V skladu z njihovo politiko zasebnosti za diagnostiko prejemajo združene podatke, ki jih ni mogoče prepoznati.

Varovanje vas in vaše spletne identitete

In kaj nam je pri ponudniku SurfShark še posebej všeč? Storitev je v prvi vrsti namenjena varovanju vas in vaše spletne identitete. Za ponujeno vsebino je cena izredno dostopna in ugodna. Poleg tega bo en račun pokril več naprav – prenosni računalnik, tablični računalnik in nekaj telefonov. A ponudnika VPN SurfShark, s sedežem na Britanskih Deviških otokih, ne temelji izključno na ugodni ceni.

SurfShark temelji na protokolih OpenVPN UDP, TCP, IKEv2 in WireGuard. Poleg tega se ponaša z zasebnim DSN in dodatno plastjo varnosti z dvojnim preskokom VPN. Uspešno se spopada z odklepanjem omejenega dostopa do Netflixa, BBC iPlayerja, Disneyja+ in drugih. Spletna mesta in storitve, kot je Netflix, namreč uporabljajo vaš IP za določanje vaše lokacije. Ko se povežete s strežnikom VPN, spletna mesta, do katerih dostopate, vidijo samo naslov IP VPN. Ker ne morejo več videti vašega pravega IP, ne morejo videti, kje ste. To je bistvenega pomena, če želite zaobiti geoblokade in cenzuro. To pomeni, da lahko dostopate do katerekoli oddaje, filma ali igre na svetu in s popolno svobodo brskate v vsaki državi, ki jo obiščete.

Pri SurfSharku ponujajo tudi 30-dnevno garancijo za vračilo denarja, kar vam daje dovolj časa, da storitev preizkusite, preden se zavežete za daljše obdobje.

Pod črto: SurfShark VPN ponuja bogat nabor storitev za novo dimenzijo varnosti in zasebnosti med uporabo svetovnega spleta. Da je tako, gre pripisat njihovemu širokemu naboru protokolov, močnemu šifriranju in dejstvu, da je vaša internetna dejavnost lahko povsem anonimna. Njihove storitve so na voljo na različnih platformah, uporabljate jih lahko s katerokoli napravo. Palec gor dvigujemo tudi za dobro hitrost, močno globalno prisotnost njihovega strežnika, nemoteno pretakanje geoblokiranih vsebin, odlično ceno in celostno gladko uporabniško izkušnjo.

Glavne prednosti uporabe VPN: Prikrije vašo identiteto (IP-naslov).

Omogoča dostop do več vsebin: ameriški Netflix, Amazon Prime, Disney+.

Zaščiti vas tudi na javnih omrežjih WiFi.

Omogoča spremljanje slovenskih TV-programov po svetu.

Ponuja odlično zaščito pred hekerskim vdorom.

Več zasebnosti: brezskrbno lahko gledate karkoli, ne da bi vas kdo nadzoroval.

Športni prenosi: neomejeno gledanje najljubših športnih dogodkov brez prekinitev in pop-up oglasov.

Zaščitite se s Slovenia VPN

Zagotovite si varno brskanje z več doživetij s Slovenia VPN.