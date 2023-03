Partis ne dela, nekateri zaskrbljeni: je to konec?

Partis.si, eden najbolj obiskanih spletnih portalov v Sloveniji, ki uporabnikom omogoča deljenje in prenos (pogosto piratskih) multimedijskih vsebin, kot so filmi, TV-serije in računalniške igre, je že več dni nedosegljiv. Razlog naj bi bila selitev spletne strani k novemu ponudniku gostovanja. Že nekaj časa se sicer pojavljajo ugibanja, da Partis.si po požaru, ki je pred dvema letoma uničil podatkovni center v Franciji, na katerega se je za svoje delovanje zanašal portal, nikoli več ne bo enak. V zadnjem obdobju se jim je namreč zgodilo več podobnih izpadov iz omrežja.

Obiskovalca spletne strani partis.si trenutno pričaka sporočilo, da portal ni dosegljiv zaradi selitve k novemu ponudniku, še vedno pa deluje tako imenovani sledilnik, kar pomeni, da je vsebine še vedno mogoče prenašati, če uporabnik poseduje ustrezno datoteko (torrent).

Vodstvo Partisa še obvešča, da so vsi podatki na varnem in da trenutno poteka vzpostavljanje zasilne rešitve.

Foto: Matic Tomšič

Ali bo spletna stran še delovala, je v tem trenutku nejasno. Lastnik portala je pred dnevi, 8. marca, veljavnost domene partis.si podaljšal za eno leto, je pa res, da gre že za drug podoben izpad storitve v manj kot pol leta. Konec septembra lani Partis nekaj časa ni deloval, ker naj bi jim zmanjkalo sredstev za vzdrževanje portala, so takrat pojasnili na prvi strani spletne strani. Motnje v delovanju je Partis doživljal tudi julija lani.

Nekateri uporabniki so izrazili dvome, da bo portal Partis sploh še kdaj tak, kot je bil. "Ne pričakuj karkoli anytime soon, if ever. Več kot očitno je, da amaterji niso mel proper backupa (sicer bi bla stran live v roku par dni od požara). Moj guess je, da nekega uporabnega backupa niso mel, sami pa tudi nimajo izkušenj z spisovanjem takšnega portala z nule. Zato sedaj ze 3 mesce iščejo enga neumnega študenta, da jim bo to nardil za pest riža," je na slovenskem delu največjega spletnega foruma Reddit na vprašanje, ki se je nanašalo na nedelovanje Partisa, pred dnevi zapisal uporabnik hojnikb.

Nad nedelovanjem Partisa oziroma nekaterih njegovih funkcij v zadnjem letu in pol pogosteje tarnajo tudi uporabniki Facebooka. Foto: Matic Tomšič

Požar, ki ga omenja hojnikb, je v začetku marca 2021 prizadel podatkovne centre podjetja OVHCloud, med spletnimi mesti, ki so imela pri njih shranjene podatke, pa je bil tudi slovenski Partis. Na sceno se je v nekoliko spremenjeni obliki vrnil šele tri mesece po požaru, v približno takšni, kot so ga prej poznali uporabniki, pa šele novembra 2021. Kot že omenjeno, pa so prerojeni Partis močno zaznamovale redne motnje delovanja.