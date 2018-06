Papua Nova Gvineja bo za mesec dni blokirala Facebook

Otoška država, ki se že nekaj časa spogleduje z idejo, da bi sama razvila svoje "boljše in do prebivalcev prijaznejše" krajevno nadomestilo za Facebook, bo z lovom na lažne profile in lažne novice "omogočila uporabnikom s pravo identiteto odgovorno uporabo družbenega omrežja", je pojasnil tamkajšnji minister za komunikacije Sam Basil.

Preventiva za vrh APEC-a?

Lovke vlade Papue Nove Gvineje ne bodo usmerjene samo na vire lažnih novic, temveč tudi na tiste, ki prek svojega (lažnega) profila razširjajo pornografijo.

Ni še znano, kdaj naj bi v Papui Novi Gvineji Facebook mrknil za en mesec, vedno več pa je namigov, da bi se to lahko zgodilo pozneje letos, ko bo prestolnica Port Moresby gostila sestanek na vrhu držav članic azijsko-tihomorskega gospodarskega sodelovanja (APEC).

Ko na ulici zavre, Facebook ugasne

Ne bo prvič, da bo neka država (začasno) onemogočila dostop do Facebooka. Kitajska je na svojem ozemlju onemogočila Facebook po protestih julija 2009, saj so kitajske oblasti presodile, da so aktivisti načrtovali in koordinirali svoje dejavnosti prav prek tega družbenega omrežja.

Aprila predlani je Severna Koreja poleg Facebooka blokirala še Twitter in YouTube kot del svojih prizadevanj za nadzor pretoka informacij. Egipt je več dni blokiral Facebook med uličnimi protesti leta 2011, ki so odnesli režim takratnega predsednika Hosnija Mubaraka. Ob demonstracijah se za začasno blokado Facebooka odločajo tudi v Iranu, še vedno pa je po nedavnih protivladnih demonstracijah Facebook blokiran v Etiopiji, Kamerunu in Togu.