Pametni telefon, ki še vedno ponuja največ za najmanj denarja

HUAWEI HONOR 9

Dobro in poceni je ponavadi nekaj, nad čimer bodo z očmi zavili vsi, ki jih povprašate za nasvet pri nakupu novega telefona. Lahko imaš poceni telefon in lahko imaš dober oz. zmogljiv telefon – ampak ne v istem paketu. Pa je to povsem res? Zagotovo ne v primeru telefona Honor 9.

Honor 9 zagotovo ni običajen telefon, saj je vsota vseh preteklih telefonov Honor, če pa navržemo še vrhunsko izdelavo, predstavlja presežek renesanse pametnih telefonov Android. Poglejmo si, kaj je tisto, kar vas bo navdušilo, oz. kaj dobite za svoj denar.

Pametni telefon že dolgo ni samo pameten pripomoček, temveč tudi modni dodatek, ki veliko pove o osebi, ki ga ima. In prav to gre Honorju 9 zelo dobro od rok.

Je prefinjen in vstopa na višjo raven z osredotočenostjo na mladosten in neodvisen življenjski stil. Popolna zmagovita situacija bo navdušila vse, ki uživajo v modnih in estetskih podrobnostih, in to po zelo konkurenčni ceni.

Skratka, Honor 9 ima skoraj vse, kar bi pričakovali tudi od bistveno dražjih telefonov, pa tudi nekaj posebnosti, s katerimi pleni pozornost ne samo na prvi pogled, ampak tudi na drugega in vsakega naslednjega.

Telefon za najstnike

Huawei je pri izdelavi pametnega telefona Honor 9 upošteval posebnosti, ki si jih želijo najstniki – odlično integracijo komunikacijskih aplikacij in družabnih omrežij, (nadpovprečno) kakovosten zaslon in zvočnike, če pa je mobilnik še strojno kos kaki zahtevnejši igri, toliko bolje.

Dejstvo je, da so lahko najstniki že zelo napredni uporabniki mobilnih telefonov, saj radi raziskujejo in preizkušajo različne funkcije, aplikacije in seveda igre.

Ker je dobro ostati na razumni strani družinskega proračuna, so izbiro omejili na mobilnike s ceno do 400 evrov.

Preberite šest razlogov, ki so Honorju 9 v prid

Zelo simetrično, minimalistično, elegantno, a hkrati atraktivno ohišje, ki je zaobljeno na pravih mestih, bo popolnoma navdušilo tudi največje estete.

Vašo pozornost bo posebej pritegnila njegova zadnja sijoča stran, ki je iz 15-plastnega tridimenzionalnega stekla.

Igra svetlobe na steklu ustvarja zelo zanimive vzorce, ki mu dajejo unikaten videz, dodatno pa k atraktivnosti pripomoreta tudi čudovita modra ali siva barva.

S tem Honor 9 takoj pade v oči, saj se že na daleč razlikuje od drugih mobitelov in izžareva svežino. Ampak ne ostane vse samo pri lepem videzu, dizajn se odlično odreže tudi pri praktični uporabi.

Foto: Huawei Mobile

Dobrih 13 centimetrov velik zaslon bo poskrbel, da bodo branje, pisanje, igranje iger, ogled najljubših TV-serij in filmov na Honorju 9 posebna izkušnja.

Navdušila vas bo zlasti slika z gostoto 428 pikslov na palec, ki je zelo ostra, razločna, naravna, barvno nasičena in odlična v vseh pogledih.

Tudi na soncu, saj lahko vključite posebno možnost, ki bo takoj poskrbela za prilagajanje odtenkov v realnem času.

Foto: Srdjan Cvjetović

Honor 9 se ne ponaša le z osupljivo jasnim videzom in občutkom, ampak prinaša tudi neverjetne tehnične poudarke. Dvojna kamera izstopa z zagotavljanjem izjemnega kontrasta in podrobnosti s kombinacijo 12 MP velikega barvnega (RGB) ter 20 MP velikega monokromatskega (ČB) senzorja.

Prvi bo poskrbel za detajle na fotografiji, drugi pa za količino svetlobe, da so barve prikazane čim bolj realistično. Prefinjeno procesiranje slik omogoča vrhunsko izkušnjo fotografiranja v slabi svetlobi, s čimer lahko ujamete svoje spomine z živimi podrobnostmi, ne glede na to, ali je dan ali noč.

Foto: Honor

Pod pokrovom se skriva procesor Kirin 960, ki z osmimi jedri skrbi, da bo Honor 9 kos prav vsem nalogam, ki mu jih boste zadali. Poleg tega bodo za gladko preklapljanje med aplikacijami poskrbeli 4 GB delovnega pomnilnika. Za vaše podatke skrbi 64 GB vgrajenega prostora, ki pa ga lahko dopolnite z do 256 GB veliko microSD-kartico, če vam zmanjka vgrajenega prostora.

Vse skupaj lepo dopolni oster, 5,15 palca velik zaslon FullHD, pod katerim je zelo hiter čitalnik prstnih odtisov, ki bo poskrbel, da bodo podatki na telefonu ostali varni pred zvedavimi pogledi in prsti.

Honor 9 napaja močna baterija s 3.200 mAH. S funkcijo Smart Power 5.0 zagotavlja zares dolgo uporabnost.

Omogoča kar 78 ur predvajanja glasbe z enim samim polnjenjem. Zmogljiv polnilnik 9V2A s tehnologijo Super Charge bo telefon v samo 30 minutah napolnil na 40 odstotkov.

Se spomnite časov, ko je bil nakup mobitela srednje- ali nižjecenovnega razreda precejšen kompromis? To je pomenilo manjšo zmogljivost mobitelov, zelo slabe fotografije, zasloni so imeli zelo majhno ločljivost, ne preveč eleganten dizajn in tako naprej.

Honor 9 tukaj zelo močno briše meje in začenja pravo malo revolucijo. Njegova procesna moč izhaja iz močnega procesorja Kirin 960, ki je po hitrosti za 180 odstotkov hitrejši in 18 odstotkov močnejši od prejšnje generacije, kar omogoča, da bodo tudi najzahtevnejše aplikacije hitre in odzivne. Telefon ima do 4 GB pomnilnika in 64 GB trdega diska.

Foto: Srdjan Cvjetović

Lahko rečemo, da je Honor 9 resnično popolna naprava, od vrhunske kakovosti do dobre kakovosti fotoaparata in zelo dobre zmogljivosti. Čast, ki mu jo pripisujejo tudi mnoge nagrade, pa ga upravičeno uvršča v vrh kategorije zmogljivih telefonov za razumljivo ceno.

Uporablja ga tudi Aleksandra Rose

Huawei Honor 9 uporablja tudi modna blogerka in vlogerka Aleksandra Rose, ki si brez mobilnika ne zna predstavljati svojih ustvarjalnih dnevov.

Ulični stil Aleksandre Rose vsekakor izstopa iz množice preostalih blogerk. Takšen je tudi njen blog, ki nima konkurence, saj pravi, da je prav vsaka slovenska blogerka edinstvena na svoj način. "Vsaka je na svoj način posebna in za vsako se najde bralec."

Za Aleksandro blog in vlog svet pomenita delo, pa tudi pot, brez katere si več ne predstavlja svojega vsakdana. Nekoč hobi in strast je spremenila v posel in vir energije.

"Svoj prostor na internetu dojemam kot prostor, v katerem sem lahko jaz jaz. Za razliko od novodobnih predstav in iluzij popolnosti svoj prostor izkoriščam za prikazovanje realnega stanja. Zavedam se, kakšen vpliv imajo mediji v življenju vsakega posameznika, in zato želim s svojimi dejanji, besedami in posnetki ustvariti realno sliko, prostor, ki ga lahko uporabniki obiščejo, ne da bi se potem srečali z nižjo samozavestjo," pravi Aleksandra.

Navdih črpa iz vsakdanjega življenja, iz izzivov s katerimi se srečuje, iz knjig, ki jih v določenem trenutku požira, iz pogovorov z bližnjimi ter iz trenutnega razmišljanja.

Priznava, da ni klasična blogerka, ki bi imela pred pisanjem v glavi že pripravljeno celotno besedilo. Raje sledi navdihu v trenutku, ki ga lahko sproži pogovor z bralko, prepir s fantom ali pa le ovira na podjetniški poti.

Navdihujejo jo človeška kompleksnost, kako se denimo vedno znova vrtimo v nekem krogu, naše razmišljanje in sposobnost za učenje.

"Na trgu sem opazila pomanjkanje realnih zgodb, iskrenosti in priznanja, da perfekcija ne obstaja," sklene Aleksandra povzame razloge, zakaj se je tudi sama odločila, da vstopi v svet blogerstva in vlogerstva.