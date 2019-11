Osebni bančni računi kmalu tudi pri Googlu – a le v ZDA

Google bo, tako kot so Facebook, Uber, Apple in Amazon, ponujal osebne finančne storitve, a le v svoji domovini.

Google bo, tako kot so Facebook, Uber, Apple in Amazon, ponujal osebne finančne storitve, a le v svoji domovini. Foto: Reuters

Facebook, Uber, Apple in Amazon so se že spustili v vode finančnih storitev, zdaj se jim bo pridružil tudi Google.

Visokotehnološki velikan Google načrtuje odločnejši vstop v svet bančništva, saj bo v sodelovanju z ameriškimi bankami ponujal osebne oziroma tekoče račune. V Googlu jim že zdaj rečejo pametni tekoči računi.

Nadgradnja storitve Google Pay (ki je v Sloveniji uradno ni)

Storitev bodo ponujali prek svoje aplikacije Google Pay (ki je mimogrede Google uradno še vedno trmasto ne ponuja v Sloveniji) in bo omogočila nadgradnjo tradicionalnih bančnih storitev z Googlovimi analitskimi orodji, so povedali.

Google sicer ni prvo visokotehnološko podjetje, ki se podaja v osebne bančne storitve. Pred njim so to naredili tudi Facebook, Uber, Apple in Amazon, katerih ponudba je sicer različna.

Različna ponudba, isti cilj

Facebook ponuja plačilni sistem, za katerega zatrjujejo, da je del njihove osnovne filozofije – povezovati ljudi. Uber Money ponuja kreditne kartice, osebne račune in orodja za upravljanje z denarjem, ki so pravzaprav tudi pomoč za njihovo temeljno dejavnost – osebne prevoze. Amazon s svojimi kreditnimi karticami od leta 2017 in podjetniškimi posojili od leta 2011 pravzaprav spodbuja svoje e-poslovanje in e-trgovanje. Apple ima svoje orodje za plačevanje Apple Pay in elektronsko denarnico Apple Wallet.

Toda ne glede na razlike je namen vseh teh ponudnikov enak: prodreti v vse pore našega vsakdanjega življenja in se tako narediti še bolj nepogrešljive v naših življenjih. Toliko bolj za Google in Facebook, ki živita predvsem od oglaševanja, in bosta tako pridobila še večji in boljši vpogled v to, kateri oglasi resnično spodbujajo prodajo.

Poroka iz interesa

Takšne pobude so zanimive tudi za tradicionalne banke, ki se skoraj brez izjeme pojavljajo kot partnerji v tovrstnih pobudah tehnoloških velikanov.

Tradicionalne banke imajo, vsaj kar zadeva finančne storitve, še vedno višjo stopnjo zaupanja javnosti kot na primer Facebook (zgodba s Cambridge Analytico pri tem zagotovo ni pomagala), obenem pa same v takšnem partnerstvu pridobijo več agilnosti, ki jo sicer mnogokrat pogrešajo.