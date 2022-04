Windows 10 najbolj vsestranski Microsoftov operacijski sistem do zdaj. Pri Microsoftu ga redno posodabljajo, pri čemer se osredotočajo predvsem na dodajanje novih možnosti in izboljšanje stabilnosti in delovanja. S tem uporabnikom Windowsa ponujajo možnost postopnih posodobitev. Povečajte vsestranskost Windowsa 10, da bo ustrezal različnim vrstam osebne in poslovne strojne opreme. Windows 10 Home je odličen za osebno uporabo, Windows 10 Pro pa ponuja orodja za podjetja in profesionalce. Obstaja tudi verzija Windows 10 Education, oblikovana za šolsko okolje. Ni presenetljivo, da je to najbolj priljubljen Microsoftov operacijski sistem do zdaj. Čeprav je za uporabnike Windowsa 10 in Windowsa 7 na voljo brezplačna posodobitev na Windows 11, je Windows 10 še vedno eden najbolj uporabljanih operacijskih sistemov, zato ga bo Microsoft zaenkrat še posodabljal.