Opozarjamo na dve stvari, zaradi katerih lahko postanemo tarče kibernetskih kriminalcev

Ali poznate vsa svoja gesla, ki jih vsakodnevno potrebujete za urejanje bančnih zadev, nakupovanje, naročanje hrane, komuniciranje in druge stvari, ki tako nemoteno potekajo prek pametnega telefona? Mobilne naprave so namreč postale večnamenski pripomočki – denarnice, imeniki, fotografski albumi, prenosni računalniki.

Le kdo bi se obremenjeval s takšnimi podatki, če so vsi lahko varno spravljeni na pametni napravi, v oblaku ali kjerkoli že. Pa je res tam vse varno?

Zaradi moderne tehnologije, življenjskega sloga in vpliva epidemioloških okoliščin se je uporaba pametnih telefonov povečala kar za 70 odstotkov, uporaba zdravstvenih storitev prek pametnih telefonov za neverjetnih 500 odstotkov, za 50 odstotkov pa se je povečalo število digitalnih transakcij. Vse te aktivnosti pomenijo "samovoljen" vnos osebnih podatkov na različne platforme, ki jih lahko zlonamerneži zlorabijo, nevarnost kibernetskih napadov pa nenehno narašča po vsem svetu, tako da ni več vprašanje, ali se bo to zgodilo, temveč kdaj se bo zgodilo.

Da se nam ni treba ukvarjati z varnostnimi tveganji, skrbijo ponudniki programske opreme in naprav, s katerimi smo tako tesno povezani, da sploh ne vemo, kako bi živeli brez njih. Na srečo so varnostni standardi pri mobilnih napravah podjetja Samsung tako visoki, da smo lahko povsem brez skrbi in varno nakupujemo, naročamo, klepetamo ter plačujemo kar prek telefona. Pametna naprava Samsung je najboljša izbira, ko pridemo do vprašanja varnosti.

Bernard Pukart, vodja oddelka za mobilno telefonijo pri podjetju Samsung: "Ko se priklapljamo na različna omrežja Wi-Fi v lokalih, hotelih, letališčih ali pri različnih ponudnikih v mestih, premislimo, ali so te mreže resnično varne." O tem, kako je poskrbljeno za varnost mobilnih naprav, smo se pogovarjali s strokovnjakom Bernardom Pukartom, vodjo oddelka za mobilno telefonijo pri podjetju Samsung. Prepričan je, da slovenski pregovor o kovačevi kobili, ki je običajno bosa, zanje ne velja.

Družba Samsung se je kibernetske varnosti svojih naprav in aplikacij lotila proaktivno, in sicer z nenehnimi inovacijami varnostnih sistemov, katerih cilj je zaščita podatkov uporabnikov. Na ta način se gradi zaupanja vreden odnos, predvsem pa uporabnikom ponujajo ustrezno zaščito podatkov pri uporabi mobilnih naprav in najljubših aplikacij.

Kako skrbite za varnost svojih podatkov, ki jih imate na mobilnem telefonu?

Glede na to, da uporabljam telefon Samsung, ki ima vgrajeno varnostno platformo Knox, sem prepričan, da so moji podatki na varnem. Za gesla uporabljam Samsung Pass, ki vsa moja gesla ščiti z inovativno tehnologijo z biometrično avtentikacijo. Ta zajema prepoznavo obraza in ultrazvočni bralnik prstnih odtisov. Tako sem prepričan, da so moji podatki na varnem tudi, če mi telefon ukradejo ali ga izgubim.

Bi lahko glede varnosti na svojem mobilnem telefonu še kaj izboljšali, pa odlašate?

Vedno je mogoče še kaj postoriti. Priznam, da nisem prav skrben pri ustvarjanju varnostne kopije vseh podatkov na telefonu. Če bi mi telefon danes ukradli, bi bil kar ob nekaj pomembnih dokumentov in slik.

Samsung v sodelovanju s številnimi partnerji nenehno izboljšuje zmogljiv varnostni sistem in ga s pomočjo različnih programskih rešitev vgrajuje v svoje naprave in vse njihove komponente, od čipov do operacijskih sistemov. Knox: Vedno pripravljeni na zaščito vašega digitalnega sveta Največja prednost platforme Knox je, da deluje v realnem času − Samsung Knox nikoli ne spi. Platforma Samsung Knox je bila ustvarjena že leta 2013 in doživlja nenehne izboljšave ter prejema številna priznanja in certifikate. Moč platforme potrjuje nagrada, ki jo je leta 2020 prejela na dogodku Global Mobile (GLOMO) Awards. Varnostno okolje Knox nam v svetu, polnem groženj in kršitev varnosti, zagotavlja zasebnost, ki ji lahko zaupate. Mobilne naprave Samsung so izdelane z varnostjo vojaškega razreda od procesorja naprej, zato Knox vašo napravo varuje že od vklopa. Samsung Pass: Vrhunski odgovor na izzive prihodnosti Samsung se s stalnimi inovacijami brez oklevanja odziva na izzive prihodnosti in je tako vedno pripravljen na zaščito vašega digitalnega sveta. Samsung Pass je spletna storitev za upravljanje identitete, ki vam omogoča, da se s tem, ko potrdite svojo identiteto z biometričnimi podatki, prijavite v svoje aplikacije in storitve. Gre za prepoznavanje prstnega odtisa in obraza. Tako se izognite zapletenim postopkom preverjanja pristnosti. V nastavitvah izberite meni "Biometrični podatki in varnost" ter kliknite "Samsung Pass".

Brez česa si ne predstavljate več vsakdanjega življenja?

Brez pametnega telefona Samsung. Če bi moral izbirati med različnimi aplikacijami Samsung, bi verjetno izbral storitev Samsung Pass. To, da imam "asistenta", ki si namesto mene zapomni vsa gesla, ki jih potrebujem za uporabo aplikacij in storitev na telefonu, je odlično. Hkrati pa jih še hrani v sefu, do katerega imam dostop samo jaz. Nenadomestljivi sta sinhronizacija naprave in ustvarjanje varnostne kopije. To je nujno, da ne ostanemo brez vsega, ko izgubimo telefon.

Kako zahtevno je skrbeti za varnost na mobilnem telefonu?

Mislim, da je precej preprosto. Z nekaj preprostimi koraki smo lahko zadovoljivo varni. Opozoril bi, da naj bodo ljudje previdni predvsem pri dveh stvareh, zaradi katerih lahko postanemo tarče različnih hekerjev ali kibernetskih kriminalcev: ko se priklapljamo na različna omrežja Wi-Fi v lokalih, hotelih, letališčih ali pri različnih ponudnikih v mestih, premislimo, ali so te mreže resnično varne. Aparati Samsung ponujajo funkcijo Intelligent Wi-Fi, ki analizira vzorce spletnega prometa in opozarja na tveganja. To funkcijo lahko kadarkoli vključite v nastavitvah Wi-Fi.

Ko se priklapljamo na različna omrežja Wi-Fi v lokalih, hotelih, letališčih ali pri različnih ponudnikih v mestih, premislimo, ali so te mreže resnično varne.

Druga šibka točka so aplikacije neznanih ponudnikov. Ko na telefon nalagate novo aplikacijo, si vzemite kakšno minuto in preberite, kaj vse ta aplikacija potrebuje za svoje delovanje. Veliko aplikacij na primer zahteva dovoljenje za dostop do lokacije naprave, a se kasneje izkaže, da to z njenim delovanjem nima nikakršne povezave, pač pa ponudnik aplikacije te podatke izkorišča v druge namene. Če vam aplikacija brez tega dovoljena ne omogoča delovanja, raje poiščite alternativo.

Galaxy Z Flip3 5G, Velik korak na področju varnosti je naredila tudi družba Google, ki je že leta 2018 obnovila svojo politiko zasebnosti in uvedla uporabnikom dostopnejšo nadzorno ploščo za pregled podatkov, povezanih z Googlovimi naročili. S pomočjo varnostnega čipa Google Titan M se varnost v mobilnih napravah povzpenja na višjo raven, zaradi česar je Android postal ne samo učinkovit, ampak tudi varen operacijski sistem pametnih telefonov. Kolekciji izvrstnih pametnih telefonov so se z vsemi varnostnimi karakteristikami priključile tudi najnovejše pametne naprave Samsung Galaxy A52s 5G Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Tab S7 FE . Za dodatno varnost pa je poskrbljeno tudi v sklopu trgovine Google Play, ki skrbi, da uporabniki verno prevzemajo resnično certificirane, varne aplikacije.

Pred prvo uporabo: celostna zaščitna programska oprema

Katere korake moramo narediti, preden začnemo na nov mobilni telefon veselo nalagati plačilne kartice, mobilno banko, zdravstvene aplikacije in vnašati veliko drugih osebnih podatkov?

Zelo pomembno je, da se prepričamo, ali ima naprava naloženo dobro celostno zaščitno programsko opremo. Samsung ponuja storitev Knox, ki poskrbi za varnost na vseh nivojih naprave in vam zato ni treba nameščati drugih zaščitnih programov. Dobro je, da nastavite samodejno zaklepanje naprave, za odklop pa nastavite naprednejše načine, kot sta na primer skeniranje prstnega odtisa ali biometrična avtentikacija.

Dostop do aplikacij naj bo zaščiten z močnimi gesli, najbolje, da so vsa zbrana in zaščitena na enem mestu, kot to omogoča Samsung Pass. Aplikacije, ki jih nalagate, naj bodo vedno le od znanih ponudnikov ali pa jih pred prenosom preverite s funkcijo Intiligentni Wi-Fi, da se prepričate o njihovi varnosti. In ne nazadnje, poskrbite, da boste programsko opremo na svojem telefonu redno posodabljali. Iz meseca v mesec namreč prihajajo nova kibernetska tveganja, programska oprema pa nanje odgovarja s posodobitvami varnostnega sistema.

Programska oprema na kibernetska tveganja odgovarja s posodobitvami varnostnega sistema.