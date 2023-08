Omrežje Telekoma Slovenije v celoti delujoče, obnova poškodovanega omrežja se nadaljuje

Od 1.500 baznih postaj Telekoma Slovenije v ponedeljek opoldne niso delale samo tri, kar pomeni, da so telekomunikacijske storitve Telekoma Slovenije dostopne po vsej državi, a pot od začasnih rešitev, kot je ta na sliki, do končne sanacije bo zahtevna in dolgotrajna.

Od 1.500 baznih postaj Telekoma Slovenije v ponedeljek opoldne niso delale samo tri, kar pomeni, da so telekomunikacijske storitve Telekoma Slovenije dostopne po vsej državi, a pot od začasnih rešitev, kot je ta na sliki, do končne sanacije bo zahtevna in dolgotrajna. Foto: Srdjan Cvjetović

V nedeljo je ekipam Telekoma Slovenije in GVO uspelo ponovno vzpostaviti možnosti komunikacije na celotnem območju države, tudi prebivalcem Mežice, Podvolovljeka in Črne na Koroškem.

Bazno postajo za omenjene tri vasi, kakor še tiste na 34 drugih lokacijah na prizadetih območjih, začasno sicer poganjajo agregati, za katere pri zanesljivi in stalni dostavi goriva ponekod pomagajo bližnji prebivalci.

Od približno 1.500 baznih postaj, ki jih upravlja Telekom Slovenije, so v ponedeljek opoldne nedelujoče samo še tri, ki so na izjemno nedostopnem ozemlju, a so kljub temu na prioritetnem seznamu opravil, je za Siol.net potrdil direktor dostopovnega omrežja pri Telekomu Slovenije mag. Matjaž Beričič.

Dela bo še veliko

Za lažjo komunikacijo v tako kriznih razmerah in pomoč pri sanaciji Telekom Slovenije do 15. avgusta vsem svojim mobilnim naročnikom s prizadetih območij omogoča neomejen mobilni prenos podatkov.

Soboto smo preživeli z eno izmed terenskih ekip Telekoma Slovenije in GVO, več v spodnjem prispevku.

Terenske ekipe Telekoma Slovenije danes predvsem vzdržujejo delovanje baznih postaj, ki se napajajo z agregati, in sanirajo funkcijsko lokacije Telekoma Slovenije. Med večjimi izzivi je tista v Mengšu, ki je ključna za zagotavljanje fiksnih storitev na območju Mengša in okolice, a je bila v celoti poplavljena in uničena. Za kratkoročno in dolgoročno sanacijo bo treba poskrbeti med drugim tudi na lokacijah Črna, Luče, Prebold, Liboje, Logarska doline, Solčava, Radmirje in Pečovnik.

Neprecenljiva pomoč

Pri Telekomu Slovenije se ob tem še enkrat iskreno in globoko zahvaljujejo vsem, od domačinov in lokalnih skupnosti do civilne zaščite, gasilcev, policije, slovenske vojske in vsem ostalim, ne nazadnje tudi svojim zaposlenim, ki na terenu nesebično delajo vse, da vsem na prizadetih območjih z vsemi sredstvi in na vse načine pomagajo.