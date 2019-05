Česa ne kupujte prek spleta, če nočete doživeti njegove usode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski programer Oleg Tiščenko, ki v podjetju Eagle Dynamics razvija zelo realistične simulatorje bojnih letal, je na spletni strani Ebay od nekega Američana kupil navodila za uporabo legendarnega vojaškega lovca F-16. ZDA so ga zaradi tega obtožile tihotapljenja in zarote zoper Združene države Amerike. Zaradi nakupa dokumentov mu grozi več kot desetletna zaporna kazen.

42-letni Oleg Tiščenko je navdušenec nad bojnimi letali, simulatorje vojaških reaktivcev, ti so pravzaprav zelo kompleksne letalske videoigre, pa pri podjetju Eagle Dynamics razvija že poldrugo desetletje.

Kako je videti simulator podjetja Eagle Dynamic v akciji:

Leta 2011 je Tiščenko na spletnem forumu, na katerem se zbirajo navdušenci nad letalskimi simulatorji, druge uporabnike prosil za pomoč pri nakupu navodil za uporabo in vzdrževanje enega najbolj prepoznavnih vojaških lovcev vseh časov, ameriškega F-16.

Pomagal mu je 60-letni Američan Kenneth Edward Sullivan iz Teksasa, ki se je na spletnem forumu predstavljal kot Moby. Čeprav so ga drugi uporabniki opozarjali, naj tega ne stori, je Sullivan Tiščenku 29. junija 2011 v Moskvo vseeno poslal želene dokumente.

Rus se je znašel na črnem seznamu

Tiščenko se je s tem znašel na radarju ameriških oblasti, saj je prekršil tamkajšnja pravila o mednarodnem prometu z orožjem, ki med drugim regulirajo tudi razpečevanje dokumentacije o vojaških letalih onkraj meja ZDA.

Čeprav naj bi nad njegovo hišo opazili črne helikopterje, Sullivan zaradi prodaje navodil za F-16 nikoli ni imel težav, proti Tiščenku pa je bila po preiskavi leta 2016 spisana obtožnica, ki ga med drugim bremeni tihotapljenja, kršenja mednarodnih pravil o uvozu orožja in zarote zoper ZDA.

Stik s Tiščenkom je pod krinko marca 2016 vzpostavil tudi tajni agenta ministrstva ZDA za domovinsko varnost in mu poskusil prodati dokumentacijo za vojaška letala F-35 (na fotografiji), A-10 in A-22. Foto: Reuters

Ujet zaradi ljubezni do plesa

Tiščenko bi bil morda še vedno na prostosti, če ne bi bil strasten plesalec. V začetku leta 2019 se je namreč udeležil festivala salse v Gruziji, kjer ga je na prošnjo ZDA aretirala lokalna policija. Da so Tiščenka res aretirali in izročili ZDA, so potrdili tudi v podjetju Eagle Dynamics.

Tiščenku ne pomaga dejstvo, da je dokumente o ameriških vojaških letalih prek Ebaya prodal naprej kupcem s Cipra, Nizozemske, Japonske, Avstralije, Tajvana in Nemčije. Na Ebayu je sicer še danes mogoče najti ponudbe za nakup navodil za uporabo lovca F-16. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ker ima Gruzija z Združenimi državami Amerike sklenjen sporazum o izročitvi, se je Tiščenko znašel v priporu v okrožju Weber v ameriški zvezni državi Utah.

Kot po naključju je v neposredni bližini baza ameriškega vojaškega letalstva Hill Air Force Base, kjer je tradicionalno parkiranih precej lovcev F-16.

19. avgusta Tiščenka čaka sojenje. Če ga spoznajo za krivega, lahko v zaporu preživi tudi več kot deset let.

