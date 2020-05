Obsežna predstavitev telefona Huawei P40 lite

Oglasno sporočilo

Enkratna zasnova s sklopom štirih kamer v modnih barvah

Najbolj prepoznavna in privlačna lastnost telefona Huawei P40 lite je inovativni sklop štirih zadnjih kamer v matrični postavi, ki je idealen odgovor na zahteve mladih uporabnikov. Novi 6,4-palčni zaslon Punch FullView kaže, da je čas, da se poslovimo od zaslonov z zarezo in pozdravimo novo generacijo brezrobnih in estetsko dovršenih zaslonov.

Telefon je na voljo v treh novih barvah ohišja: Sakura Pink, Crush Green ter Midnight Black, ki so še posebej privlačne zaradi značilnega holografskega učinka.

Huawei P40 lite se ponaša še z učinkovitim stranskim čitalnikom prstnih odtisov, s katerim je odklepanje naprave hitrejše in priročnejše.

Sklop štirih zadnjih kamer tudi s pomočjo umetne inteligence zagotavlja vsestransko fotografsko izkušnjo

Huawei P40 lite je opremljen s sklopom štirih kamer ločljivosti do 48 MP, okrepljenim s tehnologijo umetne inteligence, polpalčnim tipalom ter široko zaslonko f/1.8. S tehnologijo združevanja posnetkov sistem kamer lahko v le nekaj sekundah zajame fotografijo izjemne ostrine. V načinu SuperNight, ki uporablja umetno inteligenco za optimizacijo podaljšane osvetlitve ter sestavljanja posnetkov, bodo vaše fotografije ostre in jasne, tudi če jih boste posneli ponoči.

Kamera z ultra širokokotnim objektivom s 120-stopinjskim vidnim kotom omogoča 140 odstotkov boljši učinek kot običajna 78-stopinjska kamera, kar je odlično za fotografiranje večjih skupin ter panoramskih posnetkov.

Makro objektiv uporabniku omogoča, da se predmetu, ki ga želi fotografirati, približa na do 4 centimetre. Namenska kamera bokeh zamegli ozadje ter ustvari portretni učinek, ki je po kakovosti primerljiv s profesionalnimi kamerami.

Z zmogljivim procesorjem Kirin 810 do vrhunske zabave brez prekinitev

Huawei P40 lite poganja osemjedrni procesor Kirin 810, izdelan v 7-nanometrski tehnologiji, ki ga sestavljata dve veliki in šest manjših jeder ter prilagodljivi grafični procesor Mali-G52. S podporo tehnologije Kirin Gaming+ poveča hitrost prenosa podatkov med strojno opremo, vse z namenom zvišati kakovost, razločnost in kontrast slike ter uporabniku zagotoviti boljšo igralniško izkušnjo.

Pametni telefon ima vgrajen grafični procesor nove generacije GPU Turbo, ki uspešno rešuje problem ozkega grla, ki je pri prejšnjih modelih zaviralo učinkovitost delovanja. GPU Turbo optimizira stabilnost hitrosti sličic in izboljša odzivnost zaslona na dotik. Huawei P40 lite je primeren za grafično intenzivne igre, kot je PUBG, ki zahtevajo zelo zmogljiv procesor, saj poskrbi za stabilno hitrost sličic ter obenem zmanjša porabo energije in poskrbi, da se naprava med igranjem manj segreva.

Huawei P40 lite ima baterijo kapacitete 4200 mAh, ki skupaj z energetsko učinkovitim procesorjem Kirin 810 omogoča nemoteno uporabo telefona skozi ves dan. S pomočjo tehnologije hitrega polnjenja SuperCharge s 40 W lahko baterijo v P40 lite napolnite do 70 odstotkov v le 30 minutah, kar pomeni, da polnjenje telefona ni več ena glavnih skrbi uporabnika.

Huawei P40 lite je dovršeno oblikovan telefon, ki se osredotoča predvsem na fotografijo in zabavo. Če iščete moderen pametni telefon, na katerem boste lahko igrali mobilne igrice ter zajemali visokokakovostne fotografije, potem telefona Huawei P40 lite ne želite zgrešiti.

Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P na trg prihajajo z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete svoj novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

