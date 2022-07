Prispevek televizije ANT1 TV, ki je objavil fotografije razvijalca videoiger Hidea Kojime kot atentatorja. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Kmalu po atentatu na Šinza Abeja je na kontroverznem spletnem forumu 4chan nekdo trdil, da je morilec nekdanjega japonskega premierja v resnici Hideo Kojima, legendarni japonski razvijalec videoiger, ki je najbolj znan po kultni seriji Metal Gear, utemeljiteljici in najbolj žlahtni predstavnici žanra akcijskih iger, katerih srž je čim bolj neopazno zdrsniti mimo sovražnikov oziroma se jih znebiti na nesmrtonosne načine.

Šlo je kakopak za rasistično šalo, saj je uporabnik, ki je objavil fotografije, namigoval, da so vsi Japonci videti enako. Objavo je nekdo nato prenesel na Twitter, kjer se je začela širiti precej hitro in nazadnje dosegla tudi nekoga, ki jo je vzel resno – francoskega skrajno desnega politika Damiena Rieuja, ki je poobjavil fotografije Hidea Kojime in pripisal: Skrajna levica ubija.

In a now deleted tweet, French far-right politician Damien Rieu accused the far-left of murdering Japanese prime minister Shinzo Abe and used photos of game developer Hideo Kojima instead of pictures of the current suspect Tetsuya Yamagami pic.twitter.com/2zpmL5kVnD — Nox Dawn 🐸 (@NoxDawn) July 8, 2022

Rieu je komentar pozneje izbrisal in se opravičil za napako. Precej več časa so za spoznanje, da so naredili napako, potrebovali na največji grški komercialni televiziji ANT1 TV. Na njihovem kanalu na spletni strani YouTube je bilo prispevek o atentatu na Abeja, v katerem so novinarji televizije kot strelca identificirali Hidea Kojimo, mogoče najti še v petek pozno zvečer. Nato so ga vendarle izbrisali.

Na spletu se že pojavljajo teorije, da je uporabnik 4chana, ki je objavil izvirno "šalo", namenoma izbral fotografije, na katerih Hideo Kojima pozira v družbi portretov komunističnega revolucionarja Cheja Guevare, saj naj bi upal, da bo to koga na spletu zmotilo do te mere, da bo teorijo o Kojimi kot atentatorju vzel zares.