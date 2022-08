Novi zložljivi telefoni Samsung Galaxy so še bolj trajnostni in vsestranski

Oglasno sporočilo

Odkar je podjetje Samsung na dogodku Unpacked avgusta 2021 objavilo svojo ekološko vizijo Galaxy For The Planet , si vztrajno prizadeva ustvariti nove načine za recikliranje in ponovno uporabo virov, ki bi sicer postali škodljivi odpadki. V podjetju zmanjšujejo okoljski odtis in navdihujejo inovacije, ki pomagajo ohranjati planet. Danes Samsung ponovno predstavlja dozdajšnji napredek na začrtani trajnostni poti.

"Samsung izvaja dosledne in učinkovite ukrepe, ki pomagajo zaščititi ljudi in planet. V vsem, kar počnemo, združujemo trajnost in inovativnost. Ponosen sem na naš dozdajšnji napredek. Hkrati je bila to skromna izkušnja, ki nam omogoča, da nadaljujemo našo pot k doseganju trajnostne vizije s še večjo prepričljivostjo in osredotočenostjo kot prej," je dejal TM Roh, predsednik in vodja oddelka Mobile eXperience Business pri Samsung Electronics.

Tudi pametna telefona Galaxy Z Fold4 in Galaxy Z Flip4 zdaj ustvarjena iz recikliranih materialov

Razvoj novih, recikliranih materialov predstavlja ključno področje za pobudo Galaxy for the Planet. Več kot Samsung reciklira, več virov ohrani. Čeprav ponovna uporaba materialov v napravah Galaxy predstavlja številne izzive, je zaradi koristi za planet vanjo vredno vložiti veliko truda.

Samsung je novo serijo pametnih telefonov Galaxy Z in slušalk Galaxy Buds2 Pro zasnoval iz zavrženih ribiških mrež ali t. i. mrež duhov, ki bi drugače lahko končale v oceanu.

Prvič so bile v serijo Galaxy S22 integrirane februarja 2022, danes pa obstaja že enajst naprav Galaxy, za katere v proizvodnji uporabljajo zavržene ribiške mreže, vključno s serijama Galaxy Book2 Pro in Galaxy Tab S8. S predelavo zavrženih ribiških mrež v visoko zmogljiv material za tehnologijo Galaxy Samsung pomaga zmanjševati učinke onesnaževanja s plastiko. Vsako leto je zavrženih kar 640 tisoč ton ribiških mrež, ki onesnažujejo svetovne oceane.

Zavržene ribiške mreže

Ponovna uporaba zavrženih ribiških mrež je le en primer napredka pri podjetju Samsung za povečanje uporabe recikliranih materialov v izdelkih. Kar 90 odstotkov naprav Galaxy, ki so bile predstavljene v zadnjem letu, ima vgrajene ekološko prijazne materiale, vključno s ponovno uporabljenimi ribiškimi mrežami, materiali po uporabi (PCM) ali bio osnovano smolo. Več kot 90 odstotkov slušalk Galaxy Buds2 Pro je narejenih iz recikliranih materialov.

Spremembe načina pakiranja izdelkov Galaxy

Samsung si je zadal cilj, da bo do leta 2025 odstranil vso plastiko za enkratno uporabo v embalaži mobilnih izdelkov. Podjetje je sicer že zmanjšalo precejšnjo količino plastike za enkratno uporabo v svoji trenutni embalaži za pametne telefone Galaxy, vključno z novimi zložljivimi pametnimi telefoni Galaxy. Raziskali bodo še več načinov za odpravo plastike za enkratno uporabo v embalaži s preučevanjem vseh vidikov zasnove oblikovanja svoje embalaže do najmanjših podrobnosti.

Od predstavitve serije Galaxy S22 Samsung zdaj uporablja stoodstotno recikliran papir za embalažo vodilnih izdelkov. Količino embalaže za pametni telefon Galaxy Z Flip4 so zmanjšali za 52,8 odstotka, za Galaxy Z Fold4 pa za 58,2 odstotka v primerjavi s prvo generacijo zložljivih telefonov Galaxy. Z zmanjšanjem prostornine vsakega paketa naprave Samsung se na koncu zmanjša vpliv na okolje pri prevozu teh izdelkov s tovornjaki, letali in ladjami. Podjetje ocenjuje, da je to zmanjšanje količine embalaže enako zmanjšanju emisij ogljika zaradi prevoza za približno deset tisoč ton do konca leta 2022. Poleg nenehnega razvoja embalaže za vodilne pametne telefone bo Samsung razširil ekološko ozaveščeno embalažo tudi na druge kategorije izdelkov.

Dodatne rešitve, ki zmanjšujejo e-odpadke

Bolj kot kadarkoli prej je zmanjšanje e-odpadkov ključnega pomena za napredek krožnega gospodarstva, ki ohranja in ponovno uporablja omejene vire planeta. Po podatkih Svetovnega Gospodarskega Foruma je leta 2021 nastalo 57 milijonov ton e-odpadkov, po pričakovanjih pa naj bi se njihovo število povečalo na dva milijona ton na leto. Da bi rešil to težavo, je Samsung razširil program Galaxy Upcycling, ki daje novo življenje starejšim modelom pametnih telefonov Galaxy. S pomočjo Galaxy Upcycling at Home spreminja namen pametnih telefonov s preprosto posodobitvijo programske opreme. Ta jih spremeni v naprave pametnega doma, ki podpirajo vsakodnevne potrebe, kot sta varstvo otrok in hišnih ljubljenčkov.

Pomemben del Galaxy Upcycling je zagotavljanje, da trajnostne prakse podpirajo okolje in izboljšujejo življenja ljudi. Podjetje prav tako predeluje rabljene naprave Galaxy v opremo za medicinsko diagnostiko, ki zagotavlja potrebne storitve oskrbe oči v slabše preskrbljenih državah s pomanjkljivim dostopom do storitev. V okviru tega programa je bilo recikliranih že več sto naprav Galaxy, s čimer je bila zagotovljena osnovna očesna oskrba za več kot 13 tisoč bolnikov v Vietnamu, Maroku, Indiji in Papui Novi Gvineji.

