Nova razkritja: vplivni možje, ki jih je snubila izginula "kriptokraljica"

V New Yorku je bilo prejšnji teden konec sojenja ameriškemu odvetniku Marku Scottu, ki je bil obtožen pranja denarja za Rujo Ignatovo, bolgarsko ustanoviteljico mednarodne denarne mreže OneCoin.

Scott, ki ga je obtožnica bremenila pranja denarja za OneCoin – prek fiktivnih podjetij naj bi opral okrog 360 milijonov evrov in bil za to nagrajen z več kot 40 milijoni evrov –, je bil spoznan za krivega. Kakšno kazen bo prejel, bo znano februarja prihodnje leto, grozi pa mu do 50 let zapora.

Ena ključnih prič v sojenju Marku Scottu je bil Konstantin Ignatov, brat Ruje Ignatove in zadnji javno znani voditelj OneCoina, ki so ga ameriške oblasti v Los Angelesu prijele marca letos.

Ignatov je med sojenjem razkril številne podrobnosti o notranjem ustroju OneCoina in izginotju svoje sestre Ruje. Ta je neznano kam poniknila ob koncu leta 2017.

Novinar britanske medijske hiše BBC Jamie Bartlett, ki je v zadnjih mesecih raziskoval izginotje Ruje Ignatove, pravi, da bolgarska ustanoviteljica OneCoina najverjetneje ni več videti enako. Imela naj bi več plastičnih operacij, prav tako ima zdaj svetle lase, pravi Bartlett, ki je sledi za Ignatovo iskal po celotni Evropi. Foto: Facebook / Cryptoqueen

Primer OneCoin postaja vse bolj nenavaden: kje so našli rejca tekmovalnih konj in brata nekdaj najvplivnejšega človeka na svetu?

Šele zdaj, ko je sojenja Scottu konec, so posebno pozornost dobili drugi posamezniki, ki jih je v svojem pričevanju omenjal Ignatov. Izstopata predvsem dve imeni.

Prvi je Amer Abdulaziz, znani dubajski rejec elitnih tekmovalnih konj. Abdulaziz je po besedah Ignatova za OneCoin prek svojega podjetja Phoenix Thoroughbreds opral ogromno denarja in nato zase ukradel okrog 100 milijonov evrov, ki jih je nato porabljal za nakupe pregrešno dragih konj. "Za enega je plačal 25 milijonov evrov," je na sodišču povedal Ignatov.

Združenje BHA, britanska krovna organizacija za prirejanje konjskih dirk, je že začelo preiskovati Abdulaziza in njegovo podjetje Phoenix Thoroughbreds.

Drugi posameznik, ki ga je k sodelovanju z OneCoinom kar osebno vabila Ruja Ignatova, ima medtem celo svetovno znan priimek, in sicer gre za Neila Busha, brata nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike Georga W. Busha.

Od leve proti desni: Sharon Bush, Neil Bush, Laura Bush in George W. Bush. Foto: Reuters

Pravni spletni portal Law 360 je razkril, da so med preiskavo vpletenosti odvetnika Marka Scotta v zadevo OneCoin agenti ameriške obveščevalne agencije FBI opravili razgovor z Neilom Bushem. Ta se je v Hong Kongu pred leti osebno sestal z Rujo Ignatovo, kar je po poročanju Law 360 potrdil tudi njegov odvetnik. Ignatova je Bushu za sestanek plačala 300 tisoč ameriških dolarjev (272 tisoč evrov).

Osrednja tema sestanka je bil nakup naftnega polja v Afriki, ki bi ga družno financirala OneCoin in Hoifu Energy, energetsko podjetje, katerega član uprave je Neil Bush.

Vodstvo energetskega podjetja Hoifu Energy: častni predsednik Yukio Hatoyama, predsednik Hui Chi Ming in namestnik predsednika Neil Bush. Foto: Hoifu Energy

Če bi bil posel sklenjen, bi se OneCoin pri pomislekih o legitimnosti poslovanja podjetja lahko skliceval na sodelovanje z bratom nekdanjega predsednika ZDA, ta pa bi prejel deset odstotkov od kupnine za naftno polje.

S poslom nazadnje ni bilo nič, kar je predvsem voda na mlin Neila Busha, a ne le zato, ker bi se moral verjetno kdaj oglasiti na sodišču, temveč tudi zato, ker bi svoj delež kupnine domnevno prejel v onecoinih, ki jih nato ne bi mogel prodati nikjer.

Ali je OneCoin že "spakiral kovčke"?

Prejšnji teden se je v bolgarski prestolnici Sofiji pred predstavništvom podjetja OneCoin, ki ima danes sedež sicer v Dubaju, dogajalo nekaj nenavadnega. Več ljudi je iz prostorov podjetja odnašalo pisarniško opremo in jo nalagalo v zelo star kombi:

Kaj natanko se je zgodilo na sedežu podjetja, ni znano, se pa na spletu pojavljajo ugibanja, da tam ni nikogar več oziroma da se je pisarna preselila neznano kam.

Podjetju smo za razjasnitev domnevne selitve opreme poslali vprašanje na uraden e-poštni naslov za stik z mediji, kar je tudi edini način za komunikacijo neposredno s podjetjem, a je bilo pošiljanje našega e-poštnega sporočila zavrnjeno.

