Nova nagrada za Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije

Svojo drugo nagrado za najbolj inovativno varnostno rešitev je Telekom Slovenije prejel v okviru mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti.

V enem letu skoraj dvakrat več napadov

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije je največji varnostno-operativni center v Sloveniji. V zadnjem letu so zaznali in preprečili več kot 12 tisoč napadov onemogočanja dostopa storitev (DDoS), kar je skoraj dvakrat več kot leto prej.

Najpogostejši vzroki varnostnih incidentov so zlonamerna programska oprema (črvi, trojanci ipd.) in izsiljevalski virusi (ransomware), ki jih napadalci žrtvi največkrat dostavijo s pomočjo spletnega ribarjenja (phishing) ali prek ranljivosti programske opreme, sledijo napadi DDoS ter izguba, razkritje in/ali kraja podatkov, so sporočili s Telekoma Slovenije.

Ko je zanesljivost delovanja ključna

"Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije ima implementirano visoko zmogljivo tehnologijo, ki je podprta z urejenimi in certificiranimi procesi ter kompetentnimi zaposlenimi. S svojimi procesi je usmerjen v podporo treh ključnih področij, in sicer poslovnemu okolju s težiščem v poslovnoinformacijskih sistemih, nacionalni varnosti s težiščem na kritični infrastrukturi, državnih institucijah in izvajalcih bistvenih storitev ter zasebnem področju, kjer zagotavlja varnost osebnih podatkov posameznikov, ki so vpeti v organizacijske sisteme," je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade.

Zaposleni in procesi v Operativnem centru kibernetske varnosti so certificirani in skladni z najvidnejšimi certifikati in standardi s področja informacijske varnosti, med njimi tudi ISO 27001. Pri tem so organizatorji posebej izpostavili standard ISO 22301 za zagotavljanje sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja, ki so ga v Telekomu Slovenije prejeli kot prva družba in kot edini telekomunikacijski operater v Sloveniji.

Edino podjetje v Sloveniji

"V družbi Telekom Slovenije smo v zadnjih letih razvili napredne kibernetske rešitve tako na področju preventivne kot reaktivne in prediktivne kibernetske varnosti," je ob prevzemu nagrade med drugim povedal predsednik uprave Telekoma Slovenije Cvetko Sršen.

V podjetju Telekom Slovenije med drugim ves čas skrbijo za posodabljanje internih pravil in protokolov (tudi s pomočjo zunanjih pregledov) ter recertifikacijo procesov in storitev skladno s standardoma ISO 23001 oz. ISO 27001, so sporočili. Telekom Slovenije je kot edino podjetje v Sloveniji akreditiran član mednarodne organizacije CSIRT – poleg Telekoma Slovenije je akreditirani član le še Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost (SI-CERT).

Kibernetska varnost za podjetja vseh velikosti

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije zagotavlja zaščito podjetjem vseh velikosti – od največjih poslovnih sistemov do najmanjših podjetij. Med drugim izvajajo tudi sistemske varnostne preglede in preglede varnosti storitev Microsoft, ki za razliko od enkratnih pregledov v določeni časovni točki zagotavljajo preverjanje v daljšem časovnem obdobju.

Podjetjem svetujejo na področjih zagotavljanja skladnosti poslovanja in ustreznosti tehničnih ukrepov glede varovanja osebnih podatkov, upravljajo IT-infrastrukturo naročnikov (omrežje, strežnike, požarne pregrade, osebne računalnike) ter zagotavljajo sistem upravljanja varne poslovne mobilnosti in poslovnih aplikacij na vseh uporabniških napravah, so še pojasnili ob prejemu nagrade.