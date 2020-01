Nov slovenski prispevek k celičnemu zdravljenju

Gradniki, ki so jih uporabili, so obvite vijačnice, ki jih sicer uporabljajo za tvorbo proteinskih kletk v okviru ERC-projekta za uveljavljene raziskovalce, ki ga vodi prof. dr. Roman Jerala.

Rezultate raziskave, ki so jo v celoti opravili na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, so objavili v ugledni mednarodni znanstveni reviji Nature Chemical Biology. Prva avtorica je dr. Tina Lebar, trenutno na podoktorskem usposabljanju na univerzi Harvard, soavtorji pa so dr. Duško Lainšček, Estera Merljak, Jana Aupič in prof. dr. Roman Jerala z Odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta

Celic v marsičem še ne poznamo

Čeprav celice že uporabljamo za proizvodnjo različnih spojin in kot pametna zdravila, njihovega delovanja in zapletenega sistema v marsičem še ne razumemo.

Vsekakor pa moramo imeti za uravnavanje delovanja celic precizna in učinkovita molekulska orodja, pojasnjujejo namen te raziskave na Kemijskem inštitutu.

Nova obzorja za terapevtske namene

Razvili so selektivne "molekulske sponke" za uravnavanje delovanja človeških celic – kombinacijo peptidov, ki se močno vežejo samo na ustrezen par, ne pa na druge molekule.

Tako so dosegli do zdaj najmočnejše povečanje prepisovanja izbranih genov v človeških celicah ter pokazali, da lahko s temi sponkami istočasno usmerijo molekule v več želenih predelov celic in da s tem pristopom bistveno izboljšajo možnost uravnavanja delovanja celic s svetlobo ali kemijskimi spojinami, kar bo zelo uporabno za terapevtske namene.