Nov Samsung Galaxy A53 5G je na voljo tudi že v Sloveniji!

Oglasno sporočilo

Samsung Galaxy A53 5G , ki ga je pred kratkim predstavilo podjetje Samsung Electronics, je zdaj na voljo tudi v Sloveniji. Gre za model iz zelo priljubljene in dostopne serije pametnih telefonov, ki zagotavlja novo raven uporabniške izkušnje za uživanje v vaših najljubših dejavnostih, vsebinah in aplikacijah.

Galaxy A53 5G izstopa z izboljšanimi funkcijami kamere, novim zmogljivejšim procesorjem, trdnim zaslonom in še boljšo povezljivostjo z ekosistemom Galaxy. Priporočena maloprodajna cena v Sloveniji za Galaxy A53 5G je od 449,90 evra, na voljo pa je v izjemni modri, beli in črni barvi ter barvi breskve.

Čudovita kamera, vedno ostra in stabilna

Galaxy A53 5G z zelo zmogljivim sistemom kar štirih kamer prinaša napredne možnosti snemanja in fotografiranja s kamero OIS 64 MP in sprednjo kamero 32 MP. Dodana vrednost je tehnologija VDIS, ki zagotavlja stabilizacijo pri snemanju za kristalno čiste videoposnetke. Kamere uporabljajo tudi tehnologijo umetne inteligence, ki v kombinaciji z izboljšanim nočnim načinom zagotavljajo, da so fotografije, čeprav posnete pri šibki svetlobi, videti odlično. Poleg tega sta na voljo izboljšan Portretni način (Portrait mode) za odlične selfije in Način zabava (Fun mode), ki uporabnikom ponuja velik nabor filtrov za zabavo. Zelo uporabna pa je tudi funkcija Brisanje predmetov (Object eraser), ki odstrani neželene predmete v ozadju.

Privlačen trajnostni dizajn

Pametni telefon Galaxy A53 5G se ponaša z zelo funkcionalnim in sodobnim videzom, krasi ga dizajn Ambient Edge, ki brezhibno povezuje kamere z napravo, tanek okvir pa ustvarja še bolj izpopolnjen vtis. V okviru pobude podjetja Samsung Galaxy for the Planet, katere cilj je pomagati planetu Zemlja, je embalaža naprave izdelana iz papirja, pridobljenega iz trajnostnega vira, reciklirani materiali pa se uporabljajo tudi za stranske tipke in reže za SIM-kartice. Galaxy A53 5G se bo s svojim privlačnim dizajnom zlil z drugimi napravami Galaxy za najboljšo uporabniško izkušnjo. Galaxy A53 5G je mogoče povezati s slušalkami Galaxy Buds, ki bodo zahvaljujoč tehnologiji 360 Audio* zagotavljale resnično impresiven 3D-zvok.

Izjemno trden zaslon in visoka varnost

Povsem nov procesor 5nm je odgovoren za neverjetno zmogljivost pametnega telefona Galaxy A53 5G. Telefon je izdelan iz izjemno močnega zaščitnega stekla Gorilla® Glass 5 in ima razširljiv 16,5-centimetrski zaslon (6,5-palčni) Super AMOLED s hitrostjo osveževanja 120 Hz, ki bo zagotovil gladko uporabniško izkušnjo in impresiven prikaz vsebine.

Telefon je vodoodporen po standardu IP67** proti vodi in prahu, medtem ko lahko s superhitrim polnjenjem 25W*** vse aktivnosti trajajo dlje. Galaxy A53 5G uporabnikom zagotavlja tudi visoko raven varnosti, saj je celostno zaščiten s platformo Samsung Knox, za zaščito zasebnih fotografij in dokumentov pa je na voljo Varna mapa (Secure Folder) – šifriran digitalni sef. Naprava vključuje tudi funkcijo Samsung denarnica (Samsung Wallet)****, ki ustvari priročno in varno mesto za shranjevanje vseh osebnih dokumentov, potnih listov, kreditnih kartic in drugega.

Samsung Galaxy A53 5G je zdaj na voljo v Sloveniji po priporočeni maloprodajni ceni od 449,90 evra. Ob nakupu pametnega telefona Galaxy A53 5G prejmete še brezžične slušalke Galaxy Buds Live v mistično črni barvi. Promocija traja od 23. marca do 20. aprila 2022 oziroma do razprodaje zalog. Več informacij najdete na https://www.samsung.com/si/offer/galaxy-a53-5g-promotion/.





*Za razpoložljivost tehnologije 360 Audio so po 30. marcu 2022 potrebne posodobitve programske opreme prek aplikacije Galaxy Wearable.

**IP67 temelji na preskusnih pogojih za potopitev v do enega metra sladke vode do 30 minut. Ni priporočljivo za uporabo na plažah, bazenih ali v bližini milnice. Varno samo pred nizkim pritiskom vode. Po stiku z vodo napravo sperite/posušite.

***Polnilnik se prodaja ločeno; uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Da se izognete poškodbam naprave, ne uporabljajte nezdružljivih, obrabljenih ali poškodovanih baterij, polnilnikov ali kablov. Podpira superhitro polnjenje do 25 W. Za več informacij o svoji napravi obiščite www.samsung.com.

****Samsung Wallet bo podprt na pametnih telefonih Galaxy A53 5G in Galaxy A33 5G. Razpoložljivost in čas se lahko razlikujeta glede na trg.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.