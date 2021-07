Nokiina stara nostalgija in nova trpežnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pametni telefon namesto žoge? Raje ne, toda HMD Global obljublja, da bo novi XR20 preživel tudi to.

Pametni telefon namesto žoge? Raje ne, toda HMD Global obljublja, da bo novi XR20 preživel tudi to. Foto: HMD Global

Podjetje HMD Global je ponudbo svojih mobilnih telefonov znamke Nokia osvežilo s trpežnim telefonom XR20 in novo različico starega in legendarnega modela 6310.

Za svoj prvi telefon iz serije trpežnih telefonov zatrjujejo, da je sposoben prestati izjemno velike obremenitve, kot so ekstremne temperature, padci iz roke, torej z višine 1,8 metra, in do ene ure potapljanja v vodi.

Preživel močan udarec z nogo Nokia XR20 je prvi mobilni telefon te znamke, ki je ustvarjen za uporabnike, ki se pogosto znajdejo v ekstremnih okoliščinah. Foto: HMD Global

Za 539 evrov, kolikor bo za slovenski trg znašala njegova priporočena redna maloprodajna cena, bodo uporabniki med drugim prejeli podporo za 5G in brezžično polnjenje, dvojno kamero, ki jo sopodpisuje znano ime iz sveta optike ZEISS, ter še nekatere funkcije, za katere lastniki blagovne znamke Nokia za mobilne naprave zatrjujejo, da "premikajo meje srednjega razreda" – besedna zveza, ki niti ni nova, a jo vsak doživlja po svoje.

Vsekakor pa je nova trpežna nokia povsem v skladu z novo strategijo družbe HMD Global, ki jo glavni izvršni direktor Florian Seiche opisuje kot izpolnjevanje želja večine uporabnikov, ki si želijo svoj mobilni telefon uporabljati več kot samo dve leti, kolikor znaša povprečna doba lastništva mobilnega telefona.

Ob predstavitvi si je nekdanji brazilski nogometaš Carlos za siloviti udarec na gol privoščil zamenjati žogo s tem telefonom in pravijo, da je telefon preživel – nas mika, da ob preizkusu naredimo kaj podobnega.

Nokia 6310: stara legenda v novi izvedbi Foto: HMD Global

Še ena znana stara legenda v novi preobleki

Seriji ponovno rojenih Nokiinih legend, rečejo jim "Originalni", se je pridružil prenovljeni model 6310 – preprost, a s tistimi lastnostmi, ki smo jih nekoč zelo cenili, predvsem sta to dolga vzdržljivost akumulatorja in tista preprosta, a še vedno nalezljiva igra "Kača".

V primerjavi z izvirno legendo, ki bi bila zdaj že skoraj polnoletna, ima nov 6310 boljše možnosti prikaza izbirnikov in izbire pisav, kar – tako zatrjujejo snovalci – prispeva k večji preglednosti pri uporabi.

Štirje razredi dodatne opreme za zvok

Nova blagovna znamka Nokia je tokrat tudi odločno skočila v vode zvočnih dodatkov, predvsem slušalk, ki jih bodo tržili v štirih kategorijah glede na zahteve in pričakovanja uporabnikov o ceni, kakovosti zvoka in obliki (predvsem velikosti oziroma natančneje – majhnosti).

Svojemu trpežnemu novincu (in ne samo njemu) so namenil nove slušalke Nokia Clarity Pro, ki jih zaradi kakovosti izdelave, življenjske dobe akumulatorja in učinkovitosti odpravljanja šumov uvrščajo v premijski razred.