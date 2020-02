Ni mogoče namestiti aplikacij? Rešitve še ni na vidiku.

Bliža se marec in z njim pričakovana premiera nove serije pametnih telefonov Huawei P40, a rešitve, ki bi Huaweiu omogočila (ponoven) dostop do Googlovega programa in storitev na svojih pametnih telefonih ni na vidiku. Kako bo Huawei poskrbel, da zunaj Kitajske serija P40 ne bo doživela enake (klavrne) usode serije Mate 30?

Huawei je že večkrat poudaril, da bi bil ponovni dostop do Googlove različice operacijskega sistema Android in predvsem njegovih mobilnih storitev (zlasti programske tržnice Google Play, a tudi storitev, kot so Gmail, Zemljevidi in drugi) zanj najboljša rešitev.

Brez vsega tega so ostali maja lani, ko je ameriška administracija uvedla omejitve poslovanja ameriških podjetij s Huaweiem.

Uporabniki se težko odpovejo svojim priljubljenim storitvam

Čeprav je ameriška administracija medtem dovolila nekatere izjeme (celo Microsoft jo je pridobil), ostaja Google za Huawei še vedno nedostopen – toda, kot so že večkrat napovedali, serija P40 ne bo zamujala v Evropi, kot se je to ponesrečeno zgodilo seriji Mate 30.

Preprosto si ne morejo privoščiti še ene serije odličnih telefonov, ki jih kupci zunaj Kitajske ne bi radi izbirali, ker jih ni mogoče uporabljati na takšen način in s takšnim naborom storitev, kot so vajeni pri telefonih z operacijskim sistemom Android.

Ni druge priložnosti za dober prvi vtis

Veliko je ugibanj, ali je Huaweiev operacijski sistem Harmony že dovolj zrel. To predvsem pomeni, da ponuja enako (ali vsaj dovolj podobno) širino in nabor storitev, kot to ponuja Googlovo programsko okolje.

Tu se ne splača hiteti, ker druge možnosti za ustvarjanje dobrega prvega vtisa preprosto ni.

Če uporabnik ne more do aplikacije …

Spletni portal Android Central medtem povzema poročanje portala Mobiltelefon.ru, da bi se Huawei lahko odločil za drugačno premostitev manjkajoče Googlove programske tržnice: namesto manjkajoče možnosti nameščanja programov bodo uporabnikom najljubše programe namestili na telefone že pred prodajo.

Ocenjujejo, da bi se na seznamu tako nameščenih aplikacij lahko znašlo do 70 različnih (in znanih) naslovov, natančen nabor pa bi se med posameznimi državami in regijami razlikoval, a bo usklajen s seznamom najbolj priljubljenih aplikacij v Googlovi tržnici Play. Če uporabnik ne more do aplikacij, bodo aplikacije prišle do uporabnika, svoje namere pojasnjuje Huawei.

Huaweieva tržnica zanimiva tudi za druge kitajske proizvajalce

Že pred dnevi smo izvedeli, da je Huawei k sodelovanju za svojo programsko tržnico pritegnil tudi druge kitajske proizvajalce pametnih telefonov – Xiaomi, Oppo in Vivo.

Toda do zdaj ta tržnica po obsegu še ne dosega Googlove in zato (še) ne predstavlja njene primerne zamenjave.

Še pred poletjem novinci v vseh cenovnih razredih?

Portal Mobiltelefon.ru še poroča, da bi do začetka poletja Huawei lahko predstavil do devet novih pametnih telefonov, tudi v srednjem in nižjem cenovnem razredu, ki naj bi vsi že vsebovali prednameščene aplikacije.

Čeprav ni malo uporabnikov, ki v splošnem niso naklonjeni temu, da že ob nakupu dobijo širok nabor že nameščenih aplikacij, je ta pristop v danih razmerah za Huawei morda celo zelo smiselna in uporabna – če na koncu le ne bo boljše.