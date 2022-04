Načrt za uvedbo gumba za urejanje oziroma spreminjanje objav je danes ponoči po našem času napovedal uradni profil Twitterja za komuniciranje z javnostjo pa tudi vodja razvoja produktov pri Twitterju Jay Sullivan.

1/ We’ve been exploring how to build an Edit feature in a safe manner since last year and plan to begin testing it within @TwitterBlue Labs in the coming months. Sharing a few more insights on how we’re thinking about Edit 🧵 https://t.co/WbcfkUue8e