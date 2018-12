Netflix v Avstriji preizkuša tedenske naročnine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V omejenem preizkusu, ki ga Netflix izvaja v Avstriji, uporabnikom namesto mesečnih naročnin ponujajo tri različne tedenske naročnine, in sicer za 2,49, 2,99 in 3,99 evra.

Tedenske naročnine uporabnikom (predvsem rednim) niso preveč zanimive, a jim bodo, kot menijo pri Netflixu, zagotavljale večjo prožnost, če ne želijo ves mesec uporabljati storitve, temveč jih le občasno zanima kakšna vsebina, ki se pojavi v Netflixovi ponudbi.

Ni znano, koliko časa bo trajal preizkus, prav tako ni odgovora na vprašanje, kdaj (in ali sploh) bodo tedenske naročnine postale del redne ponudbe Netflixa.

Malezijski preizkus: za pol cene, a samo na mobilnih napravah

Netflix preizkuša tudi druge naročniške modele. Tako so pred kratkim v Maleziji začeli preizkušati ponudbo s polovično naročnino, a je v tem primeru ogled vsebin mogoč le na mobilnih napravah.

Tudi za ta naročniški model ni znano, do kdaj ga bodo preizkušali in ali bo postal del trajne ponudbe, vsekakor pa se sklada z Netflixovimi napovedmi, da bodo razvijali nove naročniške modele, ki bodo upoštevali želje in pričakovanja uporabnikov na posameznih trgih.