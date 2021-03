Neskončni seznami naših skrivnosti: o nas vedo več, kot vemo sami

Google je bil pred kratkim skoraj prisiljen v razkritje kategorij podatkov, ki jih o uporabnikih zbira prek aplikacij za Applove pametne telefone iPhone. Končno je namreč moral upoštevati pravila servisa z aplikacijami App Store, ki razvijalcem aplikacij nalaga dolžnost, da v opisu svoje aplikacije pojasnijo, koliko in katere podatke zbirajo o uporabnikih.

Če se želite na lastne oči prepričati, kaj vse si je Google zapomnil o vas, obiščite nadzorno ploščo Moja dejavnost v Googlu (klik na to fotografijo vas bo pripeljal naravnost tja, če ste prijavljeni v uporabniški račun Google). Vrste podatkov, ki jih skladišči Moja dejavnost, so sicer le vrh ledene gore vsega, kar o uporabniku v resnici ve Google. Foto: Matic Tomšič

Ta "priznanja", ki razkrivajo globok poseg v uporabnikovo zasebnost, pa čeprav se tisti, ki aplikacijo namestijo, z njim strinjajo, Google svojim aplikacijam za pametne telefone iPhone dodaja počasi in tega ne obeša na veliki zvon. Ta trenutek so pojasnila o zbiranju podatkov vidna le pri peščici aplikacij, na primer pri iskalniku Google ali YouTube.

Toda eden Googlovih redkih pravih rivalov na področju spletnega iskanja, DuckDuckGo, ki tržni delež nabira s spoštovanjem zasebnosti uporabnikov, o njih namreč ne zbira nobenih podatkov, je pred dnevi na družbenem omrežju Twitter glasno opozarjal na Googlovo tako imenovano vohunjenje za uporabniki.

"Ni čudno, da so prikrivali, koliko osebnih podatkov zberejo prek iskalnika Google in brskalnika Google Chrome," je ekipa DuckDuckGo v začetku tega tedna zapisala na Twitterju. Zraven so prilepili posnetek zaslona vseh kategorij osebnih podatkov, ki jih prek svojih aplikacij za iPhone (in tudi za Android, torej tako rekoč za vse pametne telefone) zbira Google.

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

⁰

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu