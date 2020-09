Neprekosljivo orodje, ki se uči od nas in nam pomaga

Aktivni smo bolj kot kdaj prej, obvladamo večopravilnost in poskušamo vsako minuto prostega časa porabiti za koristna opravila. V službi nam delo krojijo sestanki, opravki, naloge in projekti. Naš koledar je prepreden z zaznamki, opomniki in sporočili. Sliši se kot veliko pretiravanje, a resnica ni daleč in ob vsem tem skoraj nimamo več časa za razmislek, ali naš način preživljanja časa odraža tudi naše vrednote. Torej moramo nujno doseči boljšo osredotočenost, učinkovitost in kar največjo izkoriščenost razpoložljivega časa. Po možnosti brez dodatne zmede in prevelikega truda.

Če želimo prihraniti več časa in povečati storilnost ter biti še bolj odzivni in zavzeti, ni boljšega načina kot sodelovanje s koledarjem na Samsungovi napravi.

To je neprekosljivo orodje, ki ga moramo dodati na svoj seznam najbolj priljubljenih aplikacij in ga imeti vedno pri roki, najbolje kar na domačem zaslonu pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

VIDEO:

Eno od tistih Samsungovih darilc, ki jih ne smemo ignorirati

Samsung Koledar je eno od tistih Samsungovih darilc, za katera bi bila prava škoda, če bi jih ignorirali. Bolj ko ga bomo uporabljali, prej bomo ugotovili, kako dragoceno je. Z uporabo umetne inteligence in strojnega učenja Samsung namreč sam lahko razvije edinstveno uporabniško izkušnjo po naši meri. Ko spozna naše navade in delovno rutino, nam omogoči, da resnično izkoristimo svoj čas.

Na prvi pogled bi lahko pomislili, da je tak kot vsak drug digitalni koledar, vendar ima Samsung Koledar vsaj dve ključni prednosti.

Ker je že vdelan v našo napravo Samsung, nam ni treba storiti nič, preden ga začnemo uporabljati. Prednastavljen je mesečni pregled, lahko ga sinhroniziramo z enim od štirih koledarskih računov, ki jih mogoče že uporabljamo, kot so naš lastni račun Samsung, račun Exchange iz Outlooka, Googlov račun in Microsoftov Exchange ActiveSystem, ki v Samsung Koledar uvozi naše dogodke iz strežnika Microsoft Exchange. Ko uvozimo vse podatke, se zabava šele začne.

Samsung Koledarju lahko spremenimo videz s spremembo barve, ki jo lahko določimo vsakemu uvoženemu koledarju posebej. Razkošna paleta 24 barvnih odtenkov bo kot nalašč, da izrazimo svojo umetniško žilico.

Vsi obrazi enega Samsung Koledarja

Določimo dan, s katerim naj se začne naš teden. Pri nas bo to ponedeljek, ponekod je to nedelja ali sobota. Različni profili delavcev bodo lahko izkoristili to možnost, saj se nekaterim teden začne drugače kot drugim.

Če bi na primer želeli v Samsung Koledar dodati kak drug koledar, lahko začnemo s svojim Google Koledarjem. V spodnjem levem kotu zraven "Drugi koledarji" izberemo ikono "plus". Dodamo lahko tudi koledar z luninimi menami, zaporedne številke tednov in vremenske ikone, ki so sicer zelo majhne, a lično narejene in dovolj nazorne, da bomo vedeli, kakšno vreme nas čaka na določen dan – ali bomo šli v službo s kolesom ali mestnim avtobusom.

Ena od možnosti, ki jih ima Samsung Koledar, je tudi ta, da lahko vidimo, katere dogodke smo zavrnili. Za nekatere je to lahko zelo uporabno, sicer je ta možnost v privzetih nastavitvah skrita.

Malce nenavadna se nam lahko zdi naslednja možnost, in sicer da Samsung Koledar z barvnim trakom označi dogodke, ki trajajo manj kot en dan. Tako so dogodki bolj nazorni in si lažje predstavljamo, kaj se nam bo dogajalo na določen dan. Tisti, ki bi jih to lahko zmedlo, pa lahko barvno označijo samo celodnevne dogodke. Tako bodo vedeli, kateri dogodki ne trajajo ves dan. Poleg tega lahko nastavimo nizko, srednjo ali visoko stopnjo nujnosti za opozorila na dogodke. Zelo hvalevredno je opozorilo, ki ga je Samsung predvidel za rojstne dneve naših stikov.

Foto: Samsung

Popolna prilagoditev

Samsungov telefon lahko s funkcijo prilagajanja ponudi prilagojene vsebine glede na to, kako uporabljamo telefon. Če to funkcijo vklopimo, dovolimo, da Samsung zbira podatke o nas in nam zagotavlja "prilagojeno vsebino". Storitev prilagajanja lahko izboljša našo uporabniško izkušnjo, tako da nam ponudi prilagojene nasvete in informacije, ko na primer uporabljamo Samsungovo storitev prepoznavanja glasu ali nas na deževni petek spomni, katero glasbo smo nazadnje poslušali ob podobnem vremenu.

Storitev prilagajanja lahko dostopa do koledarja naše naprave in lahko zbira in analizira podatke koledarja, da se nauči naše rutine, zabeleži posebne priložnosti in prepozna našo lokacijo.

Samsung Koledar ima vrhunsko oblikovano navigacijo. Tako kot pri Google Koledarju tudi tukaj s pritiskom na meni levo zgoraj lahko izbiramo med pogledom leta, meseca, tedna in dneva.

Dodajanje dogodkov je sila preprosto: označimo dan in z dvoklikom ali s klikom na ikono "plus" dodamo dogodek in mu določimo ure trajanja in možnost predhodnega opozorila ter lokacijo.

Kako uspešno krmariti skozi dan?

Samsung Koledar je aplikacija, ki ima vse, kar potrebujemo za vrhunsko organizacijo svojega delovnega dne.

Najbolje, da odkrijemo vse prednosti Samsung Koledarja in ga kombiniramo z Google Koledarjem.

Če Samsung Koledar povežemo z njegovim Googlovim bratom, bo ta dogodek viden tudi na Google Koledarju, ki ga lahko delimo s svojimi družbenimi krogi, tako da tudi oni lahko vidijo, kdaj smo na voljo.

Poleg Samsung Koledarja je na Samsung napravah prednaložen tudi Google Koledar, ki ga lahko urejamo tudi prek spleta, zato je praktično, če ti dve funkciji med seboj povežemo in imamo vedno dostop do svojih obveznosti. Google Koledar, pri katerem lahko tudi določimo stopnjo zasebnosti za določene kroge, je mogoče tudi zelo preprosto deliti.

To možnost lahko vedno prekličemo in prenehamo deliti svojo razpoložljivost.

Z Googlovimi aplikacijami boste doživeli izjemno Samsung izkušnjo.