NEO dom je pametni dom

Oglasno sporočilo

NEO Telekoma Slovenije je več kot središče hišne zabave. Ob tem je tudi vozlišče pametnega doma, ki združuje skrb za varnost z upravljanjem pametnih naprav. Poleg upravljanja TV-vsebin NEO omogoča tudi povezavo in upravljanje različnih pametnih naprav – zunanjih in notranjih kamer, senzorjev gibanja, dima, izliva vode, temperature, vlažnosti ter senzorjev na oknih in vratih. Sodeluje tudi s pametnimi vtičnicami in žarnicami, v prihodnje pa bo naprav in senzorjev še več.

Enostavna namestitev in uporaba

Vas skrbi, da bo upravljanje NEO Pametnega doma izziv? Brez skrbi, NEO združuje vse naprave v celovito rešitev, ki jo upravljate prek televizorja ali mobilne aplikacije tudi, kadar niste doma ali v pisarni. Še več, NEO razume vaš glas, zato ne bo zmeden ob ukazu »NEO, prižgi luči«.NEO skrbi za varnost vašega doma

Uporabnost Pametnega doma je vsestranska. Vas zanima, kaj počnejo otroci, ko so sami doma? Kako se počuti vaš hišni ljubljenček? Če imate NEO, lahko to zelo enostavno preverite s posnetkom kamere. Ves čas, podnevi in ponoči, na vaš dom pazijo tudi senzorji za dim in izliv vode, k temu pa lahko dodate še senzorje na oknih in vratih. Mimogrede, vam je poštar ali dostavna služba dopoldne pripeljala težko pričakovan paket in želite preveriti, če je še tam, pred vhodnimi vrati?Ni problema, zunanja kamera, zaščitena pred vremenskimi vplivi, poskrbi tudi za to. Posnetke si lahko ogledate v živo ali za nazaj, saj so shranjeni v varnem oblaku in so vam na voljo na mobitelu, televiziji ali prek računalnika.Pametne žarnice in vtičnice

Ste pozabili prižgane luči in ste se tega spomnili šele na dopustu ali v službi? Kaj pa likalnik, pralni stroj, sušilec? So trenutki, ko NEO Pametni dom resnično vzljubiš. Pa četudi to pomeni, da iz postelje ugasnete luč, ki ste jo pustili prižgano v dnevni sobi. Scenariji delovanja

V aplikaciji NEO ustvarite scenarije za svoje pametne naprave (npr. ko se sproži senzor za vrata, se prižge luč, kamera pa zajame videoposnetek) in tako poskrbite za večjo varnost svojega doma. Posamezne scenarije lahko vključite, izključite ali jih zgolj preverite tudi na NEO Smartboxu.

Pametni dom po vaši meri

Vse to so rešitve, za katere ni potrebno čakati na prihodnost, saj jih NEO Telekoma Slovenije omogoča že danes. NEO je več kot televizija, je tudi vaš hišni pomočnik, ki združuje pametne naprave za vaš dom na enem mestu.

Več o ponudbi Pametni dom NEO: http://ts.si/pametni-dom.

Doživite in preizkusite NEO

Doživite NEO na spletu in se prijavite za 30-dnevno brezplačno poskusno obdobje. Na vaš e-naslov bomo poslali geslo za dostop. Prijavite se na www.neo.io. Spoznajte NEO tudi vi. Pokličite brezplačno številko 080 8000 ali obiščite najbližji Telekomov center in vstopite v novi svet.

Na voljo v paketih NEO svet, kjer dobite poleg televizije še super hitri internet in mobilno telefonijo.