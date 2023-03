Navdušena sem nad uporabnostjo izdelkov Huawei in preprosto jim zaupam

Oglasno sporočilo

Skupaj z Ilko se v tej sezoni vseh njenih odličnih uspehov verjetno veseli vsa Slovenija. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku po vrnitvi med smučarsko elito resnično uživa na smučeh, zaupa vase in svojo opremo ter ruši vse pred seboj in tako dokazuje, da se njena vztrajnost in zmagovit način razmišljanja obrestujeta. Ilka Štuhec je pred kratkim Sloveniji prismučala že 88. zmago v svetovnem pokalu, od tega 61. žensko.

Ilka, da si trmasta in vztrajna, vemo vsi. Ne predaš se kar zlahka. Kaj te žene naprej?

Želja po smučanju in vera v to, da sem lahko med najboljšimi. Enostavno, za to delam. Obožujem svoje delo, tu se vse začne. In to me na koncu žene naprej.

Kje najdeš energijo za svoje podvige?

Huh, dobro vprašanje. Mislim, da je veliko na tem, da to iskreno rada počnem. Ko nekaj delamo radi, potem se tudi zlahka motiviramo. Pa tudi vse obremenitve in težave lažje prebrodimo. Poleg tega so tu moja ekipa, družina, prijatelji, knjige … Včasih me celo preseneti, kaj se me dotakne in mi da neko novo energijo.

Kaj te umirja pred tekmami in tudi v času, ko tekem ni na urniku?

Glasba in križanke. Ja, vem, fosil sem. To je moj način priprave pred tekmo. Prek slušalk poslušam glasbo, kar mi pomaga, da izoliram "zunanji" svet. Prav tako me glasba sprosti, motivira. Še dobro, da sodelujem s Huaweiem, da slušalk nikoli ne zmanjka.

Uporabljaš slušalke le za poslušanje glasbe? Kakšno glasbo največkrat poslušaš?

Ja, največkrat zagotovo za poslušanje glasbe. Občasno tudi za podkaste, klice in podobno. Moj glasbeni okus je zelo raznovrsten, od domačih do tujih izvajalcev, pop glasbe, RnB, rock, tudi balade se najdejo na spisku predvajanih pesmi, skratka karkoli. V zadnjem času moram reči, da sem pogosto poslušala tudi pesem, ki bo Slovenijo predstavljala na Evroviziji. Gre zelo v uho.

Ali imaš kakšno posebno pesem, ki si jo predvajaš pred tekmo ali ob zmagi?

Imam pesmi, na katere se spomnim ob določenih trenutkih. Ali pa pesmi, ki me spomnijo na določene trenutke. Gre pa vse to v tisto vodilo Živi za trenutek. Izbira glasbe je pri meni ponavadi stvar navdiha.

Ali kaj pogrešaš pri slušalkah FreeBuds 5i?

Še kakšen par za prijatelje (smeh, op. p.).

Huawei FreeBuds 5i so slušalke, ki so na voljo za ceno, ki je nižja od pričakovane, ponujajo pa ogromno: zvok v visoki ločljivosti, kar 28-urno avtonomijo baterije, 42 dB aktivno odpravljanje hrupa, povežejo se lahko na dve napravi hkrati, kompatibilne so tako z operacijskim sistemom IOS kot tudi z Androidom, prav tako s sistemom Windows. Ob vsem tem pa poskrbijo tudi za zelo eleganten videz. Kaj si pričakovala in kakšna je zdaj tvoja prava uporabniška izkušnja?

Mislim, da smo pozabili še to, da lahko z njimi sprožiš fotografiranje na telefonu. Kar me je malo šokiralo in po drugi strani navdušilo, kaj vse premore današnja tehnologija. Glede na to, da sem enega od Huaweievih modelov uporabljala že prej, sem na kakovost nekako navajena. Zato me veseli, da tudi FreeBuds 5i ponujajo kakovosten zvok, vzdržljivo baterijo in so zelo povezljive. Moram še poudariti, da odlično izolirajo zunanji hrup. Če na primer opravljam klic v gneči na letališču, kristalno jasno slišim osebo na drugi strani linije. Vesela sem tudi, da so cenovno dostopne, pa obenem zelo kakovostne.

Res so kompaktne in udobne. Slušalki sta krajši in 11 odstotkov lažji od predhodnega modela. S tremi velikostmi koži prijaznih silikonskih ušesnih čepkov lahko uživaš v udobju, ki je prilagojen prav tebi. Se ti zdi ta podatek pomemben? Si imela do zdaj kdaj težavo z velikostjo slušalk?

Ne, nisem imela težav. Je pa to zagotovo za marsikoga lahko prednost.

Huawei FreeBuds 5i se hkrati povežejo z dvema napravama, vključno s televizorji, računalniki, tabličnimi računalniki, mobilnimi telefoni in drugimi. S katerimi napravami so največkrat povezane tvoje slušalke?

S telefonom in tablico.

Stopnja zaščite IP54 pomeni, da lahko s slušalkami HUAWEI FreeBuds 5i uživaš v vsakdanjem življenju. Kje vse s slušalkami najdemo tebe?

S slušalkami me najpogosteje najdete takrat, ko želim v svoj svet. Če imam slušalke v ušesih, je to znak za mojo okolico, za ljudi, ki me poznajo. Takrat moram odmisliti vse zunanje dejavnike in moram biti sama s sabo. Pa naj to pomeni pred treningom ali tekmo, doma, v avtu … Ampak priznam, da včasih z veseljem poslušam glasbo tudi na glas na zvočniku in je v sobi zabava, ampak večino časa pridejo slušalke bolj prav.

Glede na to, da ima tvoj telefon Huawei Mate 50 Pro že operacijski sistem, novejši od EMUI11, si imela možnost uporabiti tudi funkcijo Iskanje slušalk.

Očitno moram res povedati vse. Tudi tiste nerodne zadeve, ki bi jih najraje zadržala zase. Ja, lahko rečem oziroma priznam, da sem tudi s pomočjo telefona že iskala slušalke. Ni kaj, včasih jih lahko založiš – v avtu, jakni ali na dnu torbe. Je pa super, da ne nastane panika, ampak imaš rešitev na telefonu.

Med vsemi funkcijami slušalk Huawei FreeBuds 5i – katera njihova lastnost je nate naredila največji vtis in zakaj?

Način, kako dobro izolirajo zunanji hrup in kako kakovosten je zvok iz slušalk. Zakaj? Ker je to ključno, kar iščem pri slušalkah, in tisto, kar me tudi najbolj zanima.

Z družino Huawei sodeluješ že drugo leto. Kaj to pomeni zate?

Pomeni predvsem priložnost preizkušati veliko najnovejše in najmodernejše tehnologije ter spoznavati nove stvari. Tako dejansko doživim oziroma izvem, kaj vse ponuja tehnologija, pa ponavadi tega niti ne vemo oziroma ne uporabljamo. V osnovi zase sicer ne bi rekla, da sem tehnološki navdušenec, ampak v zadnjem letu so me naprave Huawei prepričale in jim preprosto zaupam. Navdušena sem nad njihovo uporabnostjo, enostavnostjo, kakovostjo in dizajnom.

Izdelke Huawei in njihovo delovanje dobro poznaš. Poznaš tudi večno tabutemo – Huawei in Google ter njegove aplikacije. Lahko iz prve roke podaš mnenje in uporabniško izkušnjo glede tega?

Haha, ja. To sem večkrat slišala, pa vedno odgovorim, da ne vem, kje je težava. Potem dobim nazaj začuden pogled in razložim, da na svojem Huaweiu uporabljam prav vse Googlove aplikacije brez najmanjših težav, saj je na voljo enotna rešitev. In res je enostavno – imaš aplikacijo Gspace, prek nje si preneseš vse Googlove aplikacije in stvar je rešena.

Kakšni so načrti do konca te sezone? Še kakšna zmaga, zagotovo?

Branila se ne bi, seveda. 😊 Načrti so še naprej uživati v smučanju, biti sproščena. Kaj bo na koncu to pomenilo v tekmi s časom pa bomo videli na vsaki tekmi posebej. Veseli me, da smučam konstantno. V tem primeru je vedno vse mogoče.

Za Ilko Štuhec, ki nas je letos v Cortini d'Ampezzo razveselila s svojo deseto zmago v karieri, temu pa dodala še drugo mesto na tem prizorišču in v St. Moritzu, se sezona nadaljuje po začrtani poti. Verjamemo in ji želimo, da domov prinese še kakšno medaljo za končno uvrstitev v svetovnem pokalu.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.