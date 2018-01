Nasvet: nikoli več v dvomih zaradi Vegete in sadja iz Hoferja

Že večkrat je bilo dokazano, da je redno spremljanje in beleženje energetskega vnosa (koliko hrane pojemo) eden najbolj zanesljivih načinov za nadziranje telesne teže, se pravi za vzdrževanje trenutne teže, izgubljanje maščobe in pridobivanje mišične mase. Foto: Thinkstock

Eden do posameznika najbolj prijaznih načinov za spremljanje količine zaužitih kilokalorij je uporaba aplikacije za pametne telefone MyFitnessPal. Uporabniku omogoča pregledno in preprosto ustvarjanje prehranskega dnevnika in podrobno analizo količine in raznovrstnosti hrane, kar zadeva makrohranila (beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati) in mikrohranila (vitamini, minerali, vlaknine).

Tekmovalci hujšajo tudi v šovu The Biggest Loser Slovenija, ki je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV, sledi pa komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

Aplikacijo MyFitnessPal po vsem svetu danes uporablja več kot sto milijonov uporabnikov. Foto: Reuters

Beležnje obrokov je z aplikacijo mogoče na tri načine. Najbolj zamuden postopek je ročno vnašanje posameznih živil s podatki o prehranskih vrednostih, ki jih najdemo na njihovi embalaži. Prehranske izdelke, predvsem tiste, ki nimajo embalaže (postrežno meso, zelenjava), je lažje poiskati v bazi živil, ki zna tudi slovensko, vsebuje pa podatke o več milijonih različnih vrst hrane.

A ko želimo biti res specifični - izdelek na embalaži morda nima navedenih prehranskih vrednosti, obenem pa ga ne najdemo v bazi živil -, lahko embalažo živila napademo s čitalnikom črtnih kod, ki je del aplikacije. Ta črtno kodo poveže z vnosom v bazi živil, če ta obstaja - v veliki večini primerov je tako -, in uporabniku prihrani precej časa.

Klikni na fotografijo za ogled različice v polni velikosti. Foto: Matic Tomšič

Iskanje živil s črtno kodo v bazi aplikacije MyFitnessPal deluje tudi pri številnih izdelkih, ki jih pogosto najdemo na policah slovenskih supermarketov:

Takole smo s čitalnikom črtnih kod v aplikaciji MyFitnessPal preverili, ali v njeni prehranski bazi lahko najdemo nekaj najpogostejših živil v slovenskih gospodinjstvih: Vegeto, limone iz supermarketa Hofer in široke rezance znamke Tuš. Klikni na fotografijo za ogled večje različice. Foto: Matic Tomšič

Preberite tudi:

Preprost nasvet za lažje hujšanje, ki vas ne bo stal ničesar