Največja revolucija pri pametnih telefonih po letu 2007

Apple bo zaradi vse večjih pritiskov regulatorjev iz celega sveta dopustil lastnikom iPhonov, da sami popravijo pametni mobilnik, poroča CNN. Gre za največjo spremembo pri pametnih telefonih od leta 2007, ko je Steve Jobs predstavil prvi iPhone. Gre tudi za ogromno spremembo odnosa Appla do svojih kupcev, saj je podjetje znano po tem, da kupce spodbuja k nakupu novih naprav in ne k popravilu obstoječih pri uradnih serviserjih.

Več kot 200 rezervnih delov

Z začetkom prihodnjega leta bodo lahko uporabniki kupili rezervne dele in posebne komplete z orodji, ki jih bodo uporabniki potrebovali za domača popravila. Apple je napovedal, da bo na voljo več kot 200 različnih rezervnih delov, od zaslonov in baterij do kamer. Pri podjetju bodo tudi pripravili navodila, kako doma zamenjati posamezen del mobilnika.

Rezervni deli samo za iPhone 12 in 13

Na začetku bodo rezervni deli na voljo le za pametne mobilnike iz 12. in 13. serije iPhonov, Apple pa je tudi napovedal, da bodo rezervni deli na voljo tudi za prenosnike in osebne računalnike, ki jih poganja Applov čip M1. Cene rezervnih delov še niso znane, Apple pa obljublja, da bodo enake cenam, ki jih zaračunava uradnim serviserjem. Kaj bo domače popravilo pomenilo za garancijo naprav, še ni znano.

Pravica do popravila

Applova odločitev je posledica vse večjega pritiska mednarodnih regulatorjev in vlad, da proizvajalci zabavne elektronike omogočijo kupcem, da naprave sami popravijo. Čeprav se je gibanje pričelo zaradi zahtev potrošnikov do poceni alternative sicer dragim uradnim serviserjem, je v zadnjih letih dobilo politično podporo zaradi boja za čistejše okolje. Proizvodnja in razgradnja pametnih naprav je namreč zelo škodljiva za okolje, zato si vlade zahodnih držav v zadnjih letih prizadevajo, da potrošniki ne bi vsako leto kupili novega pametnega mobilnika, temveč bi pri obstoječem modelu vztrajali več let.