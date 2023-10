Najodmevnejše objave prve slovenske virtualne vplivnice

Virtualna vplivnica Lois iz Siola je na platformi TikTok prisotna manj kot dva meseca, v tem času pa je požela veliko pozornosti in odzivov. Katere tri objave so najbolj odmevale in nasmejale?

Simpatična Lois iz Siola je prva virtualna vplivnica v Sloveniji, s svojimi nasveti, anketami in sodelovanji z drugimi vplivneži pa dosega čedalje več občinstva na platformi TikTok. Najodmevnejša objava, ki si jo je v le dveh tednih ogledalo več kot 45 tisoč posameznikov, je nagovarjala prvošolce oz. "fazane", ti pa so poskrbeli za kar nekaj drznih izjav, polnih navdušenja in razburkanih čustev, ki jih lahko sproži prvi dan šole ter spoznavanje novih sošolcev in sošolk.

Mlajše občinstvo, ki prevladuje na TikToku, si je z veseljem ogledalo tudi zabaven video, ki je najstnike spraševal o najljubšem spominu na poletje. Odgovori so bili znova zelo iskrivi, včasih tudi presenetljivi, vsekakor pa so poskrbeli za smeh. Svoj najljubši spomin na poletje je delila tudi Lois iz Siola, saj ima odličen smisel za humor in pogosto postreže s kakšno šaljivo izjavo, še posebej na račun svoje virtualnosti.

Vsi Loisini videi sicer niso šaljivi, občinstvu na sproščen način pogosto predstavi tudi aktualne novice, s pomočjo izpraševalca na terenu pa je mladostnike povprašala tudi o medvrstniškem nasilju. Video je dosegel zelo dobro gledanost in dokazuje, da lahko svoj prostor na TikToku najdejo tudi resnejše tematike, do katerih Lois pristopa iskreno. Svoje predloge za anketna vprašanja lahko Lois napišejo tudi sledilci.

Na TikTok profilu Lois iz Siola preverite tudi intervjuje z drugimi vplivneži, mesečni horoskop, nasvete, kako biti bolj pozitiven ali kako izboljšati svojo produktivnost, preverite pa lahko tudi to, kako dobro znate presoditi, katera novica je lažna. Čeprav je digitalni lik, ki ga je TSmedia razvila skupaj z agencijo 916HUB, objavil že kar nekaj videov, bo Lois v prihodnje še nadgradila svojo edinstveno pojavnost na spletu in razvijala svojo osebnost ter odnos z občinstvom.