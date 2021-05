Najobetavnejše koronsko zdravilo med svetniki je – sveta Rita

Ko ni jasnih odgovorov o bolezni, iščejo nekateri upanje in podporo tudi na načine, ki so obveljali že v srednjem veku.

Ko ni jasnih odgovorov o bolezni, iščejo nekateri upanje in podporo tudi na načine, ki so obveljali že v srednjem veku. Foto: Reuters

Anketa francoskih in italijanskih znanstvenikov, katere rezultate so objavili v ugledni znanstveni reviji, je pokazala, da evropski kristjani sveti Riti pripisujejo več upanja za okrevanje od bolezni covid-19 kot naslednjim petim najvišje uvrščenim skupaj.

Močno smo že zakorakali v drugo leto pandemije bolezni covid-19, a kljub obetom cepljenja, prihajajočega toplega obdobja leta in drugih dejavnikov, ki nas navdajajo z upanjem, da nam bo epidemična kriza vsaj za nekaj časa in do neke mere prizanesla, še vedno nimamo mnogih odgovorov, pomembnih za razumevanje virusa povzročitelja in obrambe pred njim.

Pred sedmimi meseci, ko še nismo imeli cepiv in smo imeli še manj znanja in izkušenj, je bilo neznank še veliko več.

Medicina je napredovala, stare navade pa niso izginile

Vse te neznanke in negotovosti so evropsko krščansko skupnost spodbudile, da čudežno rešitev in ozdravitev poiščejo v molitvi. Ta navada je prisotna na evropskih tleh še od srednjega veka, ko je bila medicina še v povojih in takrat praktično še neločljiva od duhovnosti, a se je ohranila tudi danes, ko medicina sloni na znanstveno potrjenih dejstvih.

Kot navajajo avtorji ankete v svojem znanstvenem prispevku, je zlasti rimokatoliška religija bogata s svetniki v vlogi priprošnjika med vsemogočnostjo božanskosti in zahtevam smrtnikov po božanskem zdravljenju, ki izhaja iz smrtnika.

Ko je bila pred skoraj tisočletjem medicina še v povojih, je bila praktično še neločljiva od duhovnosti, zato še danes nekateri iščejo pomoč ob obolelosti (tudi) v duhovnosti. Foto: Reuters

Vprašali so jih prek družbenih omrežij

Toda anketa antropologov in biologov francoske univerze Paris-Saclay ter medicine na univerzi Universitaria Giuliano Isontina v italijanski Gorici je pokazala, da so pričakovanja od različnih svetnikov pri zdravljenju te bolezni zelo različna.

Rezultate svoje ankete, s katero so prek družbenih omrežij Twitter in Facebook zajeli 1.158 odraslih, večinoma iz Francije in Italije, so objavili v znanstveni reviji Ethics, Medicine and Public Health. Vprašanje je bilo preprosto: kateremu svetniku bi molili v boju proti okužbi z boleznijo covid-19.

Rita krepko pred Rokom, Sebastijanom in ostalimi

Prepričljiva prevlada svete Rite kot svetnice, h kateri molijo za ozdravitev od covid-19, je odraz pesimizma in negotovosti glede pandemije, ki sta bila ob koncu lanskega poletja še veliko večja kot zdaj. Samo k osmim svetnikom se je pomembno število vprašanih obrnilo za zdravljenje covid-19, a so tudi med njimi velike razlike – avtorji raziskave to pripisujejo simptomom bolezni covid-19 in osebnostim posameznih svetnikov.

Daleč največ, kar 558 vprašanih ali skoraj polovica bi za pomoč prosila sveto Rito. Daleč zadaj je na drugem mestu sveti Rok z 268 verniki ali slabo četrtino vseh vprašanih. Na tretjem mestu s 95 verniki, kar je le malo več od osem odstotkov, je sveti Sebastijan.

Devici Mariji bi molili samo trije vprašani, svetem Jožefu ali Jezusu pa samo po eden, je še pokazala anketa.

Za izgubljene in brezupne primere

Kdo pa je bila Rita, od katere tako množično pričakujejo okrevanje? Rita iz mesta Cascia v srednjeitalijanski deželi Umbria, ki se je rodila leta 1381 in umrla 76 let pozneje, je vedno sanjala o tem, da se posveti bogu, a ji je usoda namenila poroko z nasilnim moškim. Njena potrpežljivost in ljubezen sta učinkovali in izboljšali njenega moža, a je nasilna smrt moža in otrok zaradi bolezni znova spremenila njeno življenjsko pot.

Rita je vstopila v avguštinski samostan v svojem rojstnem kraju Cascia, zaradi njene težke življenjske poti kot soproga, mati in nuna danes velja za zaščitnico izgubljenih in brezupnih primerov, ki se je verniki spomnijo v najtežjih razmerah. Pesimizem, ki je glede pandemije vladal pred sedmimi meseci, ko še nismo imeli jasno zarisane medicinske poti do okrevanja, je tako gotovo vplival na izbiro sodelujočih v anketi.

Sveti Rok in njegov pes rešitelj

Sveti Rok je čudežno pozdravil mnoge obolele od kuge. To epidemijo neredko primerjajo z epidemijo covid-19. Foto: Wikimedia Commons Na drugem in tretjem mestu sta sveti Rok in sveti Sebastijan, ki sta skladno s katoliško tradicijo vsak na svoj način povezana z obrambo pred kugo, katere epidemični vzorec nekateri primerjajo s potekom epidemije covid-19. Skupno jima je, da se je njun kult širil v poznem srednjem veku in v obdobju renesanse, ko so se epidemični valovi kuge širile po evropskem prostoru.

Sveti Rok je na svojih poteh med domačim Montepellierjem v Franciji in Rimom v tretji četrtini 14. stoletja pomagal mnogim obolelim od kuge, ki so čudežno ozdraveli od njegovih dejanj. V Picanezi je tudi sam zbolel in so ga zato izgnali iz mesta, rešil pa ga je pes, ki je našel njegovo zavetišče in mu vsak dan prinesel rezino kruha.

Sveti Sebastijan preživel božansko kazen

Svetega Sebastijana, ki je živel enajst stoletij pred svetim Rokom, s kugo povezujejo le simbolno. Zaščitnik lokostrelcev in atletov je po katoliškem izročilu čudežno preživel salvo puščic, ko ga je rimski car Dioklecijan dal usmrtiti zaradi prestopa v krščanstvo.

Puščice še od takrat mitološko predstavljajo božansko kazen za razne prestopke, v srednjem veku pa so tudi epidemije razumeli kot obliko božanske kazni.