Najmanj tretjina v Sloveniji želi (še) nižje stroške spletnih storitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že dve tretjini nas prek spleta kupuje povprečno petkrat mesečno, je pokazala raziskava o zaupanju potrošnikov v digitalizacijo plačevanja in prihodnjih trendih na področju overjanja identitete plačnikov, ki jo je kartična hiša Mastercard izvedla v 13 državah srednje in vzhodne Evrope.

Omenjena raziskava je med drugim razkrila, da skoraj polovica anketirancev uporablja plačilne aplikacije, če so te na voljo, in da se je od leta 2016 delež tistih, ki plačujejo svoje račune prek spleta, povečal skoraj za četrtino.

Poleg stroškov je najpomembnejša varnost

Med poglavitnimi prednostmi, ki so prepričale slovenske uporabnike plačilnih aplikacij, so hitrost (77 odstotkov), preprosta uporaba (70 odstotkov) in takojšnja dostopnost (68 odstotkov).

Med tistimi, ki se pri nas še niso odločili za uporabo plačilnih aplikacij, pa bi jih skoraj polovica plačilne aplikacije preizkusila, če bi imeli trdnejša zagotovila o njihovi varnosti. Večina jih tudi v spletnih trgovinah pogreša močnejše preverjanje identitete.

Vsakomur svoje

Ker več kot polovico osebnih računalnikov, tudi prenosnikov, uporablja več kot en družinski član, je polna varnost podatkov že s tem nekoliko ogrožena.

A po drugi strani dobra polovica slovenskih potrošnikov prepoznava, da je uporaba ločenih e-poštnih naslovov za različne namene učinkovita strategija za nižanje spletnega tveganja, dobri dve petini pa jih je odgovorilo, da redno preverjajo nastavitve zasebnosti na svojih profilih družbenih omrežij.