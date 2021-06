Najboljše kar trenutno premorejo pametni telefoni

Leto 2021 je v tehnološkem svetu z novimi napravami otvoril Samsung in sicer z novo linijo Galaxy S21 5G , S21+ 5G ter S21 Ultra 5G . Telefoni so že dodobra "pretresli" prodajne lestvice, kupci pa so jih sprejeli za svoje. Z razlogom, saj nova linija serije Samsung S21 ponuja največ kar pametni telefoni na trgu danes lahko ponudijo, ob dejstvu, da stanejo manj kot njihovi predhodniki.

Galaxy S pametni telefoni že več kot desetletje uporabnikom prinašajo vrhunske izkušnje in jim omogočajo, da se na svoje pametne telefone popolnoma zanesejo, tako za povezovanje kot tudi za zabavo, ter izrazijo svojo individualnost. Serija Galaxy S21 pametnih telefonov je bila ustvarjena v skladu z željami in potrebami uporabnikov. Nova linija Galaxy S21 vključuje številne sodobne inovacije ter vrhunsko povezljivost in zmogljivost, vrhunsko kamero in najnaprednejši procesor. Pri Samsungu so prepričani, da so ustvarili novo obliko telefona, kot je doslej še ni bilo, in izpopolnili strojno opremo ter zlasti optiko in pripadajočo programsko opremo, ki bo kos najzahtevnejšim pogojem fotografiranja in snemanja videov.

Obilje najboljšega je združeno v najboljši model Ultra, ki je, kot prvi in zdaj edini, dobil podporo za pisalo S Pen, to je do zdaj spremljalo samo serijo Galaxy Note. Največjega predstavnika nove linije Galaxy bodo kupil predvsem tisti, ki si želijo le tisto najboljše, kar se v tem trenutku v svetu pametnih telefonov.

Rdeče nit nove linije Galaxy S21: serija pametnih telefonov Galaxy S21 je izjemna v vsakem pogledu ter bo zadostila potrebam najzahtevnejših uporabnikov, tudi tistim, ki na svoji mobilni napravi želijo poganjati veliko programov. Najmogočnejši iz serij, Galaxy S21 Ultra pokaže vse, kar Samsung danes zmore. Galaxy S21 Ultra predstavlja "ultimativno izkušnjo pametnega telefona", tudi cenejša brata pa za tem ne ostajata veliko. Naprava s svojo velikostjo, hitrostjo in opremljenostjo ponudi dobršen del tistega, kar smo že leta vajeni od osebnih računalnikov in fotoaparatov.

Galaxy S21 Ultra

Dizajn in zaslon

Na novih napravah serije S21 je opazen svež videz. Veliki ekrani se razprostrirajo čez celotno prednjo stran, z manjšo luknjico za kamere. Nova serija Galaxy S21 pametnih telefonov prinaša značilno Contour Cut kamero, ki se odlično vključuje v samo elegantno zasnovo telefona. Zahvaljujoč tankim robovom in diskretnemu izrezu za kamero, ponuja prostran prostor za ogled in uživanje v vaših vsebinah. S21 in S21+ imata letos raven ekran, za razliko od Ultre, ki ohranja zaobljen videz na sprednji strani. Vsi navedeni telefoni osvežujejo svojo sliko s 120-herčno frekvenco osveževanja in nudijo najbolj optimalno drsenje po zaslonu.

Serija Galaxy S21 je opremljen z inteligentnim dinamičnim AMOLED 2X brezkončnim-O zaslonom in je odličen sopotnik za ogled različnih vsebin. Zaslon samodejno prilagodi hitrost osveževanja glede na prikazano vsebino, ne glede na to, ali uporabnik bere zapise na družbenih omrežjih ali gleda film. Zaslon je prijazen do oči, saj samodejno prilagaja filter modre svetlobe glede na uro in prikazano vsebino ter obenem nudi najboljše razmerje med živahnostjo prikaza in varčnostjo pri porabi energije. Galaxy S21 sicer premore 15,75-centimetrski zaslon, Galaxy S21+ 17,02-centimetrski razširjeni zaslon, največji, Galaxy S21 Ultra pa 17,3-centimetrski zaslon. Zvočniki za telefonske klice se skrivajo v zelo tanki reži nad kamero in zavzemajo manj prostora na sprednji strani telefona.

Novi pametni telefoni so na voljo v naslednjih barvah:

Galaxy S21: fantomsko siva, fantomsko vijolična, fantomsko bela in fantomsko rožnata (model z 256 GB je dostopen samo v fantomsko sivi barvi)

fantomsko siva, fantomsko vijolična, fantomsko bela in fantomsko rožnata (model z 256 GB je dostopen samo v fantomsko sivi barvi) Galaxy S21+: fantomsko vijolična, fantomsko črna, fantomsko srebrna (model z 256 GB je dostopen samo v fantomsko črni barvi).

Samsung S21 Ultra: fantomsko črna in fantomsko siva barva.

Vsak član družine Galaxy S21 je na voljo v več različnih konfiguracijah pomnilnika in shrambenega prostora. Na tem mestu velja poudariti, da ni možnosti dopolnitve shrambenega prostora s pomnilniškimi karticami.

Galaxy S21+

Zmogljivost in nadgrajena uporabniška izkušnja

Galaxy linija je bila vedno znana po tem, da je predstavljala vrh tehnološkega napredka. Tudi letos na tem področju ni nič drugače. Vsi telefoni, torej od standardne verzije S21 do S21 Ultra, si delijo enak procesor. Telefoni so hitri, odzivni, uporabniška izkušnja pa je resnično tekoča in kot taka dodana vrednost k novi liniji.

Serija S21 vključuje najnovejši in najnaprednejši procesor, ki je bil kadarkoli vključen pri Galaxy pametnih telefonih - tako zagotavlja večjo hitrost, energetsko učinkovitost ter napredne računalniške zmogljivosti s 5G povezljivostjo in umetno inteligenco. Tako nova serija Galaxy S21 pametnih telefonov nudi še več zmogljivosti za obdelavo fotografij, zajemanje 8K videoposnetkov in podpira tudi maratonsko igranje iger v oblaku.

Ko govorimo o Samsungu hkrati govorimo tudi o njihovem operacijskem sistemu, ki se imenuje ONE UI. Vse naprave so opremljene s tretjo verzijo operacijskega sistema One UI, ki prinaša kar nekaj sprememb z vizualno prerazporeditvijo celotnega sistema in še olajša samo uporabniško izkušnjo. Nadgradnja operacijskega sistema je gotovo korak v pravo smer in dobrodošla novost.

Ena večjih novosti, ki jih je Samsung predstavil svetu v zadnjem času, je sodelovanje z Windowsom. Od zdaj naprej tako lahko novejše Samsung naprave upravljate kar preko Windows računalnika: denimo sprejemanje klicev, pisanje SMS, kopiranje datotek je možno z enim samim premikom miške ter upravljanje katerekoli aplikacije. Microsoft in Samsung imata sicer dolgo zgodovino inovacij in sodelovanja. Njihova ambicija je pomagati ljudem, da bodo bolj produktivni v katerikoli napravi in ​​kjerkoli - in kombinacija inteligentnih izkušenj s Samsungovimi zmogljivimi novimi napravami to uresničuje tudi v primeru serije S21.

Galaxy S21

Kamera - dimenzija, ki serijo loči od konkurence

Najbolj izstopajoči element serije S21 so gotovo kamere. Nova serija Galaxy S21 pametnih telefonov nadaljuje tradicijo profesionalnih Samsung kamer z izboljšavami, ki uporabnikom omogočajo zajemanje vrhunskih vsebin. Ne glede na fotografske motive z Galaxy S21 in S21+ in S21 Ultra bodo vaši posnetki vedno vrhunske kakovosti.

S21 in S21+ imata tri kamere (10 MP selfie kamera, 12MP ultraširokokotna kamera, 12MP širokokotno kamera in 64MP telefoto kamera), Ultra (40MP selfie kamera, 12MP ultraširokokotna kamera, 108MP širokokotna kamera, 10MP telefoto kamera) pa ima dodan še senzor za fokusiranje. Na prednji strani imajo vse naprave selfie kamero, na Ultri pa le ta zajema 4-krat višjo resolucijo. Fotografije so kontrastne, barve so saturirane in uravnotežene. Sistem kamer predstavlja odlično fotografsko izkušnjo in je pripravljen na vse situacije vsakdana. Fotografije so obenem ostre, dimamični razpon je izjemen.

Vsekakor je ravno kamera kar S21 Ultro loči od konkurence in nenazadnje tudi od preostalih dveh članov družine Samsung Galaxy S21. Posebej omembe vredna je do 100-kratna povečava na Ultri, ki ima zares izredno kvaliteto slike. Dejstvo je, da so pri vseh telefonih njihove največje povečave že malo zrnate, in redko pri katerem pametnem telefonu je ob dvajsetkratni ali celo tridesetkratni povečavi dobili tako ostre fotografije. Za primerjavo: Plus in navadni S21 imata največ trikratno optično povečavo.

Galaxy S21 Ultra

Revolucionarni Dual Tele Zoom sistem zdaj omogoča najhitrejšo, najostrejšo in najbolj gladko povečavo v Galaxy seriji, v kombinaciji z novo funkcijo Zaklep povečave pa zagotavlja najbolj stabilne posnetke doslej.108MP širokokotna kamera zajame izjemno veliko podrobnosti, razkrila pa vam bo tudi več skritih posnetkov, izjemna sta tudi portretni in nočni način. Portretni način kot v studiu zdaj izboljšuje umetna inteligenca, ki prinaša idealno osvetlitev vaših fotografij – analizira obraze, kote in smer ter kartira globino polja. Nočni način pa je boljši zaradi senzorja za svetlo noč, ki predstavlja velik skok v napredku v fotografiji ob šibki svetlobi, saj ujame svetle in živahne barve v temni noči.

Tako kot je odlična fotografska dimenzija, za njo ne zaostaja tudi snemalna. Izboljšana 8K Snap funkcija omogoča snemanje kristalno jasnih 8K videoposnetkov. S funkcijo 8K video slika lahko naravnost iz 8K videoposnetka potegnete fotografije v visoki ločljivosti. Tako vam ni treba izbirati med snemanjem videoposnetkov ali fotografiranjem.

Če denimo vključite funkcijo izredno mirno in Galaxy S21 Ultra 5G bo začel snemati kot prava akcijska kamera. Umetna inteligenca za stabilizacijo odstrani nenadne premike in omogoči tekoč videoposnetek s stabilizatorjem, čeprav se premikate. Kot pove že njeno ime, funkcija Super Smooth 60fps Video zagotavlja snemanje pri 60 sličicah na sekundo ter s tem gladko in podrobno predvajanje ujetih trenutkov. Dinamična hitrost snemanja v FHD Auto načinu podnevi omogoča ustvarjanje bolj tekočih videoposnetkov, ponoči pa jih s preklopom na 30 sličic na sekundo naredi svetlejše.

Galaxy S21 Ultra

Baterija, ki zdrži ves dan – tudi na 5G

Pomemben kriterij odločanja pri nakupu pametnih telefonov je, jasno, tudi vzdržljivost baterije. Serija telefonov S21 premore dovolj energije za ves dan (tudi na 5G) in še dlje, ter je odlična izbira za ljubitelje maratonskega gledanja serij. Vse naprave se sicer polnijo preko USB-C, polnilec pa samemu nakupu ni priložen, kar v utripu današnjega časa niti ni slabost.

Samsung je zavezan k temu, da uporabnikom omogoča enostavno povezovanje in varnost podatkov. Nova serija Galaxy S21 pametnih telefonov tako zagotavlja povezljivost s celotnim Galaxy ekosistemom, kar zagotavlja še več fleksibilnosti, ne glede na vaše dnevne rutine. S SmartThings Find funkcijo lahko uporabniki zlahka najdejo svoje druge Galaxy naprave, tudi če te nimajo internetne povezave. Dodatno, nova serija vključuje tudi Galaxy SmartTag funkcijo, ki lahko najde druge predmete, kot so na primer vaši ključi - vse, kar morate storiti, je, da SmartTag pritrdite na stvar, ki jo pogosto izgubljate.

Serija Galaxy S21 pametnih telefonov vključuje tudi funkcijo za zaščito zasebnosti, s katero lahko s preprostim klikom odstranite metapodatke fotografij pred skupno rabo. Private Share funkcija omogoča nadzor nad tem, kdo ima dostop do vsebine, ki jo uporabnik pošlje nekomu, in kako dolgo bo vsebina na voljo.

Galaxy S21+

Za zaščito in varnost vaših podatkov bo poskrbel Knox Vault, Varnostna platforma Knox pmogoča visoko raven zaščite, vaš telefon varuje prav od čipa navzgor, in tako lahko zares zaupate v nastavljena dovoljenja za vaše podatke in aplikacije. Vsebuje pa tudi funkcijo Samsung Knox Vault za zaščito vaših biometričnih podatkov. Z večjim ultrazvočnim bralnikom prstnih odtisov z nižjo latenco lahko odklepate še hitreje.

Serija telefonov S21 bo ustrezala tudi tistim, ki ga med uporabo izpostavijo prahu ali vodi, saj so odporni skladni s standardom IP68.

Kaj pa cena? Priporočena maloprodajna cena najcenejše različice modela Samsung Galaxy S21 je 849 evrov, pomnilniško skromnejše različice modela Samsung Galaxy S21 Plus pa dva evrska stotaka več. Cene najelitnejšega Samsung Galaxy S21 Ultra se začnejo pri 1.249 evrih, za več pomnilnika in shrambenega prostora pa bo treba odšteti še kaj več.