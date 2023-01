Najboljše brezžične stereo slušalke za manj kot sto evrov

Oglasno sporočilo

Foto: Huawei

Slušalke so podedovale izredne zmogljivosti in dizajn brezžičnih ušesnih čepkov družine FreeBuds. Uživali boste v vrhunski kakovosti zvoka ob raznolikih načinih aktivnega odpravljanja hrupa (ANC) in nastavitvah izenačevalnika zvoka (EQ) ter brezhibnem preklapljanju med dvema napravama, s katerima so lahko sočasno povezane.

Eleganten, udoben in intuitiven dizajn za modne poznavalce

Čudovito oblikovana polnilna škatlica je videti kot popoln ovalni rečni kamenček ter že na prvi pogled vzbuja občutek lahkotne elegance. Izredno teksturo kamnite površine so dosegli s posebno tehniko brizganja premaza. Na voljo v otoško modri in megleno črni barvi, medtem ko je površina keramično bele škatlice popolnoma gladka in bleščeča.

Foto: Huawei

Ušesni čepek slušalk Huawei FreeBuds 5i tehta vsega 4,9 grama1, kar je poleg zasnove jamstvo udobja tudi med dolgotrajnim nošenjem. 29-milimetrski pecelj je v primerjavi s slušalkami FreeBuds 4i krajši za sedem milimetrov, da se čepek tesneje prilagodi obliki in velikosti uhlja uporabnika.

Foto: Huawei

Spektakularen in resonančen zvok, ki pritegne

Slušalke Huawei FreeBuds 5i nudijo glasbeno izkušnjo visoke kakovosti, kar dokazuje certifikat Hi-Res za brezžični zvok. Zvest prenos in reprodukcijo zvoka zagotavljajo zmogljive strojne komponente, programski algoritmi, podpora zvočnega kodeka LDAC2 ter več izenačevalnikov, ki se ujemajo s širokim naborom različnih glasbenih slogov.

Foto: Huawei

Učinki več izenačevalnikov (Multi-EQ) nudijo preprosto prilagajanje zvoka, na primer z izborom načina z bolj izraženimi nizkimi (basi) ali visokimi toni. Na ta način bodo skladbe zvenele neokrnjene ob doseženi optimalni izkušnji poslušanja, ki je skladna z uporabnikovim glasbenim okusom.

Izjemne možnosti odpravljanja hrupa

Da bi bil zvok čist in nedotaknjen ob minimalnem vplivu okolice, slušalke Huawei FreeBuds 5i učinkovito pasivno dušijo visokofrekvenčni hrup. Opremljene so s hibridno tehnologijo odpravljanja hrupa, ki presega tradicionalne sposobnosti ušesnih čepkov. Poleg hrupa iz okolice dva mikrofona zaznata tudi hrup v ušesnem kanalu, kar zagotavlja dušenje do 42 decibelov.

Izbirate lahko med načini odpravljanja hrupa zelo visoko, splošno in udobno ter učinke prilagodite okolici, kot so prometno letališče, postaja podzemne železnice, restavracija, pisarna ali hrupen dom.

Foto: Huawei

Slušalke Huawei FreeBuds 5i so opremljene z algoritmi umetne inteligence za jasne in razumljive telefonske klice. Odpravljanje hrupa je podprto z algoritmi nevronskih mrež umetne inteligence (AI) in sposobno ločiti glasove od šumov iz okolice.

Brezhibne funkcije za udobno življenje

Brezžične slušalke HUAWEI FreeBuds 5i nudijo vsestranske pametne funkcije, dolgo življenjsko dobo baterije in povečano odpornost po standardu IP54. Po zaslugi tega jih lahko uporabljate povsod in kadarkoli.

Razveselili se boste možnosti sočasne povezave z dvema napravama neodvisno od operacijskega sistema. Popolne so za povezavo s pametnimi telefoni, kot so na primer vodilni Huawei Mate 50 Pro ali izredna modela srednjega razreda Huawei nova 10 in Huawei nova 10 SE, pametnimi urami, kot je na primer Huawei Watch GT 3 SE, ter tabličnimi in osebnimi računalniki. Zagotovljena je podpora za operacijske sisteme Android, Windows in iOS. Središče za povezovanje zvočnih naprav v aplikaciji AI Life omogoča preprosto upravljanje naprav, povezanih s slušalkami, in takojšnje preklapljanje med napravami za poslušanje.

Slušalke HUAWEI FreeBuds 5i lahko skupaj s polnilnim ohišjem zagotovijo do 28 ur predvajanja glasbe. Kadar slušalke niso popolnoma napolnjene, vam ni treba skrbeti. S 15-minutnim polnjenjem predvajajo štiri ure zvoka, zato so tudi zaradi tega popolne spremljevalke3.

Nudijo pa še eno odlično funkcijo. Fotografiranje na daljavo z dvojnim dotikom slušalk, da je fotografiranje profesionalne kakovosti tako preprosto kot poziranje, brez uporabe palice za selfi ali iskanja pravih nastavitev za posnetke od blizu4.

Foto: Huawei

Razpoložljivost in cene Slušalke Huawei FreeBuds 5i bodo na voljo od februarja naprej po priporočeni ceni 99 evrov. Več izveste na: https://consumer.huawei.com/si/headphones/freebuds5i/. Za več informacij prosimo obiščite: consumer.huawei.com/si. Spremljajte nas: Facebook YouTube Instagram Skupnost

O podjetju Huawei Consumer BG

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, med drugim v Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Consumer BG je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji in je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.

1. ±0.2 grama – dejanske meritve teže med posameznimi izdelki se lahko razlikujejo.

2. Certifikat za brezžični zvok Hi-Res Audio temelji na protokolu pretoka LDAC HD, protokol LDAC pa je obvezen za napravo za predvajanje.

3. Podatki o hitrem polnjenju izvirajo iz laboratorijev Huawei. Hitro polnjenje se začne izvajati šele, ko je raven baterije slušalk nizka. Ušesne slušalke lahko zagotavljajo štiri ure delovanja baterije pri srednji ravni glasnosti, ko predvajajo zvok v formatu AAC, z onemogočenim aktivnim dušenjem hrupa, po 15-minutnem polnjenju s polnilnim ohišjem z več kot 80-odstotno stopnjo napolnjenosti baterije ali s kablom. Dejanski čas delovanja baterije je odvisen od ravni glasnosti, vira zvoka, okoljskih motenj, omogočenih funkcij in uporabniških navad.

4. Ta funkcija je na voljo samo v telefonih ali tabličnih računalnikih Huawei s sistemom EMUI 12 ali novejšim in ni podprta v aplikacijah fotoaparatov tretjih oseb.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.