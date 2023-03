Najboljša izbira za resnično doživetje TV-zabave

Danes televizorji ponujajo veliko več kot zgolj ogled oddaj, serij in filmov. Z razvojem tehnologije so postali osrednja točka zabave za vso družino in nepogrešljiva naprava, ki jo najdemo v praktično vsakem gospodinjstvu, zato je izbira pravega televizorja ključnega pomena. Tesla TV serije 6 združuje uživanje v najboljši kakovosti slike in zvoka z naprednimi funkcijami pametnega upravljanja doma, na voljo pa je po ugodnih cenah, četudi se odločite za televizijo z večjim zaslonom. Testirali smo Tesla TV , ki se ponaša z diagonalo zaslona 165,1 centimetra (65 palcev) in ločljivostjo 4K Ultra HD.

Srbsko znamko elektronike Tesla, ki je nastala pod okriljem tehnološke multinacionalke Comtrade Group, odlikuje dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Zato se lahko zanesete, da boste pri Tesli TV dobili visokokakovostno televizijo po zelo ugodni ceni. To potrjuje tudi naš test televizorja Tesla TV 65E635SUS

Televizor, ki se zlije s prostorom

Tesla TV serije 6, ki smo ga testirali, se ponaša s tankim okvirjem in elegantno zasnovo. To je televizor, ki bo tudi v večjih dnevnih sobah, ne glede na cenovno dostopnost, s svojimi več kot 165 centimetri diagonale zaslona pritegnil pozornost. Kljub nezgrešljivi velikosti pa se bo prav zaradi minimalistične zasnove zlil z okolico.

Če namesto na stenski nosilec televizijo raje postavite na stojalo, vas priloženo stojalo, ki se elegantno in neopazno zlije s spodnjim robom okvirja, ne bo razočaralo.

Googlov operacijski sistem

Vse prej kot minimalistične pa so funkcionalnosti Tesla TV, ki so tudi nas naravnost navdušile. Ob izbiri slovenskega jezika vas bo televizor prijazno pozdravil z napisom Dobrodošli in vas vodil skozi uporabniku zelo prijazno, predvsem pa hitro nastavitev sistema. To je še kako dobrodošlo glede na to, da napredna tehnologija vse prepogosto pomeni tudi več težav pri njenem razumevanju. A pri Tesla TV je celoten postopek prve nastavitve zelo enostaven.

"Bodo na tej televiziji vse risanke, ki so narisane na škatli?" je bila prva stvar, ki je zanimala našega petletnika, ko smo odpirali škatlo popolnoma novega televizorja Tesla 65E635SUS. Tesla TV serije 6 ima na voljo veliko možnosti za povezljivost, s tem pa so možnosti za ogled vsebin neskončne.

Poleg štirih HDMI-priključkov, ki omogočajo povezavo z drugimi napravami, kot so telekomunikacijski boksi, igralne konzole, predvajalniki Blue-ray ali prenosni računalniki, podpira tudi tehnologijo Wi-Fi in Bluetooth, kar omogoča brezžično povezavo z drugimi napravami, kot so pametni telefoni, tablice in računalniki. Igranje iger bo tako preprosto kot še nikoli. Pozabite na žice in kable. Televizor lahko na primer z zvočniki, slušalkami, tipkovnico ali igralno ročko povežete brezžično.

Za dostop do internetnih vsebin je na Tesla TV serije 6, ki smo jo testirali, vgrajen operacijski sistem Android 9.0, ki uporabniku ponuja nešteto možnosti zabave. V meniju televizije boste takoj našli že nameščene aplikacije za Netflix, YouTube, Prime Video in Google Play, do katerih lahko zelo enostavno dostopate tudi kar prek prav zanje pripravljenih hitrih gumbov na daljincu. Po želji si lahko izmed več kot štiri tisoč aplikacij v trgovini Google Play namestite tudi druge za vas pomembe aplikacije.

Ko se televizija prilagodi vašim željam

Podobno kot na pametnem telefonu se lahko tudi na pametni televiziji Tesla TV prijavite v svoj Googlov uporabniški račun. Tako bodo predlogi za ogled vsebin na YouTubu, prenosi aplikacij v trgovini Google Play ter v drugih z Googlom povezanih aplikacijah posebej prilagojeni vašim interesom.

Povezava v pametni dom

Povezava z naprednimi Googlovimi storitvami je bila vsekakor še ena funkcionalnost, ki nas je navdušila pri testiranju Tesla TV serije 6. Prek povezave v Googlov ekosistem vaš Googlov pametni asistent ne bo več dostopen le prek vašega pametnega telefona ali pametnega zvočnika, pač pa tudi kar prek televizije.

Komunikaciji z Googlovim pametnim asistentom je namenjen poseben gumb na daljinskem upravljalniku. S pritiskom nanj se bo aktiviral asistent, ki mu nato le še zastavite vprašanje. Povprašajte ga po vremenski napovedi, prometnih informacijah in te se vam bodo izpisale na zaslonu.

Če doma že uporabljate aplikacijo za pametni dom Google Home, lahko v aplikacijo preprosto dodate tudi svojo novo televizijo Tesla TV. Tako boste nekatere funkcionalnosti televizije, kot je predvajanje glasbe v YouTubu, lahko upravljali kar v komunikaciji s pametnim zvočnikom. Združljivost z Googlovim pametnim zvočnikom smo preizkusili tudi sami in si vsekakor zasluži palec gor.

Specifikacije Velikost zaslona 165 cm (65") Ločljivost zaslona 3840 × 2160 Tuner Tip DVB-T/T2/C/S/S2 DVB-T2 kodek H264, H265 Procesor ARM cortex - quad core CA55 @ 1300MHz Operacijski sistem Android TV 9 Vnaprej nameščene APLIKACIJE za Smart TV Gogle Play, Netflix, Prime video, YouTube, Media player… Podprte aplikacije NEO, EON, Orion TV, Deezer, Spotify, YouTube kids, Asphalt 8, VLC player, KODI, HBO GO… VESA standard 200 x 200

Ko slika oživi

Tesla TV, ki smo ga testirali, ima zaslon v velikosti 165,1 centimetra oziroma 65 palcev, njena ločljivost pa je 4K ultra HD (3840 x 2160). Ta televizor ima tudi tehnologijo HDR, ki zagotavlja izjemno realistično kakovost slike z izboljšanimi barvami, svetlostjo in kontrastom. Dogajanje na ekranu se naenkrat preseli v vaš dom. Slika je izjemno jasna in čista, saj Tesla uporablja tehnologijo Direct LED, ki zagotavlja enakomerno osvetlitev zaslona. V mansardnem stanovanju, v katerem smo testirali televizijo, je svetloba izjemno intenzivna, kar se pri gledanju televizije, zaradi kakovosti slike, ni izkazalo kot moteč dejavnik.

Kombinacija izjemno čiste slike, izboljšanih barv in tankega zaslona, ki praktično nima roba, bo poskrbela, da boste ob gledanju svoje najljubše TV-serije dobili občutek, kot da ste postali del nje. Nastavitve barv lahko seveda poljubno spreminjate in tako poskrbite za resnično prilagojeno porabniško izkušnjo.

Kakovost slike in živahnost barv bosta prišli do izraza pri še eni funkcionalnosti pametnega televizorja Tesla. Če boste televizijo prižgali, potem pa jo pustili v Meniju, ne da bi izbrali želeno aplikacijo ali vsebino, se bo po nekaj minutah neuporabe prižgal ohranjevalnik zaslona. Ta ne bo le varčeval z energijo, pač pa bo s pomočjo menjave ambientalnih slik na ekranu televizorja poskrbel za prijetno vzdušje v vašem domu.

Izjemna kakovost zvoka

Tesla TV serije 6 se poleg izjemne slike ponaša tudi z izjemno kakovostjo zvoka. Vgrajene ima zvočnike, ki zagotavljajo 2 x 10 vatov moči. Ima tudi tehnologijo Dolby Audio, ki omogoča izboljšanje zvoka in s tem resnično vrhunsko doživetje. Tudi s pomočjo zvoka se boste počutili, kot da se film ne vrti pred vami, pač pa se dogaja okoli vas.

Pa smo ponovno pri povezljivosti. Tudi pri zvoku Tesla TV navdušuje z naprednimi možnosti povezljivosti. Televizor je mogoče povezati tudi z zunanjimi zvočniki, tako prek Bluetootha kot tudi prek enega izmed štirih HDMI vhodov.

Napredne funkcije za napredno uporabniško izkušnjo

Tesla TV ima veliko funkcij, s katerimi se lahko ponaša. Omeniti velja PVR, ki omogoča snemanje televizijskih oddaj in predvajanje posnetkov v visoki HD-kakovosti. Poleg tega ima tudi možnost Timeshift, ki omogoča začasno ustavitev in nadaljevanje gledanja oddaje.

Če si na primer zaželite ogledati družinske fotografije ali videoposnetke z zadnjega potovanja, lahko uporabite funkcijo USB Media Player, ki omogoča predvajanje vsebine z različnih zunanjih USB-naprav, kot so trdi diski, USB-ključi in SD-kartice.

Tesla TV podpira tudi funkcijo Chromecast, ki omogoča prenašanje vsebine z mobilnih naprav na velik zaslon. Gre za še eno v vrsti Googlovih rešitev, ki jo lahko uporabite tudi na Tesla TV. Omogoča preprost prenos slike in zvoka iz osebnega računalnika na televizijski zaslon, kar naredite s pomočjo spletnega brskalnika Chrome. Le nekaj potez in že lahko svojo najljubšo vsebino gledate na največjem zaslonu ali pa le s prijatelji in družino delite najnovejše fotografije in posnetke.

