Na zloglasni plaži našli mrtvega pionirja kriptovalut

Javna Plaža Condado, ena največjih v glavnem mestu Portorika San Juanu, velja za plavalcem zelo nevarno. V preteklosti se je zaradi zelo močnih morskih tokov tam utopilo in utapljalo več ljudi. Eden od njih je bil prejšnji po poročanju lokalnega medija El Nuevodia najverjetneje tudi 29-letni Nikolai Mushegian. Medij CoinDesk je kasneje neodvisno potrdil, da je bil utopljenec res Mushegian.

Plaža Condado v Portoriku v 3D-pogledu, ki ga lahko prikaže Googlov Zemljevid. Foto: Google Zemljevidi

Eden od očetov organizacije MakerDAO, ki gradi decentralizirane rešitve za izposojanje kriptovalut, je veljal za razmeroma zasebnega človeka in se ni pogosto izpostavljal v javnosti, a le nekaj ur pred svojo smrtjo je objavil kriptičen tvit, v katerem je domnevno zarotniško gibanje obtožil, da ga namerava mučiti do smrti.

CIA and Mossad and pedo elite are running some kind of sex trafficking entrapment blackmail ring out of Puerto Rico and caribbean islands. They are going to frame me with a laptop planted by my ex gf who was a spy. They will torture me to death.