Na večino telefonov končno prihaja ena najuporabnejših funkcij

Pametni telefoni z operacijskim sistemom Android , ki obvladuje več kot tri četrtine celotnega mobilnega trga , bodo po neuradnih informacijah kmalu dobili možnost preprostega in hitrega deljenja datotek z drugimi telefoni, tablicami in osebnimi računalniki brez internetne povezave. Gre za funkcijo, ki jo uporabniki Androida tistim, ki prisegajo na Applove telefone iPhone, ti jo imajo namreč že celo večnost, morda zavidajo celo najbolj od vseh.

Google, ki razvija prevladujoči operacijski sistem za pametne telefone Android, novo prvino že preizkuša, poimenoval pa jo je Fast Share, kar v prevodu pomeni 'Hitro deljenje', je razkril spletni portal strokovnjakov za Android XDA Developers.

Več zaslonskih posnetkov prototipa funkcije Hitro deljenje, ki jih je uspelo pridobiti mediju 9to5Google. | Foto: 9to5Google

Kako deluje?

Funkcija Hitro deljenje bo uporabnikom omogočala hiter brezžični prenos datotek, kot so fotografije, videoposnetki in dokumenti, na druge pametne telefone, tablice in osebne računalnike.

Napravi se bosta povezali prek anten bluetooth in nato za čas trajanja prenosa vzpostavili lastno brezžično internetno omrežje. Za prenos datotek prek te funkcije nobeni od naprav ne bo treba imeti aktivne internetne povezave prek mobilnega omrežja 4G ali dostopne točke Wi-Fi.

Obstoječi načini niso ne hitri in ne preprosti

Gre za ogromen korak naprej v primerjavi z obstoječimi načini brezžičnega prenosa datotek, ki so na voljo uporabnikom Androida. Že od leta 2011 je sicer mogoče uporabljati funkcijo Android Beam, ki pa prenos datotek pogojuje s fizičnim stikom med napravami, zaradi česar je kljub temu, da jo najdemo na tako rekoč vsakem pametnem telefonu z Androidom, ne uporablja skoraj nihče.

Android Beam je na pametnih telefonih z Androidom prisoten že osem let, in sicer od različice 4.0 oziroma 'Ice Cream Sandwich'. Foto: Matic Tomšič

Še ena uradna alternativa je uporaba Googlove aplikacije Files, ki sicer omogoča pošiljanje datotek na druge telefone brez dotika, a mora imeti tudi prejemnik nameščeno aplikacijo Files, to pa v primeru, da je nima, bistveno zmanjša priročnost in hitrost takšnega pošiljanja.

Kdaj?

Google funkcije Hitro deljenje uradno sicer še ni napovedal, vemo pa, da se z naslednjo različico operacijskega sistema Android, to bo Android Q, ki bo na prve naprave začel prihajati v tretjem četrtletju 2019, Android Beam dokončno poslavlja.

Glede na to, da je nova funkcija (sodeč po zgornjih posnetkih zaslona) že globoko v preizkusni fazi, je zelo mogoče, da bo Google odhajajoči Android Beam nadomestil s hitrejšo, preprostejšo in v splošnem bolj vsestransko rešitvijo.

Znano je celo tudi, kje bodo uporabniki našli novo funkcijo: v Nastavitvah v meniju Google in med obstoječimi načini (e-pošta, Facebook, SMS) za hitro deljenje datotek.

iPhone takšno pošiljanje datotek omogoča že osem let



AirDrop na pametnem telefonu iPhone 8. Foto: YouTube/Posnetek zaslona

V času, ko je Google na pametne telefone z Androidom poslal razmeroma nepriljubljeni Android Beam, je Apple uporabnikom pametnih telefonov iPhone ponudil funkcijo AirDrop. Ta že osem let omogoča vse to, kar bo uporabnikom Androida najverjetneje z različico Q končno prinesel tudi Android.



Androidovo Hitro deljenje bo glede na seznam podprtih naprav omogočalo tudi pošiljanje datotek na pametne telefone iPhone, v obratni smeri, z AirDropom, pa to vsaj za zdaj še ni mogoče.

