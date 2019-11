Na ruski trg pametne naprave samo z ruskimi aplikacijami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija je poleg Kitajske najglasnejša država, ki opozarja, da je internet preveč zahodno centriran in da lokalne aplikacije in razvijalci ne pridejo do izraza, ker niso deležni enake vidnosti kot velika (večinoma ameriška) imena iz sveta informacijske tehnologije.

S tem upravičujejo idejo ustvarjanja "lastnega interneta", ki bi, kot zatrjujejo, odpravil prevelike vplive trenutnih centrov internetne moči in okrepil varnost pred zunanjimi napadi in grožnjami, a obenem, kot svarijo nasprotniki, nekomu nekje drugje omogočil, da z enim samim preklopom stikala od interneta odrežejo tudi celo državo.

Nov zakon začne veljati julija

Medtem nekatere države nadaljujejo uresničevanje svojih ambicij po večjem vplivu na svoje uporabnike, kar nekateri vidijo kot korak v smeri nekih novih internetov znotraj interneta.

Ruski parlament je tako sprejel zakon, ki na ruskem trgu od 1. julija prepoveduje prodajo katerekoli pametne naprave, kot so pametni telefoni, računalniki, pametni televizorji in tablice, ki ne bodo imeli tovarniško prednameščenih ruskih programov in aplikacij oziroma ruskih različic globalnih aplikacij.

Tudi pametni televizorji, ki bodo naprodaj v Rusiji, bodo morali imeti prednameščene (tudi) ruske aplikacije. Foto: Reuters

Globalne različice lahko ostanejo, če bo poleg še ruska

Zakon sicer ne narekuje tudi odstranitve uveljavljene globalne različice nekega programa – črki novega zakona bo zadoščeno že, če bo uporabnik na svoji napravi lahko izbiral med globalno in rusko različico istega programa. To na primer pomeni, da bodo imele naprave, ki jih prodajajo v Rusiji, lahko dva prednameščena iskalnika.

Kazen za prvo nespoštovanje tega predpisa je 200 tisoč rubljev, kar je okrog ne pretirano visokih treh tisoč evrov, toda naslednji prekršek bo pomenil prepoved prodaje na ruskem trgu. Izgube tako velikega trga, kot je ruski, pa si gotovo ne želi noben proizvajalec.

Proizvajalci so že morali popuščati

Lokalne aplikacije dajejo lokalnim centrom moči možnost spremljanja uporabniških dejavnosti, opozarjajo nasprotniki, ki se spomnijo leta 2017, ko je moral Google za ruski trg na napravah z operacijskim sistemom Android spremeniti privzeti iskalnik v ruski Yandex.

Pričakovati je, da bodo imeli s to odločitvijo velike težave zlasti pri Applu, ki ni naklonjen namestitvi aplikacij drugih razvijalcev na svoje naprave. Ni nemogoče, da bi to lahko zelo zmotilo njihovi prodajo v tej veliki državi.