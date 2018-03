Na londonski razstavi bo Slovenijo predstavljalo Blejsko jezero v megli #foto

Skriti zakladi Slovenije, ujeti v objektiv fotoaparata

“Blejsko jezero je lani po nekaj letih spet povsem zamrznilo. O tem se je obširno poročalo in na jezeru je bilo vsak dan več drsalcev in pohodnikov. To je predstavljalo odlično priložnost za fotografijo, in ker živim v bližini, sem bil pri jezeru skoraj vsak dan. Nekega jutra so bile razmere res izjemne. Malo po vzhodu se je nad jezero prikradla megla in risala surrealistične podobe, kot je ta na fotografiji,” je avtor opisal svojo zmagovalko.

Skriti zakladi Slovenije

Jeseničan Aleš Krivec v objektiv svojega fotoaparata najraje ujame skrite zaklade Slovenije, tako v naravi kot mestih. Za svojo letošnjo nagrajenko priznava, da je "Blejsko jezero med najbolj fotogeničnimi kraji na svetu", a obenem ne skriva veselja, da je "imel veliko sreče z nenavadnimi vremenskimi razmerami".

Ista fotografija je obenem v odprti konkurenci uvrščena med deset najboljših na temo narave.

Oglejte si nekatere fotografije letošnjega slovenskega nacionalnega zmagovalca na tekmovanju Sony World Photography Awards

Blejsko jezero v gosti megli bo v družbi preostalih nacionalnih zmagovalcev od 20. aprila do 6. maja krasilo razstavo v Londonu, izbor za nacionalnega zmagovalca pa mu bo priskrbel novo fotografsko opremo, s katero se bo prav gotovo še lažje odpravil v iskanje novih skritih zakladov Slovenije.

Čez slab mesec, natančneje 19. aprila, bodo razglasili še zmagovalce v profesionalnem delu tekmovanja, takrat pa bo znano tudi, kdo bo izbran za fotografa leta v profesionalnem in kdo v odprtem delu tekmovanja.

Kako ujeti strelo nad Julijci

Alešu Krivcu je s precej potrpljenja le uspelo ujeti strelo nad Julijci. "K nastanku meni najljubših fotografij veliko prispevajo zlasti čim bolj nevsakdanji pogoji. Če bi popolnoma enako kompozicijo posnel ob lepem, jasnem vremenu, bi fotografiji izpadli popolnoma drugače in zagotovo ne bi pritegnili toliko pozornosti ob ogledu." Foto: Aleš Krivec za Sony World Photography Awards 2018

Krivec je tekmoval tudi s fotografijo strele nad Julijci. Njen nastanek avtor opisuje: "Fotografija je nastala precej naključno z vrha Ajdne. V daljavi sem opazil nevihto nad Julijci. V želji, da bi ujel kakšno strelo, sem fotoaparat nastavil na intervalometer (samodejni posnetki vsako sekundo) in upal, da bo na enem ujeta tudi strela. K sreči se je to uresničilo in nastala je ena izmed mojih najljubših fotografij."

Krivec se zaveda, da je za nekatere fotografije potrebnih veliko priprav in načrtovanja, a vpliva razmer v naravi vendarle ni mogoče preceniti: "K nastanku meni najljubših fotografij veliko prispevajo zlasti čim bolj nevsakdanji pogoji. Lep primer sta ravno ti dve fotografiji, ki sta prišli v ožji izbor letošnjega natečaja: če bi popolnoma enako kompozicijo posnel ob lepem, jasnem vremenu, bi fotografiji izpadli popolnoma drugače in zagotovo ne bi pritegnili toliko pozornosti ob ogledu."