Na ljubljanske avtobuse tudi samo s plačilno kartico

Napovedi so se uresničile

Konec je težav za vse, ki se le občasno vozijo z ljubljanskimi mestnimi avtobusi, predvsem obiskovalcev Ljubljane, ki ob prihodu v slovensko prestolnico ne morejo priti do odprtega prodajnega mesta ali urbanomata, na katerem si lahko priskrbijo kartico Urbana, do zdaj edino plačilno sredstvo na ljubljanskih mestnih avtobusih.

Nakup vozovnice na ljubljanskih mestnih avtobusih je zdaj mogoč tudi neposredno s plačilno kartico, ki se jo prisloni na validator v avtobusu.

Tako plačana vozovnica velja za eno vožnjo v tem vozilu, kar pomeni, da je glede svoje veljavnosti izenačena z vozovnico, katere znesek poravnamo s sistemom Valu.

Dodatni način plačevanja je primeren predvsem za občasne uporabnike ljubljanskega javnega mestnega in primestnega potniškega prometa. Foto: Ana Kovač

Ena vožnja, eno plačilo

Nakup vozovnice s plačilno kartico (sprva) ne bo enakovreden nakupu vozovnice s fizično ali virtualno Urbano (prek aplikacije), ki v prvi coni mestnega prometa omogoča uporabo mestnega avtobusa 90 minut po prvi validaciji.

Pri plačevanju s plačilno kartico se ob morebitnem prestopu, četudi znotraj 90 minut, prevoznina ponovno zaračuna, saj je validacija zahtevana ob vsakem vstopu v vozilo.

Namestnik direktorja LPP Rok Vihar Foto: Ana Kovač

Plačilne kartice so nov, ne pa nadomestni način plačevanja ljubljanskih mestnih avtobusov

Rešitev, ki je po zagotovilih njenih snovalcev povsem plod slovenskega znanja, so skupaj razvili družba Margento, kartični hiši Mastercard in Visa, mestni prevoznik LPP, Mestna občina Ljubljana in kot partner za procesiranje plačil Nova ljubljanska banka.

Ljubljana se bo tako pridružila približno 250 mestom, ki omogočajo neposredno plačevanje javnega potniškega prevoza s plačilnimi karticami. Nova ljubljanska rešitev neposrednega plačevanja s plačilnimi karticami je zasnovana kot dodatna možnost ob mestni kartici Urbana in ne kot njeno nadomestilo, so poudarili snovalci nove rešitve.

Direktorica Visa Slovenija Alenka Mejač Krassnig

Za redne uporabnike prenovljena aplikacija Urbana

V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) rednim uporabnikom kot najobsežnejšo digitalno rešitev svetujejo pred nekaj meseci prenovljeno in nadgrajeno mobilno aplikacijo Urbana, ki poleg možnosti plačevanja potovanj s prestopi ponuja tudi druge funkcionalnosti, tudi načrtovanje potovanja z ljubljanskimi mestnimi avtobusi.

Po njihovih podatkih je prenovljeno mobilno aplikacijo Urbana prenesla že dobra polovica običajnega dnevnega števila potnikov. Zatrjujejo tudi, da po njihovih podatkih samo ena četrtina potnikov za svoja potovanja z ljubljanskimi mestnimi avtobusi prestopa na drug avtobus, prevladujoče tri četrtine pa svoj cilj dosežejo zgolj z eno vožnjo.

Poslovni direktor Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek

Preprostost za večjo dostopnost

Nova rešitev s plačilnimi karticami je po besedah njenih snovalcev namenjena predvsem občasnim potnikom in tistim, ki jim je pomembna preprostost. Kot ključen korak nove plačilne rešitve vidijo tudi povečevanje dostopnosti mestnega potniškega prometa, kajti ni potrebe po dodatni kartici, uporabniški registraciji ali drugih opravilih, plačilno kartico pa ima danes skoraj vsakdo.

Pomočnik člana uprave NLB Simon Steinmann

Obstoječa kartica Urbana, ki je leta 2009 nadomestila gotovinsko plačevanje, ostaja še naprej v veljavi, a se tudi ona razvija. Nekoč samo v plastični obliki se zdaj vedno pogosteje pojavlja v virtualni obliki v namenski aplikaciji pametnih telefonov.