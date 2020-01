Vojska ZDA potrdila obstoj tajnega posnetka srečanja z NLP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška mornarica je potrdila obstoj strogo zaupnega videoposnetka in dokumentov v zvezi z nenavadnim incidentom iz leta 2004, ko sta pilota ameriških bojnih letal zasledovala neznani leteči predmet. Malo verjetno je, da bomo kmalu videli tako videoposnetek kot dokumente, saj bi lahko ti po trditvah ameriške mornarice predstavljali "veliko grožnjo nacionalni varnosti ZDA".

Kaj se je zgodilo leta 2004?

V začetku novembra 2004 je ameriška mornarica na radarjih zaznavala neidentificirane leteče predmete. 14 novembra 2004, ko so jih na radarju opazili znova, so z bojne ladje USS Princeton pilota vojaških lovcev Super Hornet, ki sta prej vzletela z letalonosilke USS Nimitz, prosili, če lahko preverita njihovo opažanje na radarju.

Boeing F/A-18E/F Super Hornet je bil v času incidenta z NLP glavni bojni adut letalstva ameriške mornarice. Foto: Reuters

Približevala se je namreč letalska vaja ameriške mornarice, ki jo je skrbelo, da bi radarska motnja lahko predstavljala tveganje za morebitne trke v zraku.

Pilota David Fravor in Jim Slaight sta med preverjanjem območja, kamor ju je usmeril radar USS Princeton, opazila nenavaden predmet, ki je lebdel približno 15 metrov nad gladino morja. Oba sta ga kasneje opisala kot velik bombon Tic Tac brez oken, kril ali motorja. Fravor in Slaight sta predmetu poskusila slediti, a jima je z neznansko hitrostjo izginil izpred oči.

Njuni vojaški kolegi pričevanj pilotov o NLP-ju niso jemali resno - Fravorja (desno) so, pa čeprav je takrat za mornarico letel že skoraj dvajset let, zbadali, da se je očitno srečal z vesoljci. Foto: US Navy / Mornarica ZDA

Čeprav se okrajšava NLP najpogosteje uporablja v povezavi s plovili nezemeljskega izvora, pravzaprav zajema vse leteče predmete, ki jih ni mogoče takoj identificirati. Izraz neznani leteči predmet oziroma NLP so si sredi 50. let prejšnjega stoletja sicer izmislili v poveljstvu ameriškega vojaškega letalstva, da bi standardizirali opisovanje vseh letečih predmetov, ki niso bili podobni nobenemu znanemu letalu ali balistični raketi.

Malo verjetno je, da bomo izvedeli, kaj so videli v resnici

Po tem, ko sta se pilota Fravor in Slaight vrnila na letalonosilko USS Nimitz, je z nje na lov za neznanim letečim predmetom vzletel drug dvojec letal, ki je s seboj nosil tudi infrardečo kamero. Kratek videoposnetek, ki prikazuje sledenje svetlemu predmetu in pogovor pilotov, ki ne vesta, kaj pravzaprav gledata, je Pentagon z javnostjo delil decembra 2017, trinajst let po incidentu:

Ameriška mornarica je septembra lani potrdila, da zgornji videoposnetek res prikazuje neznani leteči predmet oziroma, kot jim pravijo zdaj, "neidentificirani leteči pojav".

Neodvisni raziskovalec Christian Lambright je ameriški mornarici nato 28. oktobra lani poslal zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero je želel dostop do drugih materialov, povezanih z incidentom iz leta 2004.

Ameriška mornarica mu je takrat potrdila le, da v zvezi z dogodkom obstajajo dokumenti in daljši videoposnetek, ki pa so strogo zaupni in bi, če bi jih kdo spravil v javnost, predstavljali veliko grožnjo ameriški nacionalni varnosti. Ta odgovor mornarice je pred dnevi neodvisno potrdil tudi znani tehnološki medij Motherboard Vice.

Mnenja strokovnjakov o tem, kaj so 14. novembra 2004 videli piloti ameriške mornarice, so deljena, a iz njih pretežno veje skepticizem. Večina jih opažanje neznanega letečega predmeta pripisuje tehnični oziroma človeški napaki, med možnimi drugimi razlagami pa sta omenjeni možnosti, da so piloti morda videli brezpilotno letalo (drona), ki iz določenih kotov morda lahko spominja na bombon Tic Tac, oziroma morebitno eksperimentalno letalo ameriške vojske, ki je tako strogo zaupno, da zanj ne ve tudi mornarica. Foto: Reuters

Preberite tudi: