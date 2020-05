Morda nam bodo delovna mesta pred covid-19 varovale – termične kamere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski telekomunikacijski operater Vodafone ponuja storitev epidemiološkega varovanja delovnih mest s povezanimi termičnimi kamerami. Zavedajo se, da rešitev ni popolna, a so prepričani, da bodo s tem pospešili vrnitev zaposlenih na delovna mesta.

Termična kamera je povezana z internetom in preverja vstopajoče v stavbo. V minuti lahko preveri do sto ljudi, kar je veliko več, kot bi jih lahko preverili s še tako hitrimi ročnimi meritvami.

Termični posnetki se prek interneta posredujejo na prenosnik ali pametni telefon varnostnika, ki lahko v trenutku ukrepa, ko zazna nekoga s povišano telesno temperaturo.

Dokaj natančno v le nekaj desetinkah sekunde

Vodafone ob predstavitvi svoje nove storitve poudarja, da na ta način ne bi sprejemali končnih odločitev. Metoda je primerna predvsem za hitro odkrivanje tistih, ki bi jim morali temperaturo izmeriti na klasičen način ali jih kakorkoli drugače zdravniško preveriti in po potrebi ukrepati.

Njihova metoda s kamero, ki hkrati prikaže tako termično sliko kot snema v običajni ločljivosti (HD), izmeri temperaturo z natančnostjo 0,3 stopinje Celzija v manj kot pol sekunde. Proizvajalec kamere je podjetje Digital Barriers, ki je specializirano za varnostno in nadzorno tehnološko opremo. Postavitev sistema poleg same kamere in internetne povezljivosti ne zahteva nobenih drugih naprav.

Popolne varnosti niti s tem še vedno ni

Čeprav je takšen način zelo dobrodošel za hitro ugotavljanje potencialno okuženih, se je treba zavedati, da niti takšna rešitev ne zagotavlja popolne varnosti.

Za zdaj je ena od največjih ovir za učinkovitejšo zajezitev bolezni covid-19 dejstvo, da so med okuženimi, ki lahko prenašajo bolezen na druge, tudi tisti, ki znakov bolezni, torej tudi povišane temperature, sploh ne kažejo, takih pa ne bodo ujele niti termične kamere.

Lahko pa pričakujemo, da bodo termične kamere, ki bodo stopile na prste predvsem tistim, ki z očitnimi znaki virusnega obolenja ne ostajajo doma, postale del širokega razpona sprememb in ukrepov, ki bodo oblikovali novo normalnost, preden dobimo cepivo ali zdravilo za covid-19.