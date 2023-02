"Mobilna telefonija za tiste, ki si želijo vse digitalno"

Blagovna znamka re:do deluje povsem samostojno pod okriljem Telekoma Austria, lastnika mobilnega operaterja A1 Slovenija. Uporabnike želijo prepričati predvsem s tem, da je vse potrebno za začetek uporabe in tudi uporabo mogoče opraviti znotraj njihove mobilne aplikacije.

Večini uporabnikov bodo ponudili eSIM (digitalni zapis o razmerju mobilne telefonije), bodo pa od 1. marca na izbranih prodajnih mestih ponujali tudi fizične SIM-kartice, ki jih bo mogoče naročiti tudi neposredno iz njihove aplikacije.

Večini uporabnikov bo re:do ponududil eSIM, čeprav je v aplikaciji, od 1. marca pa tudi na izbranih prodajnih mestih, mogoče pridobiti tudi fizično SIM-kartico. Foto: Bojan Puhek

Slovenijo so skrbno izbrali

Na uradni predstavitvi so pojasnili, da bodo svojo aplikacijo, ta je na voljo tako za pametne telefone z operacijskim sistemom Android kot tiste z operacijskim sistemom iOS, dopolnjevali z novimi funkcionalnostmi (npr. samodejni prenos eSIM med telefoni), pri čemer se bodo opirali na mnenja članov istoimenske spletne skupnosti.

Ob proučevanju vseh trgov, kjer so prisotni z mobilno telefonijo, so se pri Telekomu Austria odločili, da bodo re:do najprej zagnali v Sloveniji, ker je trg zahteven in konkurenčen, uporabniki pa so digitalno vešči. "Razvili smo preprosto storitev za uporabnike, ki si želijo vse digitalno," je pojasnil direktor za tehnologijo in poslovni razvoj v Skupini A1 (blagovna znamka mobilne telefonije Telekoma Austria) Alexander Kucher.

Namenoma en sam naročniški paket

V treh letih želijo pridobiti sto tisoč slovenskih uporabnikov, je povedal direktor re:do Ilijan Dimitrov. Izkušnje iz Slovenije bodo izkoristili tudi pri odločitvah za širitev na svoje druge trge.

Zaradi čim bolj preproste ponudbe so se odločili za en sam naročniški paket. Foto: Bojan Puhek

Za mesečno naročnino 15 evrov brez vezave bodo v matičnem omrežju ponujali neomejene minute in sporočila na slovenske številke, znotraj držav evrotarife pa neomejene minute in sporočila v tem območju in – skladno z evropsko regulativo, ki opredeljuje brezplačne količine podatkovnega prenosa med evrogostovanjem – 14 gigabajtov podatkovnega prenosa brez omejitev hitrosti in v vseh razpoložljivih območjih.

Številka po izboru ali prenos obstoječe

Preizkusno obdobje (14 dni), ki so ga po tihem začeli pred zagonom, (za zdaj še) ostaja. Storitve zunaj tega obsega se plačuje s plačilno ali kreditno kartico, registrirano v aplikaciji. Kot še eno prednost navajajo, da novi uporabniki ob prvi namestitvi lahko brezplačno izbirajo zadnjih pet številk svojega mobilnega priključka v naboru še razpoložljivih, sicer pa lahko tudi prenesejo obstoječo.

Re:do ni samostojna pravna oseba, a je njihova ekipa povsem ločena od matične družbe A1 Slovenija, ki ob zagonu re:do v ničemer ne spreminja svoje ponudbe, so še pojasnili.