Mladi bodo na YouTubu lahko gledali vse nasilne posnetke

Svojo odločitev utemeljujejo z izenačevanjem industrije računalniških iger s filmsko in televizijsko industrijo, češ da so bili razvijalci iger do zdaj v podrejenem položaju.

"Nasilje v videoigrah bomo obravnavali enako kot nasilje v televizijskih oddajah in filmih, kar pomeni, da bodo nova gradiva objavljena po odobritvi uporabnika, vendar brez starostnih omejitev," so zapisali skrbniki platforme YouTube v sporočilu za medije.

Do zdaj so bile nasilne vsebine, povezane z vrstami iger, označene kot vsebina, neprimerna za mlajše od 18 let, ogled je tako zahteval prijavo uporabnika in nato še njegovo privolitev.

Nasilju zaradi nasilja ne – a kako ga opredeliti?

Nova politika, ki je začela veljati 2. decembra, bo omogočila dostop takšnih vsebin do širšega kroga uporabnikov, kar bo na veselje razvijalcev računalniških iger gotovo povečalo obisk njihovih objav in tisto, kar si nedvomno močno želijo – denarni izplen.

YouTube se je ob tem zavaroval, da vsebine, ki prikazujejo nasilje zaradi nasilja kot edini poudarek in nepotrebno pretirano nasilje, ne bodo sproščene in ne bodo omogočale zaslužka. Niso pa pojasnili, kako bodo ugotavljali, ali so vsebine takšne ali ne.

Za oglaševalce ostaja visoka letvica

Toda bolj sproščen pristop do nasilnih vsebin ne velja za oglaševalce in to jih gotovo ne navdušuje, ker bodo še vedno ostali brez oglaševalskih prihodkov od svojih videoposnetkov na platformi YouTube.