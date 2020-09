Megaposel pri sosedih: zdaj bodo vsi Hrvati vedeli, kdo sta

Hrvata Alan Sumina in Zoran Vučinić sta pred 12 leti z nič začetnega kapitala in dvema računalnikoma ustanovila podjetje Nanobit in se lotila razvoja videoiger. Zdaj sta na mizo dobila ponudbo, ki jo je bilo nemogoče zavrniti: Nanobit za skoraj 125 milijonov evrov kupuje švedski velikan industrije mobilnih videoiger Stillfront .

Zagrebški Nanobit razvija brezplačne priložnostne mobilne igre za pametne telefone z operacijskima sistemoma Android in iOS. Nekatere najbolj znane so My Story, Tabou Stories in Hollywood Story, večina jih spada v žanr življenjskega sloga. Skupno so zbrale že skoraj 150 milijonov prenosov, aktivno pa jih vsak mesec igra več kot deset milijonov ljudi iz 150 držav.

Ko sta Sumina in Vučinić leta 2008 ustanovila Nanobit, podjetje sploh ni imelo pisarne, danes pa imajo prostore v lastni poslovni zgradbi v Zagrebu. Foto: Nanobit

Nanobit, ki sta ga Sumina in Vučinić ustanovila leta 2008 in tako rekoč brez predhodnega znanja začela razvijati aplikacije za pametni telefon iPhone, ima danes 125 zaposlenih. Revizijska hiša Deloitte in poslovni medij Financial Times sta Nanobit v letih 2017 in 2018 uvrstila na seznama najhitreje rastočih tehnoloških podjetij v Evropi.

Podjetje je zaradi uspehov njihovih aplikacij pred časom pritegnilo pozornost Stillfronta, velikega švedskega založnika videoiger za mobilne naprave, ki pod eno streho združuje 14 studiev, dobro znanih igralcem igric na pametnih telefonih.

Stillfront je v četrtek nato oznanil, da prevzema Nanobit. Posel bo izveden v dveh delih: Stillfront bo najprej kupil 78-odstotni delež v podjetju Nanobit in zanj plačal okroglih 100 milijonov ameriških dolarjev oziroma 84,2 milijona evrov.

Preostanek bodo kupili v roku dveh let, vsa kupnina, ki je pogojena z dobičkom Stillfronta v letih 2021 in 2022, pa bo dosegla največ 148 milijonov dolarjev oziroma skoraj 125 milijonov evrov.

