Magnetni obliži, ki ubijajo rakaste celice na koži

Kot so poročali v znanstveni reviji Cancer Reports, je bil tako ustvarjeni obliž učinkovit tudi pri ubijanju rakastih celic kože pri poskusih na miškah z induciranim kožnim rakom, ne le pri poskusih na izolirnih človeških rakastih celicah kože. Terapija ni prizadela zdravih celic, ravno tako niso zaznali nikakršnih opeklin ali vnetij.

Povsem neinvazivna metoda

Obliž deluje tako, da magnetne nanodelce v njem aktivira zunanje visokofrekvenčno magnetno polje, ob tem pa se sproža toplota, ki uničuje celice kožnega raka. Ta tehnologija magnetne hipertermije sicer ni povsem nova, a je indijskim znanstvenikom prvim uspelo pripraviti praktično orodje v obliki obliža, ki omogoča zelo ciljano postavitev.

Dozdajšnje tehnike aplikacije teh nanodelcev so namreč zahtevale vbrizganje z injekcijo ali kakšno drugo invazivno metodo, nova metoda pa je popolnoma neinvazivna.

Zdravih celic ne poškoduje

Povišana temperatura magnetnega obliža, v katerem so nanodelci iz železovega oksida in biološko razgradljivega polimera polikaprolaktona, znanega tudi pod imenom PCL, omogoča dostop do rakastih celic in razbija kompaktno naključno omrežje krvnih žil. Hkrati zdrave celice, zaradi svoje urejene in razmeroma odprte strukture omrežja krvnih žil, razpršijo toploto in tako ohranjajo normalno temperaturo in ostajajo nepoškodovane, pojasnjujejo avtorji raziskave.

Učinkovito zdravljenje melanoma z magnetnimi obliži Foto: Kaushik Suneet, Indian Institute of Science

Rezultati so sicer zelo obetajoči, a je pot do medicinske uporabe te tehnologije še zelo dolga. Še pred zahtevnim kliničnimi študijami bo treba storiti še veliko, pri čemer bo, kot še pojasnjujejo avtorji raziskave, naslednji korak preizkus na večjih živalih, kot so zajci, psi in opice.

Melanom je redkejši, a veliko nevarnejši

Kožni rak je najpogostejša oblika raka, katere pogost vzrok je pretirano izpostavljanje soncu, natančneje ultravijoličnim žarkom v njegovi svetlobi. Poznamo dve vrsti raka – melanomski se razvija v celicah, ki proizvajajo pigment (melanocitih), nemelanomski pa se razvije v drugih celicah kože, ki je naš največji organ.

Nemelanomski rak je sicer bolj razširjena oblika, a je melanom maligen in ima precej višjo smrtnost. Navadno zdravljenje melanoma poteka z operacijami, obsevanji in kemoterapijami, a imajo vse te metode svoje pomanjkljivosti, tveganja in stranske pojave. Ravno zato in zaradi svoje neinvazivnosti zdravniki polagajo veliko upanja v hipertermijo, ki je s prispevkom indijskih znanstvenikov dobila nov zagon in preprost potencialen način zdravljenja.