Luka Mezgec: pametne naprave za profesionalne kolesarje

Življenje profesionalnega kolesarja je vsekakor drugačno. Kolesarji so zaradi dirk od doma odsotni od 220 do 250 dni na leto. Luka z dolgotrajno odsotnostjo nima težav, sploh ker mu pametne naprave omogočajo, da dnevno ostaja povezan z družino in prijatelji.

"Še kako prav pride videotelefonija. Tako sem večkrat na dan v stiku z vsemi meni dragimi. Aplikacije, ki mi to omogočajo, so WhatsApp, Viber in Zoom. Tudi s kolegi iz kluba se večkrat pogovarjamo o tem, kako je bilo biti kolesar v preteklosti, brez vseh pametnih naprav. Vsi se strinjamo, da je bilo gotovo mnogo težje in bolj osamljeno. Danes letim na drugo stran sveta in takoj, ko letalo pristane, lahko preverim, kako se imajo doma. Vse informacije so vsak trenutek na dosegu roke. Pogosto je to super. Verjamem pa, da je imelo življenje v preteklosti brez teh naprav ravno tako svoje čare. Slišal sem za kakšne mehanike ali maserje, ki so si ustvarili po dve družini na različnih koncih sveta, ki nista vedeli druga za drugo. Tega danes pač ne moreš več skriti (smeh, op. p.)," je o svojem načinu življenja povedal Luka.

Brez njega ne grem niti na stranišče, brez nje pa ne na trening

Luka uporablja novi pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold4, ki ga spremlja čisto povsod. V smehu priznava, da brez njega ne gre niti na stranišče. Za spremljanje treningov in počitka pa uporablja novo pametno uro Samsung Galaxy Watch5 Pro.

"Največja prednost ure je spremljanje saturacije kisika v krvi. S pomočjo te natanko vem, kdaj sem na treningu pretiraval. Še posebej mi ura pomaga na višinskih pripravah, da ne grem prek meja svoje zmogljivosti. Ura pove, kdaj je čas za počitek. Na treningih jo zato redno uporabljam. Na dirkah pa ne, saj imamo tam nekoliko drugačne klubske pripomočke, s pomočjo katerih nas trenerji spremljajo," opiše uporabo ure.

Pametna ura Samsung Galaxy Watch5 Pro je opremljena z edinstvenim senzorjem Samsung BioActive, ki poganja naslednjo dobo digitalnega spremljanja zdravja. BioActive Sensor, ki je bil prvič predstavljen v seriji Galaxy Watch4, uporablja en sam edinstven čip, ki združuje tri zmogljive zdravstvene senzorje – optični srčni utrip, električni srčni signal in bioelektrično impedančno analizo telesne sestave – za zagotavljanje obsežnih odčitkov, ki vključujejo srčni utrip, raven kisika v krvi in ​​celo raven stresa. Poleg tega lahko uporabniki s spremljanjem krvnega tlaka in EKG neposredno na zapestju boljše razumejo zdravje svojega srca.

S povečano površino in bolj neposrednim stikom z zapestjem Galaxy Watch5 zdaj spremlja zdravstvene meritve s še večjo natančnostjo kot predhodnica Galaxy Watch4. Zmogljiv senzor 3-v-1 BioActive deluje v kombinaciji z drugimi senzorji serije Galaxy Watch5, vključno z na novo predstavljenim senzorjem temperature. Ta senzor uporablja infrardečo tehnologijo za bolj natančne odčitke, tudi v primeru, ko se temperatura okolice spremeni.

Tudi Luka je odkril svoje najljubše funkcije: "Kot sem omenil, se mi zdi najbolj uporabna analiza ravni kisika v krvi. Druga zares uporabna funkcija pa je sledenje spanju. Glede na analizo spanja sem prilagodil določene rituale, ki jih opravim oziroma ne opravim pred spanjem, da si tako zagotovim globlji in mirnejši počitek. Že v preteklosti sem imel možnost preizkusiti nekaj profesionalnih sledilcev spanja, vendar mi je ta funkcija kakovosti merjena spanca do zdaj najbolj všeč."

Kolesar gre tudi v hribe

Ne glede na to, da je Luka Mezgec profesionalni kolesar, ga poleg cest za kolesarjenje privlačijo tudi planinske poti. Kombinacija poletnega kolesarjenja in osvajanja zimskih vrhov je idealna. Med poletno sezono namreč Luka nima pretirano veliko časa za pohajkovanje po vršacih, čeprav je njemu ljuba Velika planina blizu njegovega doma. Eden njegovih najljubših vzponov je zagotovo Kamniški vrh, a Luka priznava, da je od zadnjega vzpona nanj minilo že kar nekaj let.

"Skoraj vsako leto decembra se odpravim na daljši krog po Kamniško-Savinjskih Alpah. Začnem v Preddvoru in grem prek Sv. Lovrenca na Storžič, od tam na Kališče, Bašeljski vrh, Mali Grintovec, Srednji vrh. V dolino se vračam čez Potoško goro in Sv. Jakoba. V sončnem vremenu je to eden izmed najlepših zimskih treningov, ki jih opravim."

Analiza telesa

"Dandanes v profesionalnem športu odločajo majhne podrobnosti," poudari Luka. Zato je zelo pomembno imeti analizo stanja telesa v času aktivnosti in počitka. "Vsaka pomoč v obliki tehnološkega pripomočka je dobrodošla, če jo le znaš uporabiti in pravilno interpretirati. Še vedno pa je nujna uporaba zdrave pameti in to, da znaš prisluhniti svojemu telesu. Ne moremo slepo slediti podatkom, ki se nam izpisujejo na vseh napravah," še poudari.

Aplikacije, ki jih uporablja in jih ima naložene na telefonu, so TrainingPeaks, Strava in Zwift. TrainingPeaks je za profesionalne športnike, saj omogoča dostop do podatkov tudi trenerjem, športnim direktorjem in zdravnikom v ekipi. Tako lahko spremljajo njegovo stanje iz treninga v trening tudi na daljavo.

Drugi dve aplikaciji pa sta odlični tudi za rekreativce, ki občasno potrebujejo dodatno spodbudo. Strava meri odseke ali trase na kolesu ali peš, kjer se potem vsakdo primerja z drugimi ali pa samo s svojimi preteklimi časi na določenih odsekih. Zwift pa je aplikacija za trening v zaprtih prostorih, ki se poveže s kolesarskim trenerjem ali tekaško stezo. Z njeno pomočjo lahko uporabnik virtualno tekmuje preostalimi, ali na kolesu ali peš.

Pametne naprave športnikom pomagajo do stalnega napredla. Kljub temu moramo pri tem paziti, da si mi lastimo tehnologijo, ne ona nas.

