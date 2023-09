Letošnje Applove novosti pri Telekomu Slovenije

September je mesec, ko Apple vsako leto objavlja svoje novosti. Letos so to mobiteli serije iPhone 15 ter pametne ure serije Apple Watch Series 9 in Apple Watch Ultra 2. Predstavili so jih prejšnji teden, začetek prodaje po vsem svetu je petek, 22. september, ko bodo vse pomnilniške barve in različice, čeprav sprva v omejenih količinah, na voljo (tudi) pri Telekomu Slovenije.

Številne različice

V seriji mobitelov iPhone 15 bodo iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 in iPhone 15 Plus. Prva dva bosta na voljo v štirih barvah, to so titan, titan črna, titan modra in titan bela. Pri vsaki barvi bo iPhone 15 Pro Max na voljo v treh pomnilniških različicah – 256 ali 512 gigabajtov ter en terabajt, iPhone 15 Pro pa tudi v različici s 128 gigabajti pomnilnika.

Osnovni model iPhone 15 Foto: Reuters

Kar pet barvnih različic (modra, črna, zelena, roza, rumena) bo na voljo za iPhone 15 in iPhone 15 Plus, pri vsaki pa bo mogoče izbirati med tremi pomnilniškimi različicami: 128, 256 ali 512 gigabajtov.

Najnižje cene novih iphonov ob ustrezni (daljši) vezavi naročniškega razmerja

iPhone 15 Pro Max: 1464 evrov (24 x 61 evrov) za 256 gigabajtov pomnilnika, 1704 evrov (24 x 71 evrov) za 512 gigabajtov pomnilnika in 1944 evrov (24 x 81 evrov) za en terabajt pomnilnika.

iPhone 15 Pro: 1224 evrov (24 x 51 evrov) za 128 gigabajtov pomnilnika, 1356 evrov (24 x 56,50 evrov) za 256 gigabajtov pomnilnika, 1584 evrov (24 x 66 evrov) za 512 gigabjtov pomnilnika in 1824 evrov (24 x 76 evrov) za en terabajt pomnilnika.

iPhone 15 Pro Foto: Reuters

iPhone 15 Plus: 1098 evrov (24 x 45,75 evra) za 128 gigabajtov pomnilnika, 1236 evrov (24 x 51,50 evra) za 256 gigabajtov pomnilnika in 1482 evrov (24 x 61,75 evra) za 512 gigabajtov pomnilnika.

iPhone 15: 960 evrov (24 x 40 evrov) za 128 gigabajtov pomnilnika, 1092 evrov (24 x 45,50 evra) za 256 gigabajtov pomnilnika, 1344 evrov (24 x 56 evrov) za 512 gigabajtov pomnilnika.