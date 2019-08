Laž o zadnjih besedah Steva Jobsa, ki jo širijo tudi Slovenci

Zdravniki so po Jobsovi smrti opozorili, da je imel tehnološki vizionar edino obliko raka trebušne slinavke, ki jo je mogoče zdraviti, a se je raje odločil za alternativne oblike zdravljenja in sodobni medicini začel zaupati šele, ko je bilo že prepozno.

“V očeh drugih je moje življenje velik uspeh, ampak imam poleg službe malo veselja. In na koncu je bogastvo samo življenjsko dejstvo, ki sem ga navajen,” naj bi bila, sodeč po objavah na Facebooku, ki v teh dneh krožijo med Slovenci, ena zadnjih misli Steva Jobsa pred njegovo smrtjo 5. oktobra 2011.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zapis in zgornji videoposnetek, ki temelji na njem, izvirata iz izmišljene objave na blogu gkindshivani.com, v različnih oblikah pa se na družbenih omrežjih pojavljata že skoraj štiri leta. Avtor objave na omenjenem blogu je celo zapisal, da vir, ki bi lahko potrdil istovetnost besed, ne obstaja.

Resnične zadnje besede Steva Jobsa, ki je umrl zaradi posledic raka trebušne slinavke, so bile sicer precej manj navdihujoče.

Po Jobsovi smrti jih je za ameriški medij The New York Times razkrila njegova sestra Mona Simpson. Zadnja stvar, ki jo je Jobs na smrti postelji povedal svoji družini, je bila: "Vau. Vau. Vau." Nato je izgubil zavest in nekaj ur pozneje umrl.

Steve Jobs si je pred smrtjo po besedah pisatelja Walterja Isaacsona, ki je napisal Jobsovo biografijo, sicer še želel, da bi lahko bolje spoznal svojo družino oziroma da bi lahko njegova družina bolje spoznala njega. V mislih naj bi imel predvsem razmerje s svojo nezakonsko hčerko Liso Brennan-Jobs, ki ji ni bil ravno dober oče. | Foto: Reuters

Je Steve Jobs res moral umreti že pri 56 letih?

Nekateri zdravniki so bili mnenja, da bi bil lahko Steve Jobs med živimi še danes, če se bolnišničnemu zdravljenju po diagnozi raka ne bi izmikal skoraj eno leto. To odločitev je Jobs pozneje, ko je bilo že prepozno, obžaloval.

Vzrok smrti Steva Jobsa je bil zastoj dihanja, ki ga je povzročil rak trebušne slinavke. To obliko rakavega obolenja so Jobsu sicer prvič odkrili že oktobra 2003, a je zavrnil bolnišnično zdravljenje in se je raje odločil za alternativno.

Steve Jobs se je rodil 24. februarja 1955 v San Franciscu v ameriški zvezni državi Kaliforniji. Danes bi bil star 62 let. Foto: Reuters

Malokdo ve, da je imel Jobs na začetku svoje dolgoletne bitke s smrtonosno boleznijo pravzaprav veliko srečo, saj je zbolel za skoraj edino manj agresivno obliko raka trebušne slinavke, pri kateri je prognoza zelo obetavna. Zdravniki so mu zato priporočali takojšni operativni poseg in odstranitev tumorja, a Jobs tega ni želel storiti.

Več kot devet mesecev po prvotni diagnozi raka trebušne slinavke je Jobs tega poskusil pozdraviti s številnimi alternativnimi in psevdoznanstvenimi metodami. Poskusil je vse od izključno veganske prehrane, diet s sokovi, zeliščnih izvlečkov, hipnoze in akunpunkture do srečanj s šarlatani, ki so "napovedovali prihodnost".

Bolezen je napredovala in Jobs se je julija 2004 končno odločil za operacijo, a po mnenju večine zdravnikov je bilo takrat že prepozno, da bi popolnoma ozdravel.

Številni zdravniki so se po Jobsovi smrti strinjali, da ga je med drugim pokopala tudi nezadostna prehrana. Jobs je bil znan po tem, da je ne le jedel zelo malo, temveč je tudi sestavljal zelo čudne jedilnike. Nekoč je, na primer, več tednov vztrajal izključno ob korenju in jabolkih, zaradi česar je po pričevanju Applovih zaposlenih na delo prihajal z malce oranžno kožo. Foto: Reuters

Čeprav so njegov tumor uspešno odstranili, Jobs pa je se je vrnil na čelo Appla in ga vodil še nekaj let, je bilo očitno, da ima še naprej zdravstvene težave, saj se je v javnosti pojavljal vidno shujšan. To je januarja 2009 tudi priznal in vodenje Appla začasno predal Timu Cooku, zdajšnjemu direktorju. Aprila 2009 so Jobsu presadili del jeter, zdravniki so dejali, da so obeti za remisijo dobri.

A rak trebušne slinavke se je pozneje vrnil. Jobs je kot direktor Appla odstopil avgusta 2011 in vajeti podjetja dokončno predal Timu Cooku. Manj kot mesec in pol pozneje je umrl na svojem domu v Kaliforniji.

Tim Cook (levo) je Stevu Jobsu (desno) ponudil del svojih jeter, a ga je ta ostro zavrnil z besedami: "Tega ti nikoli ne bi dovolil. Tega ti nikoli ne bi dovolil." Foto: Reuters

Zdravnica Barrie R. Cassileth, vodja onkološkega centra Memorian Sloan Kettering v New Yorku, ki sicer zagovarja tudi poskuse alternativnega zdravljenja rakavih obolenj, je po smrti Steva Jobsa za medij USA Today dejala, da ga je življenja najverjetneje stala njegova velika vera v alternativno medicino.

"Imel je edino obliko raka trebušne slinavke, ki jo je mogoče zdraviti, a se je odločil drugače. Pravzaprav je storil samomor."

